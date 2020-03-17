Коронавирус

Мойка78Мойка78В Петербурге за сутки выявили 27 новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировано 440 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 27 – в Петербурге, еще 6 случаев диагностировано в Ленобласти.
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За сутки в Петербурге зарегистрировано 27 новых случаев коронавируса

78.ru03:52

В Петербурге за сутки зафиксировали 27 новых случаев коронавируса

Невские Новости05:32

В Петербурге за сутки еще 27 человек заболели коронавирусом

Петербургский дневник03:59

За сутки в Петербурге зарегистрировали 27 новых случаев COVID-19

АиФ Санкт-Петербург04:15

В Петербурге за сутки выявили 27 случаев заболевания коронавирусом

Gazeta.SPb04:08

В Петербурге за сутки выявили еще восемь заболевших коронавирусом. В России — более 300

Фонтанка.Ру30 марта в 05:10

В Петербурге за сутки 48 новых заболевших коронавирусом

Neva.Todayвчера в 05:28
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Происшествия

В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека

Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.
Известия 01:47
Общество

Форма пропуска для перемещения на работу появится к концу дня

Пропуск даст право человеку беспрепятственно проследовать из дома до работы и обратно без каких-либо последствий.
Gorod48 06:31
Происшествия

В Москве мужчина ворвался в магазин с мачете

На севере столицы в магазин "Магнит" ворвался мужчина с мачете, сообщает агентство "Москва".
Российская газета 08:21
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
RT на русском вчера в 20:15
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Происшествия

Пассажирский самолёт Москва-Пермь подал сигнал тревоги

REGNUM 08:35
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Политика

Путин перестал здороваться за руку из-за коронавируса

Арбуз 08:23
Экономика

Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Дума ТВ вчера в 07:58
Происшествия

Полиция Москвы пока не будет задерживать людей за нарушение режима самоизоляции

Режим самоизоляции действует для всех жителей Москвы и Московской области с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:21
Шоу-бизнес

Михаил Полицеймако снова стал отцом

Михаил Полицеймако в четвертый раз стал отцом. У них с женой Ларисой родилась дочь, которую назвали Марией.
ИА InterMedia 30 марта в 09:10
Здоровье

Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом

Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
ТАСС 06:57
Политика

Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе

Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.
Lenta.ru 05:03
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Политика

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 08:38
Авто

В Сети показали новую «Волгу» на базе Aurus

Напомним, что в Сети недавно появилась информация о том, что ГАЗ начал разрабатывать новый автомобиль, который могут выпустить под брендом «Волга».
32CARS.ru 08:39
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
РИА Новости 30 марта в 18:32
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
РИА Новости 08:36
Общество

Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф

Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.
Вести.Ru 05:09
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Общество

Евгений Куйвашев попросил уральцев не выходить из дома без паспорта

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев попросил жителей не выходить из дома без паспорта.
ФедералПресс 07:51
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Технологии

Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5

Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
The GEEK вчера в 09:49
Общество

Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, говоря о способах борьбы с коронавирусом, напомнил, что CoVID-19 передается в том числе и половым путем: "Надо понимать, начиная сближение, что половой путь не самый главный для распространения, хотя, конечно, об этом тоже нужно думать, тем более находясь на карантине"
Super.ru 08:31
Футбол

Жиру ответил Бензема на сравнение с картом

Нападающий английского "Челси" из Лондона и сборной Франции по футболу Оливье Жиру ответил своему коллеге по амплуа и соотечественнику Кариму Бензема, который ранее, сравнивая их футбольные качества назвал себя болидом "Формулы-1", а Жиру охарактеризовав как карт.
ProstoProSport 04:49
Общество

Минкомсвязь создала систему отслеживания контактирующих с заразившимися коронавирусом

Минкомсвязь РФ создала систему отслеживания граждан, находящихся в контакте с заразившимися коронавирусом, на основе сведений мобильных операторов о геолокации телефонов.
ТАСС 08:34
Общество

В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции

В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Orenday.ru 06:17
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