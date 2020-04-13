За последние сутки в России подтверждено 2558 случаев заражения COVID-19 в 62 регионах. Об этом сообщили 13 апреля на сайте Стопкоронавирус.рф. При этом выздоровело 179 человек, а умерло от коронавирусной инфекции 18 человек.

За последние сутки в России выявлено 2558 новых случаев коронавируса

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