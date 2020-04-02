Политика
Пульс ХакасииТри губернатора за день ушли в отставку
За один день, 2 апреля, в отставку ушли главы сразу трех регионов: Игорь Орлов (Архангельская область), Сергей Гапликов (Республика Коми) и Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ).
Читать в источнике
Оценить205
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 21:38, Ашберн
Здоровье
Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии
Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Общество
Вассерман предрек США «кошмар» из-за коронавируса
США ждут не просто мировые рекорды по числу зараженных коронавирусом, но и полный кошмар, заявил 2 апреля публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман, сообщает РЕН ТВ.
Армия и оружие
В США опасаются распространения противоспутникового оружия
В США опасаются, что не только Россия и Китай смогут применять свои разработки, чтобы противостоять Вашингтону в космосе, но и другие страны способны мешать работе американских спутников, тем более что для этого можно использовать сравнительно недорогие технологии.
Политика
Губернатор Архангельской области Орлов объявил об отставке
Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери
Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Общество
Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в РФ
Заболеваемость коронавирусной инфекцией пойдёт на спад, когда граница на въезд будет полностью закрыта.
Происшествия
Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус
Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
Политика
Владимир Путин объявил нерабочим весь апрель
Напомним, 25 марта президент из-за распространения коронавирусной инфекции объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля.
Музыка
Видеосервис Wink представил онлайн-концерт группы «Ария»
Видеосервис Wink от «Ростелекома» представляет онлайн-концерт группы «Ария».
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Экономика
Союз потребителей РФ видит риски в ограничении продажи алкоголя
Москва, 2 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Союз потребителей РФ выступил против ограничений продажи алкоголя в регионах России.
Происшествия
Семь новосибирцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Новосибирск, 2 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Новосибирской области за нарушение режима самоизоляцииоштрафованы семь человек, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД РФ.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Общество
Для пассажиров из Москвы продлили карантин на Сахалине
В Сахалинской области из-за угрозы распространения коронавируса прибывших 19 марта пассажиров из Москвы оставят на карантине дольше обычного.
Политика
МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу
У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
Кино
Флэш и Зеленый фонарь появятся в новом сериале «Старгерл» от DC
«Старгерл» даст старт новой главе телесериальной вселенной DC, в которую ранее входили такие проекты, как «Стрела», «Флэш», «Супергерл», «Черная молния», «Легенды завтрашнего дня».
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Армия и оружие
Издевательства американских солдат над российскими военными попали на видео
Спорт
Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом
У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и одного спортсмена обнаружили коронавирус.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Общество
Собянин продлил все ограничения в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса, до 1 мая.
Общество
В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Авто
«Автостат» выбрал лучшую машину для покупки в кризис
Опрошенные агентством Автостат эксперты рассказали, какие модели машин являются оптимальной покупкой в условиях экономического кризиса.
Политика
Путин о коронавирусе: пик эпидемии в мире еще не пройден
Президент озвучил во время второго обращения по коронавирусу мнение вирусологов.
Наука
Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
Экономика
Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса
Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
Шоу-бизнес
Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»
Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.
Политика
Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»
В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
Экономика
Bank of America ухудшил прогноз падения экономики России до 5,6%
В 2021 году в России прогнозируется рост на 6,4% против 4,1% в более раннем прогнозе.