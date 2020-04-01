Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЗа сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса, из них 267 - в Москве. Общее число инфицированных выросло до 2777 в 75 регионах.
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В России за сутки выявлено 440 случаев коронавируса в 35 регионах

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За сутки в России выявили 440 новых зараженных коронавирусом

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В РФ за сутки выявлено 302 новых заболевших коронавирусом

Деловое.ТВ30 марта в 05:14

В России за сутки выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

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48 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Петербурге

Peterburg2.ruвчера в 05:08

За сутки в России выявили 440 новых случаев коронавируса

Газета.Ru04:07

Коронавирус обнаружен в 62 из 85 российских регионов

Интерфакс - Россия30 марта в 01:16
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Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Общество

Ведущий эпидемиолог Китая спрогнозировал спад пандемии коронавируса

Чжун Наньшань, возглавляющий специальную комиссию по борьбе с коронавирусом, выразил мнение, что второй волны эпидемии в Китае не будет.
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В Волгоградской области выявлено ещё четыре случая COVID-19

Волгоград, 1 апреля 2020, 11:30 — REGNUM За последние сутки коронавирус обнаружен ещё у четырёх пациентов в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
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Экономика

Xerox отказалась от покупки HP на фоне коронавируса

Xerox в начале марта сделала официальное предложение акционерам HP о покупке по цене $24 за одну акцию американского производителя компьютеров и принтеров, оценив компанию примерно в $35 миллиардов.
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Новое исследование показало, что люди могут испытывать психоделические эффекты от правильно поданного плацебо.
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Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание с членами правительства, на котором, в частности, планируется рассмотреть темы сельского хозяйства.
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Политика

Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для противодействия коронавирусу

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на реализацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

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Минздрав Италии назвал причину высокой смертности от коронавируса

Отмечается, что в северных регионах страны смертность была ниже среднего на 6%, а в центре и на юге — на 3%. Как следствие, пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:18
Общество

Предсказана доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей

В Москве из-за пандемии коронавируса без работы могут остаться до миллиона человек.
Lenta.ru 10:13
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Общество

Все строительные работы в Крыму будут приостановлены до 6 апреля

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Политика

США пообещали Турции помощь, если Анкара уберет «Триумфы»

США выступили против покупки Турцией российского вооружения: американцы утверждают, что системы НАТО с ним несовместимы.
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Согласно закону, сотрудники ФСО "имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники" лично или в составе подразделения, а командиры имеют право отдавать приказы об их применении в определенных законодательством случаях и порядке.
ТАСС 09:32
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
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Общество

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Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
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Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщает МедиаПоток, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.
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В Росавиации оценили возможность Нурмагомедова вылететь на бой в США

В пресс-службе Росавиации разъяснили, сможет ли российский боец Хабиб Нурмагомедов отправиться в США на частном самолете, чтобы сразиться со своим американским соперником Тони Фергюсоном.
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Жена Малкина рассказала о травле хоккеиста за паспорт США

Анна Кастерова, жена нападающего "Питтсбург Пингвинз" Евгения Малкина, рассказала о травле супруга из-за получения гражданства США.
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Пандемия коронавируса: Германия побила собственный рекорд смертности

Коронавирусная инфекция COVID-19 за прошедшие сутки забрала жизни 149 немцев, что стало новым рекордом для Германии.
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Не запутайтесь в терминах: что такое ЧС, карантин и чем они отличаются от того, что у нас сейчас

С понедельника в официальных документах в России появился термин «самоизоляция», но что это значит — до сих пор не все понимают.
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На предприятиях Роскосмоса у четырех сотрудников выявили коронавирус

Четыре человека, которые работают на предприятиях Роскосмоса, заразились коронавирусной инфекцией.
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Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.
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Минздрав: Коронавирус передается половым путем

Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.
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Лолита рассказала о нападении на ее мать в Киеве из-за русской речи

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В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины

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Хотя соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ с 1 апреля утратило свою силу, Россия не планирует наращивать нефтедобычу, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника одного из профильных министерств.
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В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона.
Российская газета 03:21
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