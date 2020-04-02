За один день, 2 апреля, в отставку ушли главы сразу трех регионов: Игорь Орлов (Архангельская область), Сергей Гапликов (Республика Коми) и Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ).

Три губернатора за день ушли в отставку

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