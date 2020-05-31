За сутки в России зафиксировано 8 863 случая коронавируса, включая 2 286 в Москве, 732 в Московской области, 376 в Санкт-Петербурге, 354 в Нижегородской области, 292 Свердловской области, 253 в Ростовской области и 210 в Иркутской области.

В России зафиксировано 8 863 случая коронавируса за сутки

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Футбол Фанаты смогут попасть на матчи РПЛ только в масках и перчатках Будут реализованы все меры безопасности на этапе входа на стадион. Вход только в масках и перчатках.

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