За последние сутки в России зафиксировано 440 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 27 – в Петербурге, еще 6 случаев диагностировано в Ленобласти.

В Петербурге за сутки выявили 27 новых заболевших коронавирусом

Происшествия В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.

Общество В Карелии ограничили продажу алкоголя В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».

Политика Украина поддержала санкции против Белоруссии Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Экономика Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.

Шоу-бизнес Михаил Полицеймако снова стал отцом Михаил Полицеймако в четвертый раз стал отцом. У них с женой Ларисой родилась дочь, которую назвали Марией.

Политика Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.

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Политика Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.

Общество Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.

Технологии Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5 Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.

Общество Минздрав: Коронавирус передается половым путем Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"

Футбол Жиру ответил Бензема на сравнение с картом Нападающий английского "Челси" из Лондона и сборной Франции по футболу Оливье Жиру ответил своему коллеге по амплуа и соотечественнику Кариму Бензема, который ранее, сравнивая их футбольные качества назвал себя болидом "Формулы-1", а Жиру охарактеризовав как карт.