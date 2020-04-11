Коронавирус
РИА НовостиЗа сутки в России прибавилось 1667 заболевших COVID-19
За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 1667 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Это на 119 меньше, чем днем ранее. Общее число заболевших COVID-19 в России составляет 13 тысяч 584 человека.
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Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 11 апреля 2020: 1030 человек заболели за сутки
Комсомольская правда05:00
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Армия и оружие
Военный конвой США прибыл из Ирака в сирийскую провинцию Хасака
Американские военные направили новую партию техники и оборудования из Ирака в сирийскую провинцию Хасака.
iReactor 00:56
Общество
Полицейские дежурят на всех въездах в Москву
Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
Общество
Рогозин обвинил НАСА и SpaceX в демпинге
Lenta.ru вчера в 23:32
Общество
Москва приостанавливает работу большинства городских организаций
Газета.Ru вчера в 13:16
Технологии
Apple и Google в свои ОС встроят систему мониторинга COVID-19
О сотрудничестве с целью создания новой технологии Google и Apple написали на своих сайтах.
Astera вчера в 16:02
Общество
Песков оценил сроки наступления пика заболеваемости коронавирусом в РФ
В течение двух недель станет понятно, приблизилась ли Россия к пику заболеваемости коронавирусом или нет.
Известия 07:10
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Общество
Во Владимирской области резко выросло число зараженных коронавирусом
На карте Владимирской области статистика заражения COVID-19 выглядит следующим образом: 11 случаев в округе Муром, 9 в Коврове, 5 в Петушках, 3 факта заражения коронавирусом зафиксированно в Кольчугино.
ИА Красная Весна 09 апреля в 05:33
Происшествия
В Уфе СК проверит больницу, где зафиксировали вспышку COVID-19
В ведомстве уточняют, что следователи проверят факт возможного непринятия своевременных мер руководством больницы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы.
Российская газета 07:59
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце пожаловалась на агрессивное поведение Павла Прилучного
Несмотря на предстоящий развод, Агата Муцениеце пережидает самоизоляцию вместе с Павлом Прилучным и детьми.
МонаВиста вчера в 09:45
Происшествия
В Ангарске после пожара в колонии нашли тело погибшего заключенного
Тело заключенного нашли в исправительной колонии №15 Ангарска, где произошел бунт и сгорели помещения промзоны, сообщил РИА Новости омбудсмен в Иркутской области Виктор Игнатенко.
РИА Новости 06:37
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Хоккей
Лучший бомбардир чемпионата Словакии подписал контракт с клубом КХЛ
Чешский нападающий Йиндржих Абдул в интервью порталу Hokej.cz сообщил о том, что уже подписал контракт с одним из клубов КХЛ.
Советский спорт вчера в 15:23
Общество
В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса
Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:48
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
Политика
Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус
Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru вчера в 23:27
Общество
В России за сутки зафиксировано 1667 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки зафиксировано 1667 новых случаев коронавируса в 49 регионах.
Афиша Daily 04:29
Экономика
В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»
Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
Интерфакс 09 апреля в 09:17
Политика
В Киеве заявили о готовности прекратить транзит газа из России
Украина готовится прекратить транзит газа из России, именно на это нацелена "оптимизация" газотранспортной системы страны, заявил глава компании-оператора ГТС Сергей Макогон.
Газета.Ru 09 апреля в 04:43
Происшествия
В Ростовской области два пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ
Два жителя Ростовской области, у которых подтвердился коронавирус, находятся на искусственной вентиляции легких, состояние большинства заболевших удовлетворительное, сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова.
РИА Новости 08:08
Общество
Пяти уральцам оформили протоколы за нарушение режима самоизоляции
Первые пять свердловчан получили протоколы за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает телеграм-канал «СтопCOVID-19».
Новый День 06:40
Здоровье
Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
В эфире программы «Соловьев Live» главврач ГКБ № 71 г. Москвы Александр Мясников сообщил, что применение аппаратов ИВЛ имеет некоторые риски.
Твой Континент 06:45
Космос
Опубликовано уникальное фото черной дыры
Фотография опубликована на сайте Event Horizon Telescope. Подобное явление фиксируется, если материя падает в черную дыру.
Sibnet Новости 08 апреля в 11:49
Здоровье
В Свердловской области сообщили о зараженных COVID-19 в тяжелом состоянии
Екатеринбург, 11 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Четверо пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области, находятся в тяжелом состоянии, об этом 11 апреля говорится в заявлении регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.
REGNUM 06:18
Общество
В Оренбуржье режим самоизоляции продлили до 19 апреля
Губернатор области Денис Паслер внес изменения в указ о введении самоизоляции на территории Оренбуржья.
АиФ Оренбург 06:14
Общество
Губернатор Кузбасса продлил режим самоизоляции до 19 апреля
Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса продлится в Кузбассе до 19 апреля, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в обращении к жителям региона.
РИА Новости 07:15