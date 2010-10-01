Общество
Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской областиЗа сутки в Новосибирской области выявили 42 новых случая коронавируса
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За сутки в Новосибирской области выявили 42 новых случая коронавируса
Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области00:36
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Политика
Путин выступит с новым обращением по коронавирусу
Путин сделает ряд новых заявлений о развитии ситуации с эпидемией коронавируса в стране.
62инфо вчера в 08:04
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко
Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
Общество
Правительство готовит третий пакет мер поддержки экономики
Кабмин готовит третий пакет мер поддержки экономики, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 04:40
Общество
В Ярославской области коронавирус выявлен почти у 400 человек
За минувшие сутки в регионе диагноз COVID-19 был поставлен еще 42 пациентам В Ярославской области за прошедшие сутки выявлено еще 42 случая заражения коронавирусной инфекцией, а всего диагноз COVID-19 в регионе поставлен 384 пациентам, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов.
Коммерсантъ Ярославль вчера в 05:50
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
В Пензенской области обновлена карта заражения коронавирусом
В своем телеграм-канале пресс-секретарь Ивана Белозерцева Дина Черемушкина сообщила, где проживают новые заболевшие.
1pnz.ru 03:34
Здоровье
В Кировской области выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом
По состоянию на утро 25 апреля в Кировской области выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Pro Город Киров 25 апреля в 04:24
Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
Общество
Россия обошла Китай по числу зараженных коронавирусом
В России коронавирусом заразились 87 147 человек, в то время, как в Китае, по данным ВОЗ, на данный момент зафиксировано 84338 случаев инфицирования.
РИА Новости 04:33
Общество
В России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми
RT на русском 04:03
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru вчера в 02:43
Космос
Грузовой корабль «Прогресс» пристыковался к МКС
В субботу, 25 апреля, грузовой корабль "Прогресс МС-14" пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Piter.tv 25 апреля в 04:08
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Общество
Песков рассказал, как защищается от коронавируса
В магазине использую все возможные средства защиты от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 апреля, в интервью изданию «Аргументы и факты».
ИА Красная Весна 03:47
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
Авто
Росстандарт ускоряет сертификацию автомобилей
«С запуском системы электронных ОТТС будут оптимизированы процедуры их оформления, повышен уровень прозрачности работ и ускорен вывод новых моделей автомобилей на рынок» — сказал заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.
Tvoe-avto.com 25 апреля в 07:57
Общество
В Москве еще 349 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве выздоровели еще 349 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 3524, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 02:30
Общество
70 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Татарстане
За отчетный период новые случаи распространения коронавирусной инфекции зафиксированы в 85 регионах. Всего за сутки выявлено 6 198 случаев.
Новый Век 04:27
Общество
На Среднем Урале подтвердили 59 новых случаев заражения коронавирусом
Ранее у приезжих не было коронавируса, что подтверждено документами. Теперь в регионе зафиксировано 454 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:00
Армия и оружие
Подкравшийся к авианосцу США российский Ил-38 попал на видео
Противолодочный самолет средней дальности Ил-38 Тихоокеанского флота приблизился к кораблю George Washington на расстоянии выстрела в упор.
Рамблер 03:59
Общество
Собчак объяснила желание приобрести долю в крабовом бизнесе
Собчак подтвердила РБК, что желает приобрести долю в этом бизнесе на Дальнем Востоке.
RuNews24.ru 25 апреля в 22:14
Общество
В Казахстане продлили режим чрезвычайного положения
Власти Казахстана продлили режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 11 мая.
ТАСС 02:23
Общество
Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 02:06
Путешествия
В турецких отелях больше не будет шведского стола из-за коронавируса
В конце мая в Турции вновь заработают отели, получившие "сертификаты здоровья", однако шведских столов теперь в них не будет из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 04:31
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 25 апреля в 09:42
Биатлон
Драчев нашел причину неудачного выступления российских биатлонистов
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев выявил проблему, которая не позволила российским спортсменам удачно выступить в прошедшем сезоне.
Вести.Ru 03:38
Политика
Япония запретила въезд из России из-за коронавируса
В Японии приняли решение запретить въезд в страну из России, Белоруссии и с Украины в связи с пандемией коронавируса.
RT на русском вчера в 23:35