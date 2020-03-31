Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксЧисло заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500

Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России перевалило за 2 тысячи, увеличившись на 500 за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России.
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Названы регионы с новыми случаями коронавируса

РИА Новости06:26

В России за сутки выявлено 500 заразившихся коронавирусом, всего — 2337

Коммерсантъ05:21

В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса, 8 случаев - смертельные

Весьма05:00

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500

Интерфакс05:05

В России за сутки зафиксировано 500 новых случаев коронавируса

Новый Калининград.Ru05:00

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Lenta.ru05:06

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

Российская газета05:00
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 11:38, Ашберн
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Ведомости 09:06
Авто

BMW готовит BMW X5 с новой водородной установкой

Первые испытания новой системы начнутся в 2022 году, для этого будет выпущена целая партия водородных машин на базе кроссовера BMW X5.
Автоновости дня вчера в 05:38
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Политика

Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано

Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:42
Политика

Шойгу приказал отправлять призывников в войска не ранее 20 мая

Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился не отправлять новобранцев в войска ранее 20 мая из-за пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
ТАСС 09:24
Общество

В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции граждан

Режим обязательной самоизоляции для граждан в Челябинской области ввел губернатор региона Алексей Текслер, сообщила во вторник пресс-служба губернатора региона.
РИА Новости 05:09
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Общество

В России ужесточили штрафы за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Урал-пресс-информ вчера в 04:09
Футбол

«Ювентус» может продать Криштиану Роналду из-за коронавируса

По информации издания Il Messaggero, руководство итальянского "Ювентуса" может расстаться с португальским форвардом Криштиану Роналду.
Piter.tv 04:23
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Коммерсантъ 02:48
Общество

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 17:17
Шоу-бизнес

Николаев показал вид из больничной палаты в Коммунарке

Российский певец Игорь Николаев показал вид из окна палаты в Коммунарке, куда его положили с подозрением на коронавирус.
Телеканал 360° 07:44
Политика

США выдвинули условия для снятия санкций с Венесуэлы

США предлагают создать в Венесуэле временное правительство из членов Национальной ассамблеи с последующим проведением выборов и снятием санкций, заявил госсекретарь Майк Помпео.
РИА Новости 11:20
Футбол

Руководство РПЛ сообщило, что сезон возобновится не раньше 30 мая

Стало известно, что сезон РПЛ возобновится не раньше 30 мая.
Soccer.ru 08:28
Общество

Новосибирская область ввела режим самоизоляции

Власти Новосибирской области ввели режим самоизоляции для всех жителей из-за коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Андрея Травникова.
Газета.Ru 01:55
Общество

В Кировской области ввели режим самоизоляции

В постановление правительства Кировской области о введении карантина внесли изменения, согласно которым кировчанам рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.
Эхо Москвы в Кирове 09:34
Общество

В России изменили порядок техосмотра для автомобилей

В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
РИА Новости 07:24
Общество

Власти разработают меры по ограничению передвижения кузбассовцев

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв распорядился обеспечить разработку мер по ограничению передвижения жителей региона.
Газета Кемерова 06:59
Футбол

«Матч ТВ» покажет киберспортивный матч «Спартак» — ЦСКА

«Матч ТВ» покажет московское дерби «Спартак» — ЦСКА.
Soccer.ru 06:10
Экономика

Владимирский хлебокомбинат повысит цены на свою продукцию

В магазинах Владимирской области покупателей предупреждают о предстоящем повышении цен на продукцию Владимирского хлебокомбината.
Довод 07:41
Происшествия

Под Тулой столкнулись 40 автомобилей

Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
ТАСС 06:40
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Религия

Патриарх Кирилл совершит объезд Москвы с чудотворной иконой «Умиление»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой "Умиление", сообщил во вторник глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
ТАСС 11:13
Экономика

Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
REGNUM 03:25
Общество

В Италии обсуждают возвращение к нормальной жизни после режима всеобщей изоляции

Накануне стало известно, что в Италии всеобщая изоляция продлится минимум до Пасхи, то есть до 12 апреля.
Интерфакс 04:27
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК вчера в 13:43
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