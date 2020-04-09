Общество
DailyЗа сутки в России выявили 1 459 новых случаев коронавируса
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В Краснодарском крае за сутки выявили больше 20 случаев заражения COVID-19
ИА Красная Веснавчера в 13:49
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Общество
Московские суды оштрафовали 9 нарушителей режима самоизоляции
В московские суды поступило несколько дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, связанных именно с нарушением самоизоляции.
Энергетика
Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти
Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
Финансы
Курс евро опустился ниже 80 рублей, доллар — до 72,9 рубля
В последний раз за доллар давали меньше 73 рублей 13 марта, а курс евро опускался ниже 80 рублей 6 марта.
Происшествия
СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Политика
Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом
«По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.
Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент Российской Федерации Владимир Путин согласовал постановление о дополнительных выплатах для семей, в которых есть несовершеннолетние дети.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Происшествия
Стерлитамакскую больницу в Башкирии закрыли на карантин
Ранее сообщалось, что на карантин закрыта Республиканская клиническая больница в Уфе с 600 пациентами и 500 медиками после обнаружения коронавируса у скончавшейся от отека мозга пожилой женщины.
Общество
Мишустин поддержал заморозку цен на продукты
Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России» по заморозке цен на продукты.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Общество
Стас Михайлов мог переболеть коронавирусом
Вчера, как сообщал «Рамблер», Михайлов рассказал, что некоторое время назад почувствовал недомогание, принял его за бронхит, а позже был госпитализирован с диагнозом двухсторонняя пневмония.
Общество
Собянин пообещал жестко наказывать нарушающих карантин автомобилистов
Нарушителей карантина по коронавирусу, передвигающихся по городу на личных автомобилях, начнут жестко штрафовать в Москве с пятницы, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ
Предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России".
Политика
Премьер Италии усомнился в способности ЕС пережить коронавирус
Джузеппе Конте, премьер-министра Италии, высказал свои сомнения в способности Евросоюза пережить пандемию коронавируса.
Энергетика
Саудовская Аравия скупает акции нефтегазовых компаний Европы
Саудовская Аравия приобрела акции нескольких крупных нефтегазовых компаний Европы на 1 млрд долларов США.
Гаджеты
К осени AMD может представить загадочные настольные Ryzen 4000
Компания AMD пока что представила лишь мобильные процессоры Ryzen 4000, тогда как в настольном сегменте продолжает предлагать чипы серии Ryzen 3000.
Кино
Джеймс Ганн раскрыл детали сюжета «Стражей Галактики 3»
В третьей части франшизы будет подробно рассказана история енота Ракеты. Режиссер Джеймс Ганн раскрыл некоторые секреты "Стражей Галактики".
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Спорт
Лыжник Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпиаде-2018
Бронзовый призер чемпионата мира — 2013 Алексей Полторанин применял кровяной допинг на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
Футбол
Transfermarkt: Стоимость игроков РПЛ упала на 213 миллионов евро
Как сообщает Transfermarkt, до приостановки РПЛ из-за коронавируса суммарная стоимость игроков национального чемпионата составляла 1,136 миллиарда евро, однако затем упала до 922,6 миллиона евро.
Политика
В Праге снесли памятник маршалу Коневу
На прошлой неделе в столице Чехии Праге был демонтирован памятник нашему земляку Маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Политика
МИД Украины: Киев продолжит обвинять РФ в крушении рейса MH17
Россия отрицает эту версию, утверждая, что ракету запустили из района села Зарощенское, которое на тот момент контролировали вооружённые формирования Украины.
Общество
Петербурженку, пригласившую гостей, оштрафовали на 15 тысяч рублей
Жительницу Петербурга оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что она пригласила домой гостей.
Политика
Путин сравнил коронавирус с терзавшими Русь печенегами
«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия», — сказал Путин.
Авто
Начался прием заказов на аналог Nissan X-Trail
Nissan и Dongfeng объявили старт приема заявок на новый кроссовер под брендом Venucia.
Происшествия
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Общество
Коронавирус выявлен у восьми священников Московской епархии
У восьми священнослужителей Московской епархии была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рабочую группу при патриархе Кирилле.
Шоу-бизнес
Ушедшая в порно актриса ведет борьбу с коронавирусом при помощи откровенных видео
Свой первый эфир для борьбы с коронавирусом Уорд провела 2 апреля.
Здоровье
Губернатор поручил перепрофилировать медцентр «Решма» под задачи борьбы с COVID-19
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил директору регионального департамента здравоохранения Артуру Фокину проработать с Минздравом вопрос о перепрофилировании федерального медицинского центра «Решма» под задачи борьбы с распространением коронавируса.