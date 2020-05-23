Общество

Радио SputnikРадио SputnikЗа сутки в России коронавирус обнаружили еще у 9,4 тысячи заболевших

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 9434 случая заболевания коронавирусом, сейчас число инфицированных достигло 335 882. Об этом сообщает в субботу РИА Новости со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.
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За сутки в России коронавирус обнаружили еще у 9,4 тысячи заболевших

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