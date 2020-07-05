Коронавирус
Государственные ВестиЗа сутки в РФ выявили более 6,7 тысячи случаев заражения коронавирусом
Всего в РФ зафиксировано 681 251 случай коронавирусной инфекции, 10 161 умерший и 450 750 выписанных (3871 выписаны за последние сутки). Сейчас активных случаев в стране – 220 340. Россия находится на третьем месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом людей.
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В Ростовской области за сутки выявлено 92 новых случая коронавируса
Блокнот Ростов-на-Дону03 июля в 03:35
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Издание The Drive рассказало о перспективах в отношении новейшей стелс-ракеты RGM-184A Naval Strike, которая планировалась для вооружения ВМС США.
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Звезда «Властелина колец» пожелал главному сопернику Лукашенко выйти на свободу
Американский актер Элайджа Вуд, известный по главной роли в трилогии «Властелин колец», записал видеообращение в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.
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Онлайн-голосование используют на выборах в Госдуму в 2021 году
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Российская газета 05:59
Происшествия
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Убитый в австрийском городе Герасдорф человек, который в соответствии с программой защиты личности получил в Австрии имя Мартин Бек, оказался гражданином России, выходцем из Чечни.
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СНБО Украины отказался признавать русский язык вторым государственным
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов называет принципиальным вопросом сохранение статуса украинского языка как единственного государственного, при этом отмечает важность изучения английского в стране.
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Митрополит обвинил опального священника с судимостью во лжи ради получения сана
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил открытое письмо опальному лишенному сана священнику Сергию (Николаю Романову), в котором рассказал, как тот скрыл от Русской православной церкви свою судимость ради получения сана.
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Миллионы российских женщин получат доплату к основной пенсии
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Власти Дании, главного противника строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2», дали добро на завершение работ по укладке труб, сообщается на сайте Датского энергетического агентства (DEA).
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Индия обошла Россию по количеству заболевших коронавирусом
Индия вышла на третье место в мире по числу зараженных. Первое место занимает США (2,8 млн), второе — Бразилия (1,6 млн).
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