По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса, из них 267 - в Москве. Общее число инфицированных выросло до 2777 в 75 регионах.

За сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса

Общество Ведущий эпидемиолог Китая спрогнозировал спад пандемии коронавируса Чжун Наньшань, возглавляющий специальную комиссию по борьбе с коронавирусом, выразил мнение, что второй волны эпидемии в Китае не будет.

Происшествия В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19 Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.

Экономика Xerox отказалась от покупки HP на фоне коронавируса Xerox в начале марта сделала официальное предложение акционерам HP о покупке по цене $24 за одну акцию американского производителя компьютеров и принтеров, оценив компанию примерно в $35 миллиардов.

Наука Плацебо может вызвать психоделический эффект Новое исследование показало, что люди могут испытывать психоделические эффекты от правильно поданного плацебо.

Политика Путин проведет совещание с правительством дистанционно Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание с членами правительства, на котором, в частности, планируется рассмотреть темы сельского хозяйства.

Политика Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для противодействия коронавирусу Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на реализацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Здоровье Минздрав Италии назвал причину высокой смертности от коронавируса Отмечается, что в северных регионах страны смертность была ниже среднего на 6%, а в центре и на юге — на 3%. Как следствие, пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность во время пандемии коронавируса.

Биатлон Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.

Политика Путин подписал закон о праве ФСО использовать боевую технику Согласно закону, сотрудники ФСО "имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники" лично или в составе подразделения, а командиры имеют право отдавать приказы об их применении в определенных законодательством случаях и порядке.

Здоровье Врач объявила альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщает МедиаПоток, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.

Единоборства В Росавиации оценили возможность Нурмагомедова вылететь на бой в США В пресс-службе Росавиации разъяснили, сможет ли российский боец Хабиб Нурмагомедов отправиться в США на частном самолете, чтобы сразиться со своим американским соперником Тони Фергюсоном.

Армия и оружие Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.

Экономика Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.

Общество Минздрав: Коронавирус передается половым путем Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.