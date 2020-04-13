Здоровье
DonDay-ВолгодонскЗа последние сутки в России выявлено 2558 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтверждено 2558 случаев заражения COVID-19 в 62 регионах. Об этом сообщили 13 апреля на сайте Стопкоронавирус.рф. При этом выздоровело 179 человек, а умерло от коронавирусной инфекции 18 человек.
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Комментарии
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 08:42
Политика
Представители Google объяснили блокировку обращения Путина на YouTube
Ранее NEWS.ru писал, что представители Роскомнадзора обратились в компанию Google с требованием объяснить, почему видеообращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с пандемией коронавируса было удалено с YouTube-канала телекомпании НТВ.
News.ru 09:56
Общество
В Москве с 15 апреля начнут действовать цифровые пропуска на поездки
С 15 апреля передвижение по Москве на транспорте без специального пропускного кода запрещено.
Москва. Северо-Запад 03:46
Общество
Академик спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия новой коронавирусной инфекции в России может достигнуть пика в последней декаде апреля.
Мой Брянск 03:38
Общество
Стас Михайлов переболел коронавирусом
ИА InterMedia 05:46
Кино
Премьера фильма «Фея» с Константином Хабенским пройдет в сети
Премьера нового фильма Анны Меликян "Фея" состоится в сети.
Piter.tv 09:52
Здоровье
Диетолог напомнила о важности питья воды в период самоизоляции
Врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова Наталья Пугачева рассказала о питании во время режима самоизоляции, передает Агентство "Москва".
Москва 24 06:02
Футбол
РФС и клубы попросят поддержки у правительства
Российский футбольный союз намерен обратиться в правительство РФ для обсуждения вариантов поддержки клубов в условиях, сложившихся из-за пандемии коронавируса и остановки соревнований.
BetOn 07:26
Общество
Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции
Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал НСН, как будут развиваться события в России в связи с эпидемией коронавируса.
Российская газета 00:31
Общество
Сроки пика пандемии коронавируса назвал ведущий эпидемиолог КНР
Если ситуация с коронавирусом продолжит развиваться по нынешнему сценарию, то переломный момент наступит минимум через 2 недели, заявил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань в интервью газете «Жэньминь жибао».
Live24 03:54
Политика
Турчинов предрек возвращение Украине «не только Крыма и Донбасса»
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в интервью порталу "Обозреватель" заявил о возможности Киева вернуть Крым.
РИА Новости 07:44
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Общество
Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что никто в стране не умрет от коронавируса.
РИА Новости 08:30
Происшествия
В Туле сбили двух мужчин на проспекте Ленина
Сегодня в Туле два пешехода попали под колеса иномарки. Авария произошла на проспекте Ленина в районе дома №121.
Тульские Известия 07:23
Кино
Режиссер рассказал о влиянии пандемии на съемки «Отряда самоубийц 2»
Режиссер Джеймс Ганн сообщил в Twitter, что дата премьеры фильма "Отряд самоубийц 2" не будет перенесена из-за коронавируса.
Газета.Ru 09:34
Общество
Голикова оценила рост числа заразившихся коронавирусом
С момента начала нарастания заболеваемости коронавирусом в России прошло уже два инкубационных периода, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Российская газета 09:14
Общество
В Москве оштрафовали первую группу нарушителей самоизоляции
Солнцевский суд Москвы оштрафовал на 45 тыс. руб. трех человек, нарушивших режим самоизоляции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Георгия Енгибарова.
Газета.Ru 10:05
Наука
Ученые определили новые квантовые состояния топологических материалов
Ученые Центра квантовой физики при Университете Инсбрука и Института квантовой оптики и квантовой информации Австрийской академии наук Андреас Эльбен, Джинлонг Ю, Питер Цоллера и Бенуа Вермерш теперь могут представить новый метод измерения для идентификации и характеристики так называемых топологических инвариантов на различных экспериментальных платформах.
ИА Красная Весна вчера в 03:24
Политика
Рада отказалась отменить закон о рынке земли
Рада приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, в конце марта.
РИА Новости 08:35
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 07:47
Религия
У 18 священников и монахов Московской епархии выявили коронавирус
Коронавирус на 13 апреля выявлен у 18 священнослужителей и монашествующих Московской городской епархии, сообщается в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:39
Общество
Голикова рассказала о темпах выхода России из режима самоизоляции
Профиль вчера в 08:32
Общество
Названы наиболее востребованные профессии после пандемии
В ближайшем будущем без работы не останутся онлайн-специалисты, а также представители рабочих профессий, рассказал "Российской газете" директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут.
РИА Новости 09:02
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Общество
Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение ЧС лиц
Правительство определило список госслужащих, которые имеют право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
РБК 08:51
Футбол
Чемпионат Туркменистана по футболу возобновится 19 апреля
Матчем «Алтын-Асыр» — «Копетдаг» 19 апреля возобновится чемпионат Туркменистана по футболу сезона-2020, который ранее был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
News.ru 07:20
Политика
Экс-помощница Джо Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах
Бывшая помощница наиболее вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена рассказала о пережитых ее сексуальных домогательствах.
Lenta.ru вчера в 19:50
Здоровье
Мясников: Врачи не могут остановить распространение эпидемии
Главврач московской клинической больницы № 71 Александр Мясников отметил особенности ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России, а также пояснил, кто может, на его взгляд, остановить эпидемию.
Росбалт 11 апреля в 11:26