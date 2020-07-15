Коронавирус
Общественная служба новостейЗа сутки в России выявили 6537 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в РФ коронавирусную инфекцию диагностировали у 6537 человек. Наибольшее количество инфицированных выявили в Москве (672 пациента), меньше всего заразившихся в Севастополе и Чечне (по девять человек). По данным оперативного штаба, у 25,6% больных не было симптомов.
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За сутки в России выявили 6537 случаев заражения коронавирусом
Общественная служба новостей13 июля в 05:36
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Общество
Турция сообщила о возобновлении авиасообщения с Россией
Министр транспорта Евгений Дитрих в конце июня заявил, что Россия не планирует возобновлять авиасообщение с Турцией с 15 июля, так как открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Коммерсантъ 05:10
Общество
Сафа Хади — о пережитой войне: «Мне было всего 5 лет, но четко отложилось чувство страха»
Полузащитник «Крыльев Советов» Сафа Хади рассказал, как пережил вторжение американских войск в Ирак в 2003 году.
Матч ТВ 05:10
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 000 рублей
Узнать, может ли организация рассчитывать на выплаты, можно на сайте ФЕС.
Evo-rus.com 01:51
Общество
Границу возраста российской молодежи планируется сдвинуть до 35 лет
В России намерены сдвинуть закрепленный в законодательстве предельный возраст молодежи с нынешних 30 до 35 лет.
БИЗНЕС Online 04:37
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
Происшествия
Речной трамвайчик задел несколько судов на канале Грибоедова
В Северной столице речной трамвайчик задел несколько судов на канале Грибоедова. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Peterburg2.ru 05:13
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Путин не предлагал перенести «Бессмертный полк»
Газета.Ru 05:27
Экономика
Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
РБК 04:57
Политика
В Баку прошел митинг в поддержку армии
Бакинцы вышли на несанкционированный митинг-шествие, чтобы поддержать азербайджанскую армию, которая задействована в боевых действиях на границе между Арменией и Азербайджаном.
Газета.Ru 02:49
Происшествия
Женщина получила сильные ожоги при взрыве в квартире в Петербурге
Женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.
Известия 03:17
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Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
Финансы
Курс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля
Курс евро на Московской бирже впервые с 7 июля преодолел отметку в 81 руб, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 09:23
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США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов
Сегодня власти США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов. Об этом сообщил федеральный окружной суд Бостона.
ФедералПресс вчера в 16:39
Происшествия
В Белоруссии завели дело после акции протеста в Минске
В Белоруссии завели уголовное дело после несанкционированной акции в Минске.
РБК 05:13
Хоккей
«Авангард» подписал контракт с форвардом Комаровым на год
Нападающий Никита Комаров продолжит карьеру в «Авангарде», сообщается в инстаграме хоккейного агентства Winners.
Sports.ru 05:15
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 13 июля в 06:14
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Космос
Рогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска
Ранее Рогозин заявил, что новые американские космические корабли SpaceX CrewDragon и Boeing Starliner более гламурные, чем российский «Союз», но по сути являются его аналогами.
Известия 13 июля в 18:59
Наука
Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID
В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК вчера в 20:00
Общество
В России предложили запретить однополым парам усыновлять детей
Freepressa.ru вчера в 14:57
Происшествия
Выкопал: у волгоградца нашли полный гараж старого оружия
У мужчины в гараже обнаружили десятки единиц огнестрельного оружия — карабины, винтовки Мосина, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППШ, пистолеты Вальтер и ТТ, а также около пяти тысяч патронов, осветительные ракеты и штык-ножи.
Вести.Ru 04:41
Армия и оружие
Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии
Сусанин вчера в 08:11
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Технологии
В России испытали электродвигатель на технологии сверхпроводимости
Россия первой в мире провела испытания электродвигательной установки, которая была создана на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающейся полностью от аккумулятора.
Известия вчера в 23:32
Общество
Первую группу вакцинированных от коронавируса добровольцев выписали
Сеченовский университет проверил вакцину от коронавируса на 38 добровольцах. Первая группа получила вакцину 18 июня, вторая – 23 июня.
Москва 24 04:02
Здоровье
Россиянам посоветовали навсегда привыкнуть к маскам
Россиянам посоветовали привыкнуть к медицинским маскам и носить их всегда, когда есть высокий риск распространения респираторных заболеваний.
Lenta.ru вчера в 23:49
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35