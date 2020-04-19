Коронавирус
Российская газетаЗа сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах
За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом. В сообщении подчеркивается, что почти 43% из выявленных не имели клинических проявлений болезни.
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Общество
В Москве число бессимптомных носителей коронавируса увеличилось до 60%
У 60% заразившихся коронавирусом COVID-19 пациентов в Москве заболевание проходит бессимптомно, неделю назад таких было около 40%, сообщил руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Коммерсантъ вчера в 18:28
Здоровье
182 случая коронавируса выявлено в Кировской области
За субботу выявили 40 заболевших. По состоянию на утро 18 апреля в Кировской области выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом.
РИА НаВятке 05:13
Происшествия
В Курске скончался третий пациент с подтверждённым коронавирусом
Курск, 19 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Курской областной инфекционной больнице скончалась пациентка с положительным тестом на коронавирус.
REGNUM 05:23
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Музыка
Little Big выступит на телеконцерте «Евровидения» в мае
Российская группа Little Big 16 мая примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном Европейским вещательным союзом как альтернатива отмененному конкурсу "Евровидение-2020", сообщается в четверг на сайте конкурса.
ТАСС 16 апреля в 07:38
Общество
Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Известия вчера в 15:55
Происшествия
В Воронежской области у 22 человек подтвердился коронавирус
Воронеж, 18 апреля 2020, 13:05 — REGNUM 22 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за сутки в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 18 апреля.
REGNUM вчера в 06:05
Здоровье
В Филатовской больнице находятся около 700 пациентов с коронавирусом
Около 700 пациентов с коронавирусом лечатся в Филатовской больнице в Москве, сообщил главный врач больницы Валерий Вечорко в Facebook.
РИА Новости 04:29
Политика
Жириновский потребовал от миллиардеров раздать деньги гражданам
Москва, 17 апреля 2020, 09:57 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский на фоне коронавируса призвал миллиардеров раздать деньги гражданам России, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 17 апреля в 02:57
Происшествия
Появилась информация о первой смерти от коронавируса в Красноярске
В Красноярске первый пациент, который был в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, скончался после инфицирования коронавирусом.
НГС24 вчера в 22:20
Политика
Китай представил первый самолет MA700
Китай опубликовал снимки турбовинтового самолета МА700, конкурента российского лайнера Ил-114.
NewInform вчера в 06:14
Культура
Кинорынок Marché Du Film пройдет онлайн
С 22 по 26 июня в онлайн-формате пройдет постоянный деловой спутник Каннского кинофестиваля − кинорынок Marché du Film.
ProfiСinema.ru 17 апреля в 11:45
Шоу-бизнес
Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»
Рамблер 17 апреля в 03:50
Общество
В России за сутки выявили 4785 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено 4785 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 79 регионах.
RT на русском вчера в 03:44
Общество
В Ростовской области коронавирус обнаружили еще у 35 человек
По информации Роспотребнадзора, на 11:10, воскресенья, 19 апреля на территории Ростовской области зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:26
Авто
Новый кроссовер Subaru назвали Evoltis
Toyota и Subaru совместно напрягают усилия над созданием новой «тележки» EV, которая подойдет для средних и больших легковушек, а также кроссоверов C-сегмента.
SpeedMe вчера в 17:38
Шоу-бизнес
Прилучный ответил на обвинения в избиении Муцениеце
РИА Новости 05:35
Общество
Коронавирус выявлен в новых городах и районах Самарской области
По данным регионального оперативного штаба на 19 апреля, в Самарской области выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
ГТРК Самара 04:30
Армия и оружие
Турчинов похвалился созданием «ракетного щита» Украины
ИА Красная Весна вчера в 02:57
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Авто
Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет
19 апреля 2020 года исполняется 50 лет с начала производства легендарной вазовской «Копейки».
Автоновости дня вчера в 08:42
Путешествия
В Турции назвали сроки открытия туристического сезона
Российская газета вчера в 11:36
Здоровье
В Челябинской области подтверждены 83 случая заболевания коронавирусом
Резко увеличилось число заражённых коронавирусом в Челябинской области. О новых случаях сообщили в Минздраве региона.
Pchela.News 02:17
Общество
Скончался заразившийся коронавирусом депутат Мособлдумы
Вечерняя Москва вчера в 08:48
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
Здоровье
Еще 15 человек в Свердловской области заболели коронавирусом за сутки
За последний сутки в Свердловской области коронавирус официально подтвердили еще у 15 человек. Теперь в регионе 141 случай заражения.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 05:04
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Религия
Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи
Телеканал 360° вчера в 18:43
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33