Общество
Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской областиЗа сутки в Новосибирской области выявили 42 новых случая коронавируса
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За сутки в Новосибирской области выявили 42 новых случая коронавируса
Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области00:36
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Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:37
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
Энергетика
Цена нефти марки WTI снова устремилась вниз
Новое стремительное падение цен показывает нефть марки WTI 27 апреля, о чем свидетельствуют данные торгов на мировых площадках.
ИА Красная Весна 08:50
Политика
ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию
Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа.
РБК 07:37
Политика
Путин заявил о риске возникновения наводнений и пожаров в России
В весенне-летний период в некоторых регионах России возрастают риски возникновения наводнений и пожаров.
Lenta.ru 08:27
Общество
В Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года
Рекордно жарким в России стало лето 2010 года: тогда аномально высокие температуры и засуха привели к крупным природным пожарам, многие города заволокло смогом.
Интерфакс 08:07
Общество
ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
Футбол
«Наполи» может продать Лосано, чтобы купить Азмуна
"Наполи" ведет переговоры по приобретению нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.
Soccer.ru 07:48
Здоровье
Минздрав заявил о возможности регионов начать выплаты медикам
В настоящее время начать выплаты могут уже 28 регионов, соответствующее соглашение с субъектами подписал Минздрав.
Известия 08:40
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Общество
Врач составила простое меню для идеальной работы кишечника
Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова перечислила простые правила, которые помогут наладить работу кишечника и лучше выглядеть, нормализуя обмен веществ.
Российская газета 01:10
Здоровье
На Среднем Урале завершили развёртывание коек для пациентов с COVID-19
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 09:57 — REGNUM В Свердловской области выполнили поручение президента РФ Владимира Путина о мобилизации медучреждений для лечения людей с COVID-19.
REGNUM 02:57
Происшествия
Полиция задержала продавцов фейковых цифровых пропусков
Сотрудники Московского уголовного розыска (МУРа) задержали администраторов одной из преступных группировок, которые действовали под видом продавцов фальшивых цифровых пропусков на время изоляции для жителей Москвы и других регионов России.
РБК 08:23
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Общество
Индекс самоизоляции в Петербурге опустился до 2,2 балла
Днем в понедельник, 27 апреля, индекс самоизоляции в Петербурге упал до минимального значения, начиная с 28 марта.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 08:49
Происшествия
В спецприемнике для мигрантов в Екатеринбурге произошли беспорядки
В спецприемнике для мигрантов в поселке Кольцово в Екатеринбурге произошли беспорядки, к зданию стянули спецназ полиции, сообщает местное издание «E1» со ссылкой на правозащитницу Нурзиду Бенсгиер.
Дождь 08:38
Общество
В Свердловской области еще 58 человек заразились коронавирусом
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены за последние сутки сразу в восьми муниципалитетах Свердловской области, сообщает в воскресенье региональный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости вчера в 05:26
Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Экономика
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу
Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
REGNUM 25 апреля в 03:20
Космос
Уфологи на снимках нашли НЛО, застрявшее в Антарктиде
Уфологи увидели ее на снимках Google Планета Земля. Изображение наводит охотников на НЛО на размышления о ее инопланетном происхождении.
HotGeo 25 апреля в 07:20
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
Общество
В «Роскосмосе» назвали число заразившихся коронавирусом сотрудников
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что к настоящему времени 111 специалистов ракетно-космической отрасли заразились коронавирусом.
RT на русском 08:51
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство с 29 апреля
С 13 апреля «АвтоВАЗ» полностью возобновил производство. С 29 июня 2020 г. «АвтоВАЗ» планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю.
Ведомости 06:24
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25