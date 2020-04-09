Общество

Республика ТатарстанРеспублика ТатарстанВ России за сутки выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 1459 новых случаев заражения коронавирусом в 50 регионах, 13 человек умерли, сообщает оперштаб по предупреждению распространения COVID-19. За сутки в стране выздоровели 118 человек. Больше всего зараженных зарегистрировано в Москве — 857 человек.
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За сутки в России выявили 1459 новых случая коронавируса

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В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус».
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Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

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В Сочи 28 бездомных избили казаков и сбежали от них, сообщают местные СМИ.
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Стоимость некоторых продуктов увеличится в ближайшее время — рассказали в «Руспродсоюзе».
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Житель Чебоксар погиб при попытке заступиться за девушку

Житель Чебоксар погиб от ножевых ранений при попытке защитить незнакомую девушку от пьяного мужчины с двумя ножами, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.
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Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, в четверг объявила о еще одной серии мер, направленных на предоставление пострадавшей от последствий нового коронавируса экономике помощи объемом $2,3 трлн.
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Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
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Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
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Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.
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Экс-начальник исправительной колонии № 9 в Карелии Иван Савельев задержан по делу об избиении заключенного, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Савельева Михаил Шогин.
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Около 30 процентов российских компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, еще 22 процентов планируют скоро сделать это.
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О планах и уже проведенных работах в Заокском сельском поселении отчиталось региональное правительство.
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Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.
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По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 20:00 четверга, 9 апреля, составил 3,4. "На улице есть люди", - следует из статистики.
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