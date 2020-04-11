За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 1667 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Это на 119 меньше, чем днем ранее. Общее число заболевших COVID-19 в России составляет 13 тысяч 584 человека.

За сутки в России прибавилось 1667 заболевших COVID-19

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