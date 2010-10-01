За сутки в Новосибирской области выявили 42 новых случая коронавируса

Общество PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием. 249

Общество В Ярославской области коронавирус выявлен почти у 400 человек За минувшие сутки в регионе диагноз COVID-19 был поставлен еще 42 пациентам В Ярославской области за прошедшие сутки выявлено еще 42 случая заражения коронавирусной инфекцией, а всего диагноз COVID-19 в регионе поставлен 384 пациентам, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов. 154

Общество В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин. 608

Общество Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы». 169

Общество Россия обошла Китай по числу зараженных коронавирусом В России коронавирусом заразились 87 147 человек, в то время, как в Китае, по данным ВОЗ, на данный момент зафиксировано 84338 случаев инфицирования. 86

Армия и оружие В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря. 833

Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 2,3K

Общество Песков рассказал, как защищается от коронавируса В магазине использую все возможные средства защиты от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 апреля, в интервью изданию «Аргументы и факты». 1

Авто Росстандарт ускоряет сертификацию автомобилей «С запуском системы электронных ОТТС будут оптимизированы процедуры их оформления, повышен уровень прозрачности работ и ускорен вывод новых моделей автомобилей на рынок» — сказал заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

Общество В Москве еще 349 пациентов вылечились от коронавируса В Москве выздоровели еще 349 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 3524, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 61

Общество 70 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Татарстане За отчетный период новые случаи распространения коронавирусной инфекции зафиксированы в 85 регионах. Всего за сутки выявлено 6 198 случаев. 28

Происшествия В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка. 87

Биатлон Драчев нашел причину неудачного выступления российских биатлонистов Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев выявил проблему, которая не позволила российским спортсменам удачно выступить в прошедшем сезоне.