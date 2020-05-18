Общество
Коммерсантъ Санкт-ПетербургЗа сутки в Петербурге выявлено 425 новых случаев коронавируса
В Петербурге за последние сутки новая коронавирусная инфекция COVID-19 официально подтверждена еще у 425 пациентов. Таким образом, общее число заболевших в городе с начала пандемии составило 10 887 человек.
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В Орловской области за сутки выявлено 68 новых случаев коронавируса. Общее число – 1449
Орловские новостивчера в 03:41
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Наука
Врачи нашли иммунитет к COVID-19 у тех, кто не болел коронавирусом
Пока же исследователи планируют подробнее изучать Т-клетки у переболевших другими коронавирусами до того, как они заразятся COVID-19, и после перенесенной болезни.
iReactor вчера в 13:59
Общество
8926 новых случаев заражения коронавирусом выявили в России
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ сообщил о новых случаях заражения COVID-19 за сутки.
Катунь 24 04:04
Наука
Создан материал, который может менять свойства различных поверхностей
Rusargument 15 мая в 10:19
Технологии
В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов
Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
Российская газета 03:37
Наука
Новый вид паразитических грибов найден в Twitter
Новый вид паразитических лабульбениомицетов описан в статье, опубликованной в журнале MycoKeys.
Naked Science 16 мая в 04:41
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал симптомом рака потерю веса
Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал, что одним из распространенных симптомов развития онкологического заболевания является потеря массы тела.
UfaTime.ru вчера в 08:13
Общество
Попова заявила о нестабильной ситуации с коронавирусом в семи регионах
Москва, 18 мая 2020, 12:47 — REGNUM На сегодняшний день ситуация с коронавирусом не стабилизировалась максимум в семи российских регионах.
REGNUM 05:47
Общество
Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах
Во всех регионах России органы прокуратуры проводят проверки по защите прав медиков, работающих с зараженными коронавирусом, на получение стимулирующих выплат, сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.
РБК 05:12
Политика
Штурмовик Ил-2 стал лицом Huawei
На плакате изображен советский штурмовик Ил-2: изрешеченный снарядами, но продолжающий полет.
Российская газета вчера в 08:19
Наука
Лекарство от коронавируса нашли в Германии
Оказалось, что это лекарство действительно препятствует размножению вируса.
Цензуры.Нет 15 мая в 09:48
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений
Более 20 российских регионов готовы к постепенному смягчению ограничений, введённых из-за коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета.
RT на русском 05:59
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Происшествия
На Кубани выявлено 94 новых носителя SARS-CoV-2
Краснодар, 18 мая 2020, 10:54 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 18 мая.
REGNUM 03:54
Здоровье
«Худшее, что может случиться с гражданином России в эпидемию — попасть в лапы государства»
Социальный, медицинский и экономические кризисы ударят по России очень тяжело, но, возможно, основная драма лежит именно в плоскости этики: государство открыто относится к гражданам как к «населению», биомассе, которая лишь мешает ему извлекать природную ренту.
Деловой квартал (Екатеринбург) вчера в 12:35
Наука
Способность концентрироваться снижает употребление жирной пищи
Первая группа добровольцев ела продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, а вторая – блюда, приготовленные на подсолнечном масле.
Evo-rus.com 16 мая в 17:04
Наука
Тесты на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с коронавирусом
Эксперимент с хомяками, проведенный исследователями из Университета Гонконга, показал, что защитные маски, применяемые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, являются эффективным средством, действительно помогающим снизить число зараженных.
Planet Today 02:18
Гаджеты
Huawei прокомментировала сложнейшую ситуацию, в которой оказалась из-за новых санкций США
Сама Huawei только что прокомментировала ситуацию, но пока без какой-либо конкретики.
iXBT.com 06:23
Здоровье
Медики назвали самый полезный для сердца продукт
Доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре рассказала, какой продукт окажет благотворное влияние на сердце.
News.ru 03:53
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Кино
Названо условие сохранения прокатного графика «Довода»
Что касается возможной новой даты релиза, то высказываются предположения о готовности Warner Bros. пожертвовать прокатным графиком другого своего проекта - экранизации комиксов DC "Чудо-женщина 2: 1984", то есть представить "Довод" зрителям в августе 2020 года.
Kinonews.ru вчера в 02:55
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
Общество
Названы регионы-лидеры по эффективности борьбы с коронавирусом
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил в понедельник рейтинг российских регионов, рассчитанный по степени эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями, передает интернет-издание "Взгляд".
Газета.Ru 06:28
Политика
США направили в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом
Россия столкнулась с серьёзными трудностями при борьбе против коронавируса COVID-19, и США рады помочь, направив аппараты ИВЛ и оборудование для тестирования на наличие инфекции, заявил глава американского госдепа Майк Помпео.
Интерфакс вчера в 16:41
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Игры
Студия-разработчик Minecraft сменила название и логотип
Разработчики всемирно известной игры Minecraft принял решение о смене логотипа и названия своей студии, которая существует уже свыше 10 лет.
iReactor 06:09
Общество
В Воронежской области могут открыть магазины и вещевые рынки
В Воронежской области в ближайшие несколько дней могут принять решение о полноценном запуске офисов МФЦ, а также о возобновлении работы торговых объектов площадью до 400 кв. м, вещевых ярмарок и рынков.
Обозреватель Врн 04:56
Политика
Песков: сроки прямой линии Путина с россиянами пока не определены
Сроки "Прямой линии с Владимиром Путиным", которая в последние годы проходила в июне, пока не определены, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник.
ТАСС 04:22
Культура
Илон Маск призвал фолловеров «принять красную таблетку»
Илон Маск, известный своими таинственными посланиями, предложил своим подписчикам "принять красную таблетку", что является отсылкой к фильму "Матрица".
Газета.Ru 04:58