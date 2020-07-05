Всего в РФ зафиксировано 681 251 случай коронавирусной инфекции, 10 161 умерший и 450 750 выписанных (3871 выписаны за последние сутки). Сейчас активных случаев в стране – 220 340. Россия находится на третьем месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом людей.

За сутки в РФ выявили более 6,7 тысячи случаев заражения коронавирусом

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