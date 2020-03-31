Общество
78.ruЗа сутки в Петербурге зарегистрировано 27 новых случаев коронавируса
За сутки в России зарегистрировано 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах страны, сообщает оперативный штаб. Из них 27 — в Петербурге и шесть — в Ленинградской области. Таким образом, в городе на Неве стало 125 случаев заражения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 05:54, Ашберн
Общество
В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса
С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Общество
440 человек заболели коронавирусом в России за сутки
Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Общество
Власти Москвы рассказали о QR-кодах для контроля режима самоизоляции
Для контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве планируется использовать QR-коды.
Происшествия
Собственнику ТЦ «Зимняя вишня» предъявлено обвинение
Генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, экстрадированному Польшей в РФ, предъявлено обвинение по статье ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
Политика
Россия направила гуманитарную помощь в США
Сегодня, 1 апреля, министерство обороны отчитались об отправке груза гуманитарной помощи в Соединённые Штаты Америки, пишет ТАСС.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
Всех находящихся на карантине обяжут вести журнал о самочувствии
Накануне Мишустин поручил мэру столицы Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.
Общество
В Чечне умерла первая пациентка с коронавирусом
В Чечне умерла пожилая женщина, у которой выявили коронавирус — это первый летальный случай в регионе.
Здоровье
Врач назвала альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета
Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала "Вечерней Москве", какими продуктами можно заменить чеснок и имбирь для укрепления иммунитета.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Происшествия
Третий условно положительный анализ на коронавирус выявлен в Карелии
Напомним, о первом условно положительном анализе на коронавирусную инфекцию власти Карелии сообщили 20 марта: положительный результат показал анализ, взятый у жительницы республики.
Здоровье
В России на коронавирус проверят всех старше 65 с симптомами ОРВИ
Главный санитарный врач РФ Анна Попова получила губернаторам обеспечить всем лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской помощью с симптомами инфекции, обязательное тестирование на коронавирус.
Биатлон
Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все автомобили Lada
Как и ожидалось, 1 апреля «АвтоВАЗ» повысил цены на весь модельный ряд LADA.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Происшествия
В Ленинградской области поймали сбежавшую с карантина больную Covid-19
За последние сутки в Петербурге выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, еще шесть – в Ленинградской области.
Общество
В Татарстане ввели режим спецпропусков
Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
Экономика
МВФ продиктовал Украине условие для получения первого транша
Киев, 1 апреля 2020, 04:13 — REGNUM Первый транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $4 млрд может быть направлен Киеву после принятия второго обязательного закона — о банках.
Экономика
Власти Москвы утвердили второй пакет мер для поддержки бизнеса
На заседании президиума правительства Москвы, прошедшего 31 марта, было принято постановление о внесении изменений в порядок оказания мер поддержки столичным предпринимателям.
Экономика
Песков не стал комментировать продажу активов «Роснефти» в Венесуэле
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался дать пояснения по сделке о продаже "Роснефтью" активов в Венесуэле правительству России.
Фигурное катание
Туктамышева поставит новую произвольную программу в формате реалити-шоу
Фигурное катание
Медведева станцевала под Little Big и села на шпагат
После Олимпийских игр в Пхёнчхане Медведева ушла из группы Этери Тутберидзе и начала сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.
Происшествия
В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека
Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.
Общество
В правительстве оценили ситуацию с продуктами в России
Пиковый спрос на продукты, который наблюдался в середине марта на фоне новостей о распространении коронавируса и ослаблении рубля, уже пройден, заявила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко.
Общество
Депутаты одобрили законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС
Законопроект был принят Госдумой в I чтении. Депутаты одобрили законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС.
Общество
Моряки подводной лодки ВМС Нидерландов заразились коронавирусом
Общество
«Почта России» в апреле доставит пенсии и пособия россиянам на дом
В сообщении почтового оператора говорится, что на сегодняшний день 8% получателей приходят за выплатами в отделения связи.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в апреле
По словам синоптика, теплый апрель ожидается как на европейской территории страны, так и на Урале и в Сибири, в Забайкалье и на Чукотке, на юге Приморского края и в Хабаровском крае, на Камчатке и в Магаданской области.