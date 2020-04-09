Общество

DailyDailyЗа сутки в России выявили 1 459 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России зафиксировано 1 459 новых случаев коронавируса.
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За сутки в России выявили 1 459 новых случаев коронавируса

Daily03:56

В России за сутки выявлены 1459 новых случаев коронавируса

9111.ru03:55

В Краснодарском крае за сутки выявили больше 20 случаев заражения COVID-19

ИА Красная Веснавчера в 13:49

В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом

Lenta.ru03:45
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 12:14, Ашберн
Общество

Московские суды оштрафовали 9 нарушителей режима самоизоляции

В московские суды поступило несколько дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, связанных именно с нарушением самоизоляции.
Российская газета 09:16
Энергетика

Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
REGNUM 10:42
Финансы

Курс евро опустился ниже 80 рублей, доллар — до 72,9 рубля

В последний раз за доллар давали меньше 73 рублей 13 марта, а курс евро опускался ниже 80 рублей 6 марта.
Клопс 11:56
Происшествия

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru 10:06
Политика

Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом

«По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.
RT на русском 11:03
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент Российской Федерации Владимир Путин согласовал постановление о дополнительных выплатах для семей, в которых есть несовершеннолетние дети.
Политическая Экспертиза 07 апреля в 13:40
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Происшествия

Стерлитамакскую больницу в Башкирии закрыли на карантин

Ранее сообщалось, что на карантин закрыта Республиканская клиническая больница в Уфе с 600 пациентами и 500 медиками после обнаружения коронавируса у скончавшейся от отека мозга пожилой женщины.
РИА Новости 09:23
Общество

Мишустин поддержал заморозку цен на продукты

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России» по заморозке цен на продукты.
Lenta.ru 04:51
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Общество

Стас Михайлов мог переболеть коронавирусом

Вчера, как сообщал «Рамблер», Михайлов рассказал, что некоторое время назад почувствовал недомогание, принял его за бронхит, а позже был госпитализирован с диагнозом двухсторонняя пневмония.
Рамблер 06:24
Общество

Собянин пообещал жестко наказывать нарушающих карантин автомобилистов

Нарушителей карантина по коронавирусу, передвигающихся по городу на личных автомобилях, начнут жестко штрафовать в Москве с пятницы, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:04
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ

Предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России".
РИА Новости 10:47
Политика

Кадыров выругался матом, комментируя спор о границе Чечни и Ингушетии

URA.Ru 09:40
Политика

Премьер Италии усомнился в способности ЕС пережить коронавирус

Джузеппе Конте, премьер-министра Италии, высказал свои сомнения в способности Евросоюза пережить пандемию коронавируса.
ToDay News Ufa 09:34
Энергетика

Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Российская газета 05:13
Гаджеты

К осени AMD может представить загадочные настольные Ryzen 4000

Компания AMD пока что представила лишь мобильные процессоры Ryzen 4000, тогда как в настольном сегменте продолжает предлагать чипы серии Ryzen 3000.
3DNews вчера в 18:01
Кино

Джеймс Ганн раскрыл детали сюжета «Стражей Галактики 3»

В третьей части франшизы будет подробно рассказана история енота Ракеты. Режиссер Джеймс Ганн раскрыл некоторые секреты "Стражей Галактики".
Piter.tv 07:52
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Спорт

Лыжник Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпиаде-2018

Бронзовый призер чемпионата мира — 2013 Алексей Полторанин применял кровяной допинг на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
Sport24.ru 11:59
Футбол

Transfermarkt: Стоимость игроков РПЛ упала на 213 миллионов евро

Как сообщает Transfermarkt, до приостановки РПЛ из-за коронавируса суммарная стоимость игроков национального чемпионата составляла 1,136 миллиарда евро, однако затем упала до 922,6 миллиона евро.
Матч ТВ 02:17
Политика

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

На прошлой неделе в столице Чехии Праге был демонтирован памятник нашему земляку Маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Красный Север вчера в 04:34
Политика

МИД Украины: Киев продолжит обвинять РФ в крушении рейса MH17

Россия отрицает эту версию, утверждая, что ракету запустили из района села Зарощенское, которое на тот момент контролировали вооружённые формирования Украины.
REGNUM 06:44
Общество

Петербурженку, пригласившую гостей, оштрафовали на 15 тысяч рублей

Жительницу Петербурга оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что она пригласила домой гостей.
Российская газета 10:40
Политика

Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
МР7.ру вчера в 10:00
Авто

Начался прием заказов на аналог Nissan X-Trail

Nissan и Dongfeng объявили старт приема заявок на новый кроссовер под брендом Venucia.
Новые автомобили вчера в 00:48
Происшествия

В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Российская газета 10:57
Общество

Коронавирус выявлен у восьми священников Московской епархии

У восьми священнослужителей Московской епархии была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рабочую группу при патриархе Кирилле.
Газета.Ru 11:49
Шоу-бизнес

Ушедшая в порно актриса ведет борьбу с коронавирусом при помощи откровенных видео

Свой первый эфир для борьбы с коронавирусом Уорд провела 2 апреля.
Экспресс газета 11:48
Здоровье

Губернатор поручил перепрофилировать медцентр «Решма» под задачи борьбы с COVID-19

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил директору регионального департамента здравоохранения Артуру Фокину проработать с Минздравом вопрос о перепрофилировании федерального медицинского центра «Решма» под задачи борьбы с распространением коронавируса.
IvanovoNews 10:21
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