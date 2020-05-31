Добавим, что за последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 – 9 268 в 84 регионах. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 405 843 случая (+2,3%) коронавирусной инфекции.

За сутки в Новгородской области выявлен 51 заболевший коронавирусом

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