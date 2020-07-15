Коронавирус

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейЗа сутки в России выявили 6537 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в РФ коронавирусную инфекцию диагностировали у 6537 человек. Наибольшее количество инфицированных выявили в Москве (672 пациента), меньше всего заразившихся в Севастополе и Чечне (по девять человек). По данным оперативного штаба, у 25,6% больных не было симптомов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Москве выявили 628 новых случаев COVID-19

РИА Новости03:47

Оперштаб: у каждого четвертого инфицированного нет признаков COVID

Pravda.Ru04:49

Названы регионы с новыми случаями коронавируса в России

Lenta.ru03:47

В России зафиксировано 6 422 случая коронавируса за сутки

Московский Комсомолец04:04

За сутки в России выявили 6537 случаев заражения коронавирусом

Общественная служба новостей13 июля в 05:36

За сутки в России выявили более 6,5 тысяч инфицированных COVID-19

Sputnik Азербайджан13 июля в 05:04

В Москве выявили 672 новых случая заражения COVID-19

Журналистская правда13 июля в 04:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 05:34, Ашберн
Общество

Турция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией

Министр транспорта Евгений Дитрих в конце июня заявил, что Россия не планирует возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля, так как открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Коммерсантъ 05:10
81
Общество

Сафа Хади — о пережитой войне: «Мне было всего 5 лет, но четко отложилось чувство страха»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сафа Хади рассказал, как пережил вторжение американских войск в Ирак в 2003 году.
Матч ТВ 05:10
Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей

Узнать, может ли организация рассчитывать на выплаты, можно на сайте ФЕС.
Evo-rus.com 01:51
93
Наука

В России впервые выделили антитела против коронавируса

Lenta.ru 04:12
246
Общество

Границу возраста российской молодежи планируется сдвинуть до 35 лет

В России намерены сдвинуть закрепленный в законодательстве предельный возраст молодежи с нынешних 30 до 35 лет.
БИЗНЕС Online 04:37
1
Шоу-бизнес

Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской

В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
97
Происшествия

Речной трамвайчик задел несколько судов на канале Грибоедова

В Северной столице речной трамвайчик задел несколько судов на канале Грибоедова. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Peterburg2.ru 05:13
2
Общество

Путин не предлагал перенести «Бессмертный полк»

Газета.Ru 05:27
394
Экономика

Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»

Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
РБК 04:57
17
Политика

В Баку прошел митинг в поддержку армии

Бакинцы вышли на несанкционированный митинг-шествие, чтобы поддержать азербайджанскую армию, которая задействована в боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном.
Газета.Ru 02:49
170
Происшествия

Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге

Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
Известия 03:17
27
Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости вчера в 09:50
4,7K
Финансы

Курс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля

Курс евро на Московской бирже впервые с 7 июля преодолел отметку в 81 руб, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 09:23
1
Политика

США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов

Сегодня власти США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов. Об этом сообщил федеральный окружной суд Бостона.
ФедералПресс вчера в 16:39
1
Религия

Монастырь схиигумена Сергия запустит автобусы для паломников

Политсовет 01:17
Общество

Суд оштрафовал Галямину на 200 000 рублей за пикет в поддержку Азара

Ведомости 04:14
1
Происшествия

В Белоруссии завели дело после акции протеста в Минске

В Белоруссии завели уголовное дело после несанкционированной акции в Минске.
РБК 05:13
7
Хоккей

«Авангард» подписал контракт с форвардом Комаровым на год

Нападающий Никита Комаров продолжит карьеру в «Авангарде», сообщается в инстаграме хоккейного агентства Winners.
Sports.ru 05:15
Происшествия

Защита губернатора Фургала обжаловала его арест

В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 13 июля в 06:14
378
Происшествия

«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании

В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
393
Космос

Рогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска

Ранее Рогозин заявил, что новые американские космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner более гламурные, чем российский «Союз», но по сути являются его аналогами.
Известия 13 июля в 18:59
843
Наука

Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID

В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК вчера в 20:00
14
Общество

В России предложили запретить однополым парам усыновлять детей

Freepressa.ru вчера в 14:57
2,4K
Происшествия

Выкопал: у волгоградца нашли полный гараж старого оружия

У мужчины в гараже обнаружили десятки единиц огнестрельного оружия — карабины, винтовки Мосина, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППШ, пистолеты Вальтер и ТТ, а также около пяти тысяч патронов, осветительные ракеты и штык-ножи.
Вести.Ru 04:41
7
Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии

Сусанин вчера в 08:11
1K
Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
233
Технологии

В России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости

Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, которая была создана на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора.
Известия вчера в 23:32
41
Общество

Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали

Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня.
Москва 24 04:02
20
Здоровье

Россиянам посоветовали навсегда привыкнуть к маскам

Россиянам посоветовали привыкнуть к медицинским маскам и носить их всегда, когда есть высокий риск распространения респираторных заболеваний.
Lenta.ru вчера в 23:49
104
Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
301
ещё по теме
Главное