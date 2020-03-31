Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России перевалило за 2 тысячи, увеличившись на 500 за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России.

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500

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