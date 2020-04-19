За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом. В сообщении подчеркивается, что почти 43% из выявленных не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России подтверждено 6060 случаев COVID-19 в 78 регионах

Общество В Москве число бессимптомных носителей коронавируса увеличилось до 60% У 60% заразившихся коронавирусом COVID-19 пациентов в Москве заболевание проходит бессимптомно, неделю назад таких было около 40%, сообщил руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун. 918

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Происшествия В Воронежской области у 22 человек подтвердился коронавирус Воронеж, 18 апреля 2020, 13:05 — REGNUM 22 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за сутки в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 18 апреля. 64

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