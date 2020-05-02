Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЗа сутки в России выявлены еще 9623 случая заражения COVID-19

У 4 488 пациентов (46,6%) коронавирус выявлен с помощью активного тестирования, клинических проявлений болезни у них нет. За весь период в России зарегистрированы 124 054 случая заболевания. За последние сутки в России подтверждено 57 летальных исходов с коронавирусом, из них в Москве - 37.
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Ещё 323 человека заболели коронавирусом в Петербурге

Piter.tv04:57

В России за сутки выявили более девяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом

ГЛАС.RU04:56

Штаб: За сутки в РФ подтвердили 9 тыс. 623 случаев коронавирусной инфекции, из них 5 тыс. 358 - в Москве

Агентство Москва04:35

За сутки в России выявили почти 10 тыс. случаев коронавируса

Росбалт04:45

За сутки в России выявили почти 10 тысяч новых случаев коронавируса. В Петербурге — 323

Фонтанка.Ру04:42

За сутки коронавирус выявлен более чем у 9600 россиян

Life.ru04:36

За сутки в России выявлены еще 9623 случая заражения COVID-19

Интерфакс04:53
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Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
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Игры

Next Era: глобальное обновление Elite Dangerous перенесли на 2021 год

Кембридж, Великобритания, 2 мая 2020, 09:36 — REGNUM Глобальное обновление Next Era для многопользовательской игры Elite Dangerous было перенесено на 2021 год.
REGNUM 02:36
Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
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Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
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Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
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Культура

Как сериалы справляются с постпродакшеном на удаленке из-за коронавируса

Создатели сериалов "Мир Дикого Запада", "Мандалорец", "Черный понедельник" и других рассказали о работе над постпродакшеном в условиях самоизоляции.
Газета.Ru 07:34
Общество

Попова рассказала о российских лабораториях по выявлению коронавируса

Есть лаборатории в России, где коэффициент подтверждения коронавируса составляет 30%, остальные результаты недостоверные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 05:38
Политика

Депутата из Югры исключили из ЕР после нападения на журналиста

Региональное отделение "Единой России" в Ханты-Мансийском автономном округе исключило из партии депутата думы Югорска Владимира Бендуса за нападение на общественника, сообщила пресс-служба реготделения.
РИА Новости 07:41
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Общество

Минздрав выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.
Lenta.ru 05:31
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Общество

В Подмосковье вводят «масочный режим»

В Московской области с 12 мая станет обязательным ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) при посещении мест общего пользования.
ТВ Центр вчера в 11:35
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Кино

На YouTube-канале Киностудии им. Горького опубликуют более 500 фильмов

Ревизор.ру 00:11
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Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 30 апреля в 05:35
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Фигурное катание

Жители Японии потребовали фигуристку Медведеву покинуть страну

Жители Японии потребовали немедленно отправить российскую фигуристку Евгению Медведеву обратно в Россию.
Discover24 30 апреля в 14:17
12
Общество

У трети работников Чаяндинского месторождения выявлен коронавирус

Якутия Daily 05:54
Здоровье

В России в пяти регионах резко выросла заболеваемость пневмонией

В 5 регионах России за январь и февраль текущего года заболеваемость пневмонией выросла в 1,5 раза.
Что происходит вчера в 04:13
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Спорт

WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили расследование по делу о допинг-пробах 298 российских спортсменов, передает пресс-служба организации.
ФАН 30 апреля в 13:12
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Происшествия

ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии

Представитель ООН вновь призвала власти Украины обеспечить привлечение к ответственности виновных в трагедии.
REGNUM 02:45
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Авто

Lamborghini представит 7 мая новый автомобиль

Запустить конвейер итальянцы планируют 4 мая, а через три дня они намерены представить новый автомобиль.
За рулем Кубань вчера в 16:21
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Политика

Мэра Черкасс обещают отправить «под клетчатое одеяло»

Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите.
Rusvesna.su 06:21
Здоровье

В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:09
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Общество

Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Известия 05:54
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Общество

В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ 07:09
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla.
РИА Новости вчера в 21:18
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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Кино

Киновселенная Человека-паука от Sony обзавелась официальным названием

Звучит это как SPUMC — Sony Pictures Universe of Marvel Characters, или «Вселенная персонажей Marvel от Sony Pictures».
Игромания.ру вчера в 11:55
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
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Общество

Глава Роспотребнадзора объяснила, с чего начнется отмена самоизоляции

В интервью корреспонденту ТАСС Анна Попова еще раз уточнила, что говорить о постепенном снижении ограничительных мер можно будет только после того, как ежедневное число зараженных начнет уменьшаться.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 08:04
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости 30 апреля в 09:02
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Общество

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области превысило 1000

За последние сутки число заболевших коронавирусом в Свердловской области увеличилось на 81.
66.ru 04:39
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