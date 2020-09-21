Коронавирус
ФедералПрессЗа сутки в России выявили 6196 случаев коронавируса
Оперативный штаб сообщает, что за последние сутки в России выявлено 6 196 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 1 109 595 зараженных. Известно, что за последние 24 часа скончался 71 человек.
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Общество
Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость
Высокая цена препарата от коронавируса «Арепливир» обусловлена его эффективностью, сказал в эфире Первого канала председатель совета директоров фармкомпании-разработчика «Промомед» Петр Белый.
РБК 08:57
Политика
В ФРГ высказались по поводу второго запроса России по Навальному
Представитель МИД ФРГ Мария Адебар прокомментировала ситуацию со вторым запросом российской стороны о правовой помощи по инциденту с Алексеем Навальным.
RT на русском 09:14
Происшествия
Мать погибшего в ДТП Захарова заявила, что простила Ефремова
Мать Сергея Захарова, скончавшегося в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, заявила, что могла бы простить актера, по вине которого погиб ее сын.
Газета.Ru вчера в 14:11
Общество
Осужденный на 8 лет Ефремов повидался с женой в СИЗО
Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов рассказал, что был очень рад увидеться с женой в СИЗО, сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.
Известия 08:00
Общество
Сбербанк откажется от слова «банк» в логотипе
Логотип официально представят 24 сентября. Заявку на этот логотип Сбербанк подал еще в мае 2019 года, следует из данных Роспатента.
Коммерсантъ 08:49
Общество
В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья
Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБК 04:15
Игры
Октябрьский релиз ремастера трилогии Mass Effect предсказал ещё один интернет-магазин
Пользователь Twitter под псевдонимом Twitchytango обратил внимание, что на сайте чешского интернет-магазина Herni-svet появились страницы предзаказа ремастера трёх игр Mass Effect.
3DNews 09:27
Происшествия
В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального
Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РБК 08:53
Экономика
Хазин заявил, что политика Минфина может снизить уровень жизни россиян
Бюджетная политика, которую проводит Минфин России, может привести к тому, что уровень жизни россиян упадет.
Инвест-Форсайт 08:41
Политика
В США назвали условие продления ДСНВ с Россией
Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ru вчера в 16:29
Общество
Навальный заявил, что жена спасла его во время комы
Оппозиционный политик Алексей Навальный, продолжающий лечение в берлинской «Шарите», в Instagram поздравил свою жену Юлию с 20-летней годовщиной свадьбы 26 августа, которую он пропустил, находясь в коме.
РБК 08:30
Политика
Трамп назвал кандидатов на должность судьи Верховного суда США
Президент США Дональд Трамп назвал наиболее вероятных кандидатов на должность судьи американского Верховного суда.
News.ru 19 сентября в 19:50
Политика
Верховный суд ликвидировал партию Навального «Россия будущего»
Верховный суд РФ в понедельник ликвидировал партию "Россия будущего", основателем которой является Алексей Навальный.
ТАСС 08:20
Политика
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM 01:56
Политика
Кремль объявил ожидаемое время выступления Путина в ООН
Выступление президента России Владимира Путина на Генассамблее ООН ожидается 22 сентября после 18:00 мск, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Ведомости 07:17
Политика
Страны ЕС не согласовали список белорусских лиц для санкций
Министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать список белорусских лиц для введения персональных санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.
Газета.Ru 09:15
Общество
Губернатор Подмосковья поручил включить отопление в жилых домах
В жилых домах Подмосковья начнут включать отопление, несмотря на высокие температуры днем.
РБК 09:06
Политика
Тихановская предложила Европарламенту список белорусских лиц для санкций
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила Европарламенту список официальных лиц республики для введения против них санкций.
Газета.Ru 08:22
Гаджеты
Realme представила линейку смартфонов Narzo 20
Деловое.ТВ 07:12
Игры
Фанатский ремастер Return to Castle Wolfenstein выйдет в Steam
CyberSport.ru 05:59
Политика
Германия отказалась раскрывать данные о соратнице Навального и бутылке
Германия отказалась раскрывать данные о соратнице Алексея Навального Марине Певчих, которая постоянно проживает в Великобритании.
Lenta.ru 09:07
Футбол
Джикия ответил на слова Макарова о том, что «Рубин» сильнее «Спартака»
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на слова полузащитника казанского «Рубина» Дениса Макарова, который заявил, что его команда сильнее красно-белых, после матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 09:03
Политика
ФРГ не стала комментировать данные о попытке соглашения с США по «Северному потоку—2»
По их данным, правительство ФРГ предложило США миллиардную сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против проекта «Северный поток 2», выразив готовность финансировать строительство в Германии двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.
Известия 09:27
Экономика
Курс биткоина снизился вслед за фондовым рынком
Доля BTC на рынке увеличилась до 58,4%. Курс биткоина начал снижаться вместе с фондовыми рынками.
РБК 09:14
Общество
В Великобритании через 10 лет могут запретить продажу машин на бензине
Правительство Великобритании планирует с 2030 года ввести запрет на продажи новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе.
Труд 06:53
Кино
«Наследники» получили премию «Эмми» как лучший драматический сериал
Актера Джереми Стронг и актрису Зендая наградили статуэткой в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках за лучшие мужскую и женскую роли в драматическом сериале.
Evo-rus.com 08:42
Политика
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет массовой приватизации
По информации журналистов агентства, Лукашенко «заявил, что в угоду «шарлатанам из-за границы» в Белоруссии не будут приватизировать все и вся».
REGNUM 06:45