Коронавирус
Вечерняя МоскваЗа сутки в Москве выявили 5846 новых случаев коронавируса
Больше всего заболевших было выявлено на территории столицы, Московской области, в Санкт-Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях. Также сообщается, что 2805 человек выздоровели от инфекции в России за сутки.
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Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 15,69 копейки до 76,72 рубля. Цены на нефть выросли в пятницу.
Вести.Ru 03:23
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая
Со вторника, 12 мая, в Москве начнут смягчать введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, сообщил мэр Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:25
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
Политика
Путин назвал основой жизни россиян любовь к Родине
Президент РФ Владимир Путин знает этот принцип. Основа жизни россиян заключается в любви к Родине.
Экономика сегодня 04:36
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Общество
Еще 90 жителей Тульской области заразились коронавирусом
Сегодня, 8 мая, региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 03:52
Экономика
ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»
Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе.
РБК 04:02
Общество
Названа цена аренды зала «Крокус Экспо» под госпиталь
Стоимость аренды зала "Крокус Экспо", который будет перепрофилирован под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, составила 110 миллионов рублей за два месяца, сообщил РИА Недвижимость президент Crocus Group Араз Агаларов.
РИА Новости вчера в 10:57
Общество
Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день
Фракция «Единая Россия» готовит поправки в главу 49.1 Трудового кодекса РФ, регулирующие нормированность рабочего дня во время удаленной работы, поправки в ТК Госдума рассмотрит во время весенней сессии, сообщает газета «Известия».
РИАМО 04:26
Политика
Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Газета.Ru 04:35
Политика
Оппозиция Венесуэлы оценила свержение Мадуро в $213 млн
Операция по пленению, задержанию или изгнанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро оценена оппозицией страны в $213 млн.
News.ru вчера в 23:06
Общество
SCMP: Китай может продать часть госдолга США
Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Политика
Помпео отверг причастность США к событиям в Венесуэле
Если бы США были вовлечены в операцию против Венесуэлы, "все произошло бы по-другому", заявил в среду журналистам госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 06 мая в 10:29
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Политика
Путин рассказал о своей первой работе
Президент России Владимир Путин рассказал о своей первой работе в государственных органах в интервью телерадиокомпании "Мир".
Газета.Ru 04:10
Общество
Москва профинансирует строительство в Саратове инфекционного центра
Строительство в Саратове нового инфекционного центра будет частично профинансировано за счет средств, поступивших из бюджета Москвы.
Saratovnews вчера в 10:16
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
Общество
Всего 950: еще у 74 жителей Саратовской области выявлен коронавирус
На утро 8 мая общее число заболевших с лабораторно подтвержденным диагнозом в Саратовской области составляет 950 случаев.
Репортер64 02:11
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
Наука
Химики остановили миграцию ионов в перовските
Химикам впервые удалось получить двумерную прямоугольную пленку из двух разных перовскитных материалов.
N+1 вчера в 11:04
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском вчера в 03:55
Игры
Число игроков Call of Duty: Modern Warfare превысило 60 млн человек
Сюжет игр серии Call of Duty развивается вокруг одного игрока — солдата армии какой-либо страны или ведомства.
NewInform 06 мая в 09:33
Здоровье
В Петербурге переболевшие коронавирусом доноры сдают плазму
В Санкт-Петербурге переболевшие коронавирусной инфекцией доноры начали сдавать плазму.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 06:20
Происшествия
В Индии разбился МиГ-29 ВВС страны
Российская газета 03:49
Здоровье
Собянин подписал постановление о доплатах медработникам
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
Общество
Еще четыре человека умерли от коронавируса в Ростовской области
В Ростовской области за сутки коронавирус подтвердился у 80 человек, а за все время пандемии в регионе COVID-19 зарегистрирован у 1 594 человека.
Южная служба новостей 04:19