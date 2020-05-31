Общество

Великий Новгород.руВеликий Новгород.руЗа сутки в Новгородской области выявлен 51 заболевший коронавирусом

Добавим, что за последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 – 9 268 в 84 регионах. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 405 843 случая (+2,3%) коронавирусной инфекции.
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104 новых заболевших COVID-19 зарегистрировано за сутки в Тульской области

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За сутки в Новгородской области выявлен 51 заболевший коронавирусом

Великий Новгород.ру03:58

За минувшие сутки в Ивановской области - 77 новых случаев коронавируса

ivDay.ru03:39

В Самарской области 85 новых заболевших коронавирусом в последний день мая

СитиТрафик03:42
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Космос

«Роскосмос» захотел отправить космонавтов к МКС на Crew Dragon

«Роскосмос» захотел отправить российских космонавтов к Международной космической станции (МКС) с помощью корабля Crew Dragon частной компании SpaceX Илона Маска.
Lenta.ru 05:30
4K
Политика

СМИ сообщили о причине желания Трампа пригласить Путина на саммит G7

Президент США Дональд Трамп намерен перенести саммит G7 на сентябрь и дополнительно пригласить туда лидеров еще четырех стран, в том числе – президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 04:03
868
Политика

Предсказавший победу Трампа профессор спрогнозировал его переизбрание

Профессор политологии университета Стони-Брук в Нью-Йорке Хельмут Норпот, предсказавший победу нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах в 2016 году, считает, что тот с высокой долей вероятности будет переизбран на своем посту.
РИА Новости вчера в 05:14
9
Общество

Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
445
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил в Twitter, какие земли, страна "полностью бесплатно" получила во время нахождения в составе Советского союза.
РИА Новости 05:27
314
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
1,5K
Происшествия

В Заречье во дворе дома зарезали мужчину

В Заречье во дворе дома зарезали мужчину Полиция и следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
MySLO.ru 04:01
1
Происшествия

Полиция Миннеаполиса применила слезоточивый спрей против журналистов

В Миннеаполисе правоохранители распылили слезоточивый газ против работников СМИ после разгона акции протеста.
Газета.Ru 01:37
61
Происшествия

В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана

В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
17
Шоу-бизнес

Екатерина Климова возбудила подписчиков сексуальной уборкой

Российская актриса Екатерина Климова сняла видео с домашней уборкой, которым взбудоражила аудиторию в Instagram.
Слово и Дело вчера в 10:45
3
Политика

Симоньян объяснила, почему протесты в США не приводят к смене режима

Акции протеста в разных городах США были спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе из-за действий полиции.
Взгляд.ру 04:12
Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
1K
Футбол

«Локомотив» попрощался с Семиным

Газета.Ru 02:11
Транспорт

Вторые сутки поезда не могут прибыть в Мурманск

Северпост 01:59
4
Шоу-бизнес

Фотоподстава: Шура показал Наташу Королёву без фотошопа

Певица Наташа Королёва явно не скажет спасибо коллеге и другу Шуре за одну из последних публикаций на его странице.
OvideO.ru вчера в 14:40
6
Происшествия

На Кубани выявлено 80 новых носителей коронавируса, один человек умер

Краснодар, 31 мая 2020, 11:48 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском края за последние сутки, сообщил 31 мая региональный оперштаб.
REGNUM 04:48
1,1K
Единоборства

Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176

Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Экономика

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
88
Общество

Власти сообщили о последствиях дождей в Москве

В результате непогоды, обрушившейся на Москву, оказались повалены 96 деревьев, также получили повреждения 20 автомобилей, сообщил РБК заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
РБК 05:50
2
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
8,7K
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
709
Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com 29 мая в 10:05
63
Кино

Версия: «Довод» Кристофера Нолана может быть сиквелом «Начала»

Авторы портала Screen Rant рискнули предположить, что такая секретность связана с тем, что на самом деле «Довод» является сиквелом другого проекта режиссера – картины 2010 года «Начало».
Киноафиша России 28 мая в 05:56
Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM вчера в 06:22
1,5K
Общество

Песков рассказал о своих симптомах коронавируса

Уже 25 мая Песков сообщил, что выписался из больницы и постепенно начинает работать в домашнем режиме.
BFM.ru 04:41
308
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге

Lenta.ru 06:07
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Автоспорт

В Формуле 1 думают об эксперименте с реверсивным стартом

В прошлом году Росс Браун, спортивный директор Формулы 1, говорил о возможности проведения эксперимента с реверсивным порядком старта в гонках, которые не входят в зачёт чемпионата мира, однако в сложившейся ситуации, когда начало сезона пришлось отложить из-за пандемии, появился неожиданный шанс опробовать идею в рамках сдвоенных этапов, с которых начнётся сезон.
F1news.ru 03:00
Футбол

Малафеев объявил об уходе из «Зенита»

Заместитель спортивного директора петербургского "Зенита" Вячеслав Малафеев объявил об уходе из клуба.
Газета.Ru 05:51
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Красноярском крае

В Красноярском крае погибли три человека и пострадали еще пятеро в результате ДТП, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на заявление регионального ГИБДД.
Газета.Ru вчера в 23:21
7
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем с сохранением заработной платы.
Газета.Ru 29 мая в 13:33
3,3K
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