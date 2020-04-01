Коронавирус
Газета.RuЗа сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса, из них 267 - в Москве. Общее число инфицированных выросло до 2777 в 75 регионах.
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Общество
Ведущий эпидемиолог Китая спрогнозировал спад пандемии коронавируса
Чжун Наньшань, возглавляющий специальную комиссию по борьбе с коронавирусом, выразил мнение, что второй волны эпидемии в Китае не будет.
Происшествия
В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19
Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
Экономика
Xerox отказалась от покупки HP на фоне коронавируса
Xerox в начале марта сделала официальное предложение акционерам HP о покупке по цене $24 за одну акцию американского производителя компьютеров и принтеров, оценив компанию примерно в $35 миллиардов.
Наука
Плацебо может вызвать психоделический эффект
Новое исследование показало, что люди могут испытывать психоделические эффекты от правильно поданного плацебо.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
В Испании госпитализировали Татьяну Лазареву
Ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании, где ее застал карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.
Политика
Путин проведет совещание с правительством дистанционно
Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание с членами правительства, на котором, в частности, планируется рассмотреть темы сельского хозяйства.
Политика
Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для противодействия коронавирусу
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на реализацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Здоровье
Минздрав Италии назвал причину высокой смертности от коронавируса
Отмечается, что в северных регионах страны смертность была ниже среднего на 6%, а в центре и на юге — на 3%. Как следствие, пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность во время пандемии коронавируса.
Общество
Предсказана доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей
В Москве из-за пандемии коронавируса без работы могут остаться до миллиона человек.
Биатлон
Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке
Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Общество
Все строительные работы в Крыму будут приостановлены до 6 апреля
Политика
США пообещали Турции помощь, если Анкара уберет «Триумфы»
США выступили против покупки Турцией российского вооружения: американцы утверждают, что системы НАТО с ним несовместимы.
Политика
Путин подписал закон о праве ФСО использовать боевую технику
Согласно закону, сотрудники ФСО "имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники" лично или в составе подразделения, а командиры имеют право отдавать приказы об их применении в определенных законодательством случаях и порядке.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Здоровье
Врач объявила альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета
Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщает МедиаПоток, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.
Единоборства
В Росавиации оценили возможность Нурмагомедова вылететь на бой в США
В пресс-службе Росавиации разъяснили, сможет ли российский боец Хабиб Нурмагомедов отправиться в США на частном самолете, чтобы сразиться со своим американским соперником Тони Фергюсоном.
Хоккей
Жена Малкина рассказала о травле хоккеиста за паспорт США
Анна Кастерова, жена нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, рассказала о травле супруга из-за получения гражданства США.
Общество
Пандемия коронавируса: Германия побила собственный рекорд смертности
Коронавирусная инфекция COVID-19 за прошедшие сутки забрала жизни 149 немцев, что стало новым рекордом для Германии.
Здоровье
Не запутайтесь в терминах: что такое ЧС, карантин и чем они отличаются от того, что у нас сейчас
С понедельника в официальных документах в России появился термин «самоизоляция», но что это значит — до сих пор не все понимают.
Общество
На предприятиях Роскосмоса у четырех сотрудников выявили коронавирус
Четыре человека, которые работают на предприятиях Роскосмоса, заразились коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом.
Экономика
Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.
Общество
Минздрав: Коронавирус передается половым путем
Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
Шоу-бизнес
Лолита рассказала о нападении на ее мать в Киеве из-за русской речи
Происшествия
В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины
Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Энергетика
Bloomberg узнал об отказе России наращивать добычу нефти
Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
Общество
В Крыму со 2 апреля введут режим карантина
В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.