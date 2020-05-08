Больше всего заболевших было выявлено на территории столицы, Московской области, в Санкт-Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях. Также сообщается, что 2805 человек выздоровели от инфекции в России за сутки.

За сутки в Москве выявили 5846 новых случаев коронавируса

Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 17

Общество Еще 90 жителей Тульской области заразились коронавирусом Сегодня, 8 мая, региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области. 349

Экономика ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка» Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе.

Общество Названа цена аренды зала «Крокус Экспо» под госпиталь Стоимость аренды зала "Крокус Экспо", который будет перепрофилирован под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, составила 110 миллионов рублей за два месяца, сообщил РИА Недвижимость президент Crocus Group Араз Агаларов. 13

Общество Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день Фракция «Единая Россия» готовит поправки в главу 49.1 Трудового кодекса РФ, регулирующие нормированность рабочего дня во время удаленной работы, поправки в ТК Госдума рассмотрит во время весенней сессии, сообщает газета «Известия». 1

Политика Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны. 15

Общество SCMP: Китай может продать часть госдолга США Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post. 306

Общество Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника. 2

Политика Помпео отверг причастность США к событиям в Венесуэле Если бы США были вовлечены в операцию против Венесуэлы, "все произошло бы по-другому", заявил в среду журналистам госсекретарь США Майк Помпео. 318

Общество Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. 355

Политика Путин рассказал о своей первой работе Президент России Владимир Путин рассказал о своей первой работе в государственных органах в интервью телерадиокомпании "Мир". 28

Общество Москва профинансирует строительство в Саратове инфекционного центра Строительство в Саратове нового инфекционного центра будет частично профинансировано за счет средств, поступивших из бюджета Москвы. 1

Общество В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона». 34

Наука Химики остановили миграцию ионов в перовските Химикам впервые удалось получить двумерную прямоугольную пленку из двух разных перовскитных материалов.

Здоровье Собянин подписал постановление о доплатах медработникам Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом. 41