В Петербурге за последние сутки новая коронавирусная инфекция COVID-19 официально подтверждена еще у 425 пациентов. Таким образом, общее число заболевших в городе с начала пандемии составило 10 887 человек.

За сутки в Петербурге выявлено 425 новых случаев коронавируса

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