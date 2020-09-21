Оперативный штаб сообщает, что за последние сутки в России выявлено 6 196 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 1 109 595 зараженных. Известно, что за последние 24 часа скончался 71 человек.

За сутки в России выявили 6196 случаев коронавируса

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