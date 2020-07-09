Коронавирус
Вечерняя МоскваЗа сутки в России выявили 6611 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки было выявлено 6611 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом проинформировали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Новые случаи были зафиксированы в 83 регионах страны.
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Загадок вокруг COVID всё больше: Цифры по заболевшим обновляются на фоне новых фактов
Царьград08 июля в 03:53
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Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
6. Прокуратура назначила проверку дела о смерти туристов в феврале прошлого года Новой проверкой по выяснению причин трагедии прокуратора занялась в феврале 2019 года из-за обращений, поступающих от родственников погибших туристов.
Lenta.ru 08:07
Авто
В России хотят запретить старые автомобили
Российские депутаты заявили, что для улучшения экологии, нужно запретить эксплуатацию старых автомобилей.
Car.ru вчера в 09:45
Авто
Российские дилеры ощущают дефицит новых автомобилей
RuNews24.ru 08:15
Происшествия
СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала
ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
Политика
Греция пригрозила Турции санкциями из-за Собора Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил «историческую ошибку», превратив Собор Святой Софии из музея в мечеть.
Новостной фронт 07:39
Происшествия
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремов, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства ветерана войны в Башкирии
Российская газета 04:10
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера
Известная российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на свой странице в Instagram достаточно провокационный снимок, на котором она позирует в нижнем белье и без бюстгальтера.
ИнфоСМИ 06:51
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Политика
Абхазия выразила готовность открыть границу и принимать российских туристов
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова открыть границу с Россией и начать принимать организованные группы туристов, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 06:35
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Происшествия
В Николаеве выстрелили в голову активисту-бандеровцу
Сегодня утром в Николаеве (Украина) неизвестный совершил выстрел в голову представителя организации «Тризуб им. Степана Бандеры» *.
Свободная Пресса 05:59
Происшествия
При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10
Политика
Трамп назвал важнейший аспект в отношениях России и США
Президент США Дональд Трамп признался, что самым значительным аспектом в отношениях государства и России является тема контроля над вооружениями.
Газета.Ru 05:00
Здоровье
Минздрав Украины сообщил, что 9 областей не готовы к ослаблению карантина
Минздрав Украины сообщил, что девять областей не готовы к ослаблению карантина.
Телеканал 360° 08 июля в 08:38
Шоу-бизнес
«Повзрослели наши дети»: кадром со съемок «Сватов-7» поделился Белых
В своем Instagram актер опубликовал снимок, на котором запечатлены все основные герои сериала, собравшиеся за одним столом.
Privet-Rostov.ru 03:04
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Политика
Два крымских водохранилища свяжут между собой трубопроводом
RT на русском 05:28
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 06:48
Наука
Физики собрали 128-кубитный чип на фотонной интегральной схеме
Физики объединили множество отдельных алмазных квантовых микрочипов при помощи фотонной интегральной схемы и изготовили 128-кубитный чип — наиболее крупное на сегодняшний день устройство такого типа.
N+1 08 июля в 11:01
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
На открытии торгов в пятницу, 10 июля, рубль снижался к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:15
Происшествия
Полиция Петербурга задержала 38 человек в ходе ночного рейда
Полиция Петербурга в ходе ночного профилактического рейда в центре города задержала 38 человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 11 июля.
Известия 07:27
Транспорт
Для школьников появился льготный проезд на поезде в Крым
Кабмин обеспечил возможность льготного проезда в Крым по железной дороге для школьников старше 10 лет во время летних каникул.
Газета.Ru 04:32
Здоровье
Президент Казахстана поинтересовался вспышкой «пневмонии неизвестной природы»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поинтересовался у министра здравоохранения Алексея Цоя возможной вспышкой в стране «пневмонии неизвестной природы».
Lenta.ru 06:15
Футбол
«Зенит» сделал предложение по трансферу полузащитника «Кайсериспора»
«Сине-бело-голубые» уже вступили в переговоры и сделали предложение по трансферу игрока.
Евро-футбол.ру 03:14
Автоспорт
Третья тренировка Гран-при Штирии «Формулы-1» отменена из-за дождя
Третья свободная практика "Гран-при Штирии" "Формулы-1" в Австрии отменена из-за дождя, сообщается в Twitter команды "Альфа Таури".
РИА Новости 06:59
Общество
В ПФР рассказали о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если указанный период трудового стажа не был учтен в расчете ежемесячных пенсионных выплат, то гражданам необходимо повторно обратиться в органы ПФР с соответствующим заявлением.
Актуальные Новости 04:16