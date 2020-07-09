Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЗа сутки в России выявили 6611 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки было выявлено 6611 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом проинформировали в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Новые случаи были зафиксированы в 83 регионах страны.
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За последние сутки COVID-19 выявили еще у 6 611 россиян

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В России за сутки выявлено 6 509 новых случаев коронавируса

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В России за сутки выявили более 6,5 тысячи новых случаев коронавируса

Газета Кемерова08 июля в 03:38
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Авто

В России хотят запретить старые автомобили

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Авто

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Происшествия

СК сообщил об угрозах участникам суда по делу губернатора Фургала

ИА DixiNews // Новости Москвы вчера в 06:07
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Политика

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Происшествия

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Lenta.ru 08:07
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Происшествия

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Российская газета 04:10
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Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на свой странице в Instagram достаточно провокационный снимок, на котором она позирует в нижнем белье и без бюстгальтера.
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Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
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Политика

Абхазия выразила готовность открыть границу и принимать российских туристов

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова открыть границу с Россией и начать принимать организованные группы туристов, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 06:35
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Происшествия

Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии

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Происшествия

При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек

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Политика

Трамп назвал важнейший аспект в отношениях России и США

Президент США Дональд Трамп признался, что самым значительным аспектом в отношениях государства и России является тема контроля над вооружениями.
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Минздрав Украины сообщил, что 9 областей не готовы к ослаблению карантина

Минздрав Украины сообщил, что девять областей не готовы к ослаблению карантина.
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«Повзрослели наши дети»: кадром со съемок «Сватов-7» поделился Белых

В своем Instagram актер опубликовал снимок, на котором запечатлены все основные герои сериала, собравшиеся за одним столом.
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Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
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Политика

Два крымских водохранилища свяжут между собой трубопроводом

RT на русском 05:28
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти

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Энергетика

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Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
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Наука

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Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти

Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
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Финансы

Рубль падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти

На открытии торгов в пятницу, 10 июля, рубль снижался к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Третья тренировка Гран-при Штирии «Формулы-1» отменена из-за дождя

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В ПФР рассказали о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если указанный период трудового стажа не был учтен в расчете ежемесячных пенсионных выплат, то гражданам необходимо повторно обратиться в органы ПФР с соответствующим заявлением.
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