За сутки в Новосибирской области выявили 42 новых случая коронавируса

Политика Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции. 2K

Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 931

Путешествия Отели Турции откажутся от «шведского стола» В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя. 106

Энергетика Цена нефти марки WTI снова устремилась вниз Новое стремительное падение цен показывает нефть марки WTI 27 апреля, о чем свидетельствуют данные торгов на мировых площадках. 120

Политика ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа. 104

Здоровье Минздрав заявил о возможности регионов начать выплаты медикам В настоящее время начать выплаты могут уже 28 регионов, соответствующее соглашение с субъектами подписал Минздрав.

Общество Врач составила простое меню для идеальной работы кишечника Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова перечислила простые правила, которые помогут наладить работу кишечника и лучше выглядеть, нормализуя обмен веществ. 18

Происшествия Полиция задержала продавцов фейковых цифровых пропусков Сотрудники Московского уголовного розыска (МУРа) задержали администраторов одной из преступных группировок, которые действовали под видом продавцов фальшивых цифровых пропусков на время изоляции для жителей Москвы и других регионов России. 15

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Общество В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в восьми муниципалитетах Свердловской области, сообщает в воскресенье региональный штаб по профилактике COVID-19. 65

Экономика Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса. 10

Космос Уфологи на снимках нашли НЛО, застрявшее в Антарктиде Уфологи увидели ее на снимках Google Планета Земля. Изображение наводит охотников на НЛО на размышления о ее инопланетном происхождении. 4

Общество В Госдуме высказались против переноса майских праздников Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости". 1,1K

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Авто «АвтоВАЗ» приостановит производство с 29 апреля С 13 апреля «АвтоВАЗ» полностью возобновил производство. С 29 июня 2020 г. «АвтоВАЗ» планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю. 13