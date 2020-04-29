В России за сутки подтвердились 7933 случая новой коронавирусной инфекции во всех регионах страны, умерли 96 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-2019. Это рекордный прирост случаев заболевания.

За сутки в России подтверждено 7933 случая коронавируса

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