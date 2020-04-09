За последние сутки в России выявили 1459 новых случаев заражения коронавирусом в 50 регионах, 13 человек умерли, сообщает оперштаб по предупреждению распространения COVID-19. За сутки в стране выздоровели 118 человек. Больше всего зараженных зарегистрировано в Москве — 857 человек.

В России за сутки выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом

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