Коронавирус
РИА НовостиЗа сутки в России прибавилось 1667 заболевших COVID-19
За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 1667 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания. Это на 119 меньше, чем днем ранее. Общее число заболевших COVID-19 в России составляет 13 тысяч 584 человека.
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Общество
В Подмосковье введут пропускной режим
В Московской области с 13 апреля поэтапно вводится пропускной режим для противодействия распространению коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Наука
Моделирование показало, как коронавирус распространяется при кашле
Planet Today вчера в 02:51
Технологии
Google и Apple встроят отслеживание коронавируса в свои ОС
Всемирноизвестные корпорации Google и Apple создадут новую технологию для мониторинга заболевших COVID-19.
Моя Москва.онлайн 04:43
Общество
В Москве зарегистрировали около девяти тысяч больных коронавирусом
Около 9 тысяч москвичей имеют подтвержденный диагноз коронавирус, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 04:43
Политика
В США предложили «наказать» Китай за коронавирус
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в распространении дезинформации о коронавирусе, чтобы дискредитировать действия американских властей по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:55
Биатлон
Владимир Драчёв выступил против приглашения иностранных тренеров
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал ситуацию с возможным назначением в сборную иностранных тренеров.
ГЛАС.RU 02:49
Общество
Назван ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России
Согласно самым оптимистичным прогнозам, Россия победит коронавирус к началу июня, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru 02:35
Общество
В Москве за сутки выявили 1030 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки в Москве - 1030, в Подмосковье 152 случая, в Санкт-Петербурге - 80, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 04:19
Общество
Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 13:09
Общество
В столице оштрафованы уже 26 нарушителей карантина
В сообщении говорится, что в столице применяется лечение коронавирусных больных на дому.
Российская газета 05:11
Общество
Установлен порядок выплат семьям с детьми до трех лет
Выплачивать в ближайшие три месяца, начиная с апреля, всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно, предложил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом 28 марта.
Милосердие.ru вчера в 09:52
Здоровье
В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили COVID-19
У 170 врачей и пациентов закрытой с 6 апреля на жесткий карантин больницы РКБ имени Куватова первичный тест на коронавирус дал положительный результат.
Российская газета вчера в 06:37
Кино
Disney выдала подробности об игровой версии «Робин Гуда»
Лос-Анджелес, США, 11 апреля 2020, 04:14 — REGNUM Disney работает над созданием игрового фильма, в основу которого ляжет анимационная картина «Робин Гуд» 1973 года.
REGNUM вчера в 21:14
Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:56
Гаджеты
Samsung представила 5G-смартфоны Galaxy A71 и Galaxy A51
Astera 09 апреля в 11:39
Общество
Мурашко: Россияне не до конца осознали риски заражения
Россияне не до конца осознали риски заражения и важность соблюдения в этих условиях режима самоизоляции и переоценили имуностимулирующие действия чеснока, имбиря и лимонов.
Российская газета 03:37
Политика
Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:17
Происшествия
В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись поддельным алкоголем
В удмуртском городе Сарапул шесть человек скончались, отравившись поддельным алкоголем.
Газета.Ru 03:46
Общество
В Татарстане выявили 23 новых случая заражения коронавирусом
В Татарстане за последние сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.
Казанские ведомости 05:07
Общество
В Саратовской области выявлено 30 случаев коронавируса
Общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области увеличилось еще на 4 человека.
Регион 64 08 апреля в 14:19
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Шоу-бизнес
Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.
Live24 вчера в 06:04
Экономика
Bloomberg: Россия выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики
Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.
Газета.Ru вчера в 18:43
Общество
Россияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса
Новый способ защиты от коронавируса - пластиковые экраны для лица - набирает в России все большую популярность.
Российская газета 02:42
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
RT на русском 04:43
Музыка
Рукописный текст песни The Beatles продали на аукционе за $910 тысяч
Рукописный текст песни Hey Jude группы The Beatles продали за 910 тысяч долларов (около 67 миллионов рублей) на американском аукционе Julien's Auctions, сообщает пресс-служба торговой площадки.
Life.ru 03:36
Хоккей
Лучший бомбардир чемпионата Словакии подписал контракт с клубом КХЛ
Чешский нападающий Йиндржих Абдул в интервью порталу Hokej.cz сообщил о том, что уже подписал контракт с одним из клубов КХЛ.
Советский спорт вчера в 15:23
Здоровье
В конце апреля более тысячи россиян вылечатся от коронавируса
Врач московской инфекционной больницы №2, академик Виктор Малеев считает, что к концу месяца более тысячи россиян излечатся от коронавируса, передает РИА Новости.
ИА Новороссия 03:02
Здоровье
Врачи рассказали, какой кашель указывает на развитие рака легких
Кашель является наиболее распространенным симптомом рака легких, но он также может указывать на бронхит, ХОБЛ, туберкулез, воспаление легких.
Shraibikus News 05:13