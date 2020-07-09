В России за минувшие сутки было выявлено 6611 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом проинформировали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Новые случаи были зафиксированы в 83 регионах страны.

За сутки в России выявили 6611 новых случаев коронавируса

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