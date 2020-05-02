У 4 488 пациентов (46,6%) коронавирус выявлен с помощью активного тестирования, клинических проявлений болезни у них нет. За весь период в России зарегистрированы 124 054 случая заболевания. За последние сутки в России подтверждено 57 летальных исходов с коронавирусом, из них в Москве - 37.

За сутки в России выявлены еще 9623 случая заражения COVID-19

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Культура Как сериалы справляются с постпродакшеном на удаленке из-за коронавируса Создатели сериалов "Мир Дикого Запада", "Мандалорец", "Черный понедельник" и других рассказали о работе над постпродакшеном в условиях самоизоляции.

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