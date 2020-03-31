За сутки в России зарегистрировано 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах страны, сообщает оперативный штаб. Из них 27 — в Петербурге и шесть — в Ленинградской области. Таким образом, в городе на Неве стало 125 случаев заражения.

За сутки в Петербурге зарегистрировано 27 новых случаев коронавируса

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