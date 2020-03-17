Коронавирус
Мойка78В Петербурге за сутки выявили 27 новых заболевших коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировано 440 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 27 – в Петербурге, еще 6 случаев диагностировано в Ленобласти.
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В Петербурге за сутки выявили еще восемь заболевших коронавирусом. В России — более 300
Фонтанка.Ру30 марта в 05:10
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Происшествия
В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека
Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.
Общество
Форма пропуска для перемещения на работу появится к концу дня
Пропуск даст право человеку беспрепятственно проследовать из дома до работы и обратно без каких-либо последствий.
Происшествия
В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете
На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Экономика
Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Происшествия
Полиция Москвы пока не будет задерживать людей за нарушение режима самоизоляции
Режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Михаил Полицеймако снова стал отцом
Михаил Полицеймако в четвертый раз стал отцом. У них с женой Ларисой родилась дочь, которую назвали Марией.
Здоровье
Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом
Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
Политика
Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе
Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Политика
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
Авто
В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus
Напомним, что в Сети недавно появилась информация о том, что ГАЗ начал разрабатывать новый автомобиль, который могут выпустить под брендом «Волга».
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
Общество
Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф
Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Общество
Евгений Куйвашев попросил уральцев не выходить из дома без паспорта
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев попросил жителей не выходить из дома без паспорта.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Технологии
Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5
Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Футбол
Жиру ответил Бензема на сравнение с картом
Нападающий английского "Челси" из Лондона и сборной Франции по футболу Оливье Жиру ответил своему коллеге по амплуа и соотечественнику Кариму Бензема, который ранее, сравнивая их футбольные качества назвал себя болидом "Формулы-1", а Жиру охарактеризовав как карт.
Общество
Минкомсвязь создала систему отслеживания контактирующих с заразившимися коронавирусом
Минкомсвязь РФ создала систему отслеживания граждан, находящихся в контакте с заразившимися коронавирусом, на основе сведений мобильных операторов о геолокации телефонов.
Общество
В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции
В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.