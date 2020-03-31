Общество

78.ru78.ruЗа сутки в Петербурге зарегистрировано 27 новых случаев коронавируса

За сутки в России зарегистрировано 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах страны, сообщает оперативный штаб. Из них 27 — в Петербурге и шесть — в Ленинградской области. Таким образом, в городе на Неве стало 125 случаев заражения.
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Суточное число новых случаев коронавируса в Петербурге уменьшилось почти в два раза

АБН04:25

В Ленобласти выявили 3 зараженных COVID-19, в Петербурге - 48

47 новостейвчера в 04:58

В Петербурге зарегистрировали почти 50 новых случаев коронавируса за сутки

Карповкавчера в 06:06

За сутки в Петербурге зарегистрировано 27 новых случаев коронавируса

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В Петербурге за сутки еще 27 человек заболели коронавирусом

Петербургский дневник03:59

За сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 27 новых случаев коронавируса

Мегаполис онлайн04:51

В Петербурге за сутки выявили 27 новых заболевших коронавирусом

Мойка7804:08
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Общество

В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса

С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 29 марта в 13:01
Общество

440 человек заболели коронавирусом в России за сутки

Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.
Курьер. Среда. Бердск 04:04
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ 04:42
Общество

Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции

Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
RT на русском 03:15
Происшествия

Собственнику ТЦ «Зимняя вишня» предъявлено обвинение

Генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, экстрадированному Польшей в РФ, предъявлено обвинение по статье ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
Газета.Ru 02:46
Политика

Россия направила гуманитарную помощь в США

Сегодня, 1 апреля, министерство обороны отчитались об отправке груза гуманитарной помощи в Соединённые Штаты Америки, пишет ТАСС.
Pro Город Самара 01:58
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Общество

Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии

Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.
Известия 04:21
Общество

В Чечне умерла первая пациентка с коронавирусом

В Чечне умерла пожилая женщина, у которой выявили коронавирус — это первый летальный случай в регионе.
Lenta.ru 04:45
Здоровье

Врач назвала альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какими продуктами можно заменить чеснок и имбирь для укрепления иммунитета.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Происшествия

Третий условно положительный анализ на коронавирус выявлен в Карелии

Напомним, о первом условно положительном анализе на коронавирусную инфекцию власти Карелии сообщили 20 марта: положительный результат показал анализ, взятый у жительницы республики.
ИА Республика 05:31
Здоровье

В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.
АиФ Тюмень 03:07
Биатлон

Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
МонаВиста вчера в 12:57
Авто

АвтоВАЗ поднял цены на все автомобили Lada

Как и ожидалось, 1 апреля «АвтоВАЗ» повысил цены на весь модельный ряд LADA.
Автоновости дня 00:28
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Происшествия

В Ленинградской области поймали сбежавшую с карантина больную Covid-19

За последние сутки в Петербурге выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, еще шесть – в Ленинградской области.
РИА Новости 05:19
Общество

В Татарстане ввели режим спецпропусков

Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
Газета.Ru 03:31
Экономика

МВФ продиктовал Украине условие для получения первого транша

Киев, 1 апреля 2020, 04:13 — REGNUM Первый транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $4 млрд может быть направлен Киеву после принятия второго обязательного закона — о банках.
REGNUM вчера в 21:13
Экономика

Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса

На заседании президиума правительства Москвы, прошедшего 31 марта, было принято постановление о внесении изменений в порядок оказания мер поддержки столичным предпринимателям.
РБК 05:34
Экономика

Песков не стал комментировать продажу активов «Роснефти» в Венесуэле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался дать пояснения по сделке о продаже "Роснефтью" активов в Венесуэле правительству России.
Вести.Ru 30 марта в 10:30
Фигурное катание

Туктамышева поставит новую произвольную программу в формате реалити-шоу

Спорт-Экспресс 05:21
Фигурное катание

Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат

После Олимпийских игр в Пхёнчхане Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Чемпионат 30 марта в 18:02
Происшествия

В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека

Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.
Известия 01:47
Общество

В правительстве оценили ситуацию с продуктами в России

Пиковый спрос на продукты, который наблюдался в середине марта на фоне новостей о распространении коронавируса и ослаблении рубля, уже пройден, заявила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко.
РИА Новости 01:28
Общество

Депутаты одобрили законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС

Законопроект был принят Госдумой в I чтении. Депутаты одобрили законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС.
Деловое.ТВ вчера в 05:08
Общество

Моряки подводной лодки ВМС Нидерландов заразились коронавирусом

ПолитРоссия вчера в 13:28
Общество

«Почта России» в апреле доставит пенсии и пособия россиянам на дом

В сообщении почтового оператора говорится, что на сегодняшний день 8% получателей приходят за выплатами в отделения связи.
ФАН 04:13
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:24
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в апреле

По словам синоптика, теплый апрель ожидается как на европейской территории страны, так и на Урале и в Сибири, в Забайкалье и на Чукотке, на юге Приморского края и в Хабаровском крае, на Камчатке и в Магаданской области.
Lenta.ru 01:25
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