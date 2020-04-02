Политика

Пульс ХакасииПульс ХакасииТри губернатора за день ушли в отставку

За один день, 2 апреля, в отставку ушли главы сразу трех регионов: Игорь Орлов (Архангельская область), Сергей Гапликов (Республика Коми) и Александр Цыбульский (Ненецкий автономный округ).
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Новый север

Российская газета20:47

Итоги деятельности Игоря Орлова на посту губернатора Архангельской области

ТАСС16:00

Две губернаторские отставки могут быть связаны с коронавирусом

Коммерсантъ16:21

Путин назначил Юрия Бездудного врио губернатора НАО

РИА Новости11:04

Назначен врио губернатора Ненецкого автономного округа

RT на русском11:22

Исполняющим обязанности главы НАО назначен Юрий Бездудный

Интерфакс11:10

Путин уволил глав двух регионов в разгар борьбы с коронавирусом

РБК15:44
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Здоровье

Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии

Главный внештатный детский пульмонолог Минздрава Московской области Леонид Рошаль дал советы по восстановлению легких после пневмонии.
Москва 24 07:07
Общество

Вассерман предрек США «кошмар» из-за коронавируса

США ждут не просто мировые рекорды по числу зараженных коронавирусом, но и полный кошмар, заявил 2 апреля публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман, сообщает РЕН ТВ.
Известия 17:51
Армия и оружие

В США опасаются распространения противоспутникового оружия

В США опасаются, что не только Россия и Китай смогут применять свои разработки, чтобы противостоять Вашингтону в космосе, но и другие страны способны мешать работе американских спутников, тем более что для этого можно использовать сравнительно недорогие технологии.
Газета.Ru 31 марта в 11:18
Политика

Губернатор Архангельской области Орлов объявил об отставке

Как отметил Орлов, решение об отставке он принял на основании результатов "больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний".
Интерфакс - Россия 09:58
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала поклонникам о состоянии матери

Девушка в последнее время стала очень активна в социальных сетях.
Слово и Дело 09:38
Общество

Вирусолог назвал условие спада заболеваемости коронавирусом в РФ

Заболеваемость коронавирусной инфекцией пойдёт на спад, когда граница на въезд будет полностью закрыта.
News.ru 14:02
Происшествия

Еще у двух жителей Приморья диагностировали коронавирус

Ранее медики выписали домой двух вылечившихся жителей Приморья, у которых был диагностирован коронавирус.
ТАСС 20:50
Политика

Владимир Путин объявил нерабочим весь апрель

Напомним, 25 марта президент из-за распространения коронавирусной инфекции объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля.
Местное время (г. Пермь) 10:07
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Видеосервис Wink представил онлайн-концерт группы «Ария»

Видеосервис Wink от «Ростелекома» представляет онлайн-концерт группы «Ария».
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Игры

Резил The Last of Us: Part II перенесли на неопределенный срок

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Происшествия

В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Ведомости 14:24
Экономика

Союз потребителей РФ видит риски в ограничении продажи алкоголя

Москва, 2 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Союз потребителей РФ выступил против ограничений продажи алкоголя в регионах России.
REGNUM 09:54
Происшествия

Семь новосибирцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Новосибирск, 2 апреля 2020, 12:23 — REGNUM В Новосибирской области за нарушение режима самоизоляцииоштрафованы семь человек, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД РФ.
REGNUM 05:23
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Общество

Для пассажиров из Москвы продлили карантин на Сахалине

В Сахалинской области из-за угрозы распространения коронавируса прибывших 19 марта пассажиров из Москвы оставят на карантине дольше обычного.
EastRussia 20:56
Политика

МИД назвал причину отказа Украины от договоренностей по Донбассу

У Москвы складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на отказ от договоренностей в контактной группе по Донбассу не без подсказки извне, такой откат перечеркивает наметившуюся позитивную динамику, говорится в заявлении МИД РФ.
РИА Новости 14:27
Кино

Флэш и Зеленый фонарь появятся в новом сериале «Старгерл» от DC

«Старгерл» даст старт новой главе телесериальной вселенной DC, в которую ранее входили такие проекты, как «Стрела», «Флэш», «Супергерл», «Черная молния», «Легенды завтрашнего дня».
Киноафиша России 07:43
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ 09:02
Армия и оружие

Издевательства американских солдат над российскими военными попали на видео

Avia.pro 31 марта в 21:18
Спорт

Главный тренер российских гимнастов заразился коронавирусом

У главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и одного спортсмена обнаружили коронавирус.
Газета.Ru 12:15
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости 15:29
Общество

Собянин продлил все ограничения в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил все ограничения, введенные в столице из-за коронавируса, до 1 мая.
Lenta.ru 12:33
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 20:19
Авто

«Автостат» выбрал лучшую машину для покупки в кризис

Опрошенные агентством Автостат эксперты рассказали, какие модели машин являются оптимальной покупкой в условиях экономического кризиса.
iReactor 04:06
Политика

Путин о коронавирусе: пик эпидемии в мире еще не пройден

Президент озвучил во время второго обращения по коронавирусу мнение вирусологов.
Юг Сибири 10:28
Наука

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американские медики обнародовали результаты первых доклинических испытаний классической вакцины от нового коронавируса SARS-CoV-2.
РИА Новости 16:00
Экономика

Потанин предложил отказаться от дивидендов «Норникеля» из-за кризиса

Крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (34,6%) предложил второму крупнейшему акционеру компании UC Rusal (27,8%), основанному Олегом Дерипаской, не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за падения цен на металл и ожиданий глобальной рецессии.
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Шоу-бизнес

Лещенко из больницы спел для поклонников песню «Надежда»

Проходящий лечение от коронавируса российский певец Лев Лещенко из московской больницы обратился к поклонникам и спел для них песню.
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Политика

Трамп назвал медицинский груз из России «приятным жестом Путина»

В ходе пресс-конференции, приуроченной к очередным докладам представителей штаба по борьбе с коронавирусом в США, Трамп заявил, что ему поступило предложение от президента России Владимира Путина принять партию медицинского оборудования.
РБК 20:45
Экономика

Bank of America ухудшил прогноз падения экономики России до 5,6%

В 2021 году в России прогнозируется рост на 6,4% против 4,1% в более раннем прогнозе.
Коммерсантъ 17:31
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