Коронавирус
Православие и МирВ России выявили 6,6 тысячи новых случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 6 635 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
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Экономика
В России предложили деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости".
Газета.Ru 05:13
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Здоровье
Что нельзя употреблять в пищу при диабете
Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий 00:35
Здоровье
Казанский врач показал фото необычного проявления коронавируса
Татар-информ 07:50
Происшествия
Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07
Политика
Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:23
Общество
PayPal запретила переводы внутри России с 31 июля
Подчеркивается, что денежный сервис продолжает оказывать все услуги, и изменения затронут лишь платежи и переводы внутри РФ.
Evo-rus.com 07:38
Технологии
Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта.
Evo-rus.com 01:18
Общество
Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности
Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики.
РИА Новости 07:05
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 08 июля в 09:38
Наука
В атмосфере Земли зафиксирован особый звенящий звук
Звенящий звук, генерируемый резонансным взаимодействием атмосферных волн планеты Земля, не получится зафиксировать при помощи невооруженного уха, так что даже не пытайтесь услышать "небесный колокол".
Planet Today 05:53
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Театры
Качаловский театр в Казани начнет работу с 11 сентября
Пресс-служба исполнительного комитета города сообщает, что работу учреждение начинает с 11 сентября. Для театра этот сезон станет 230-й.
Народные новости 07:40
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые начисления начнутся с 1 августа и коснутся только пенсионеров старше 75 лет.
Карелинформ 05:12
Общество
Действие просроченных водительских прав продлено до конца года
Действие водительских прав, подлежащих замене в период с 1 февраля по 15 июля 2020 включительно, продленное по распоряжению президента РФ, увеличили до конца 2020 года.
SpeedMe 06:45
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Политика
Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко
В Кремле не знают о якобы состоявшемся в 2015 году разговоре российского лидера Владимира Путина и на тот момент действующего президента Украины Петра Порошенко.
RT на русском 06:45
Гаджеты
Apple выпустила публичную бета-версию iOS 14
Для перехода на новую версию нужно перейти на официальный сайт Apple, после чего зарегистрироваться в программе Apple Beta Software Program.
Piter.tv 04:59
Путешествия
Туристы жалуются на слишком высокие цены в Турции
Бодрум: отдыхающие недовольны, что на курортах произошел слишком резкий скачок цен, пишет портал tonkosti.ru.
Интермонитор.ру 08 июля в 13:27
Футбол
Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 10 июля 2020, 14:33 — REGNUM Жеребьёвка четвертьфиналов Лиги Европы сезона 2019/20 состоялась в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.
REGNUM 07:33
Экономика
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08 июля в 12:30
Шоу-бизнес
Тренер «Зенита» Семак поделился фотографией новорожденной внучки
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей супругой и новорожденной внучкой - Евой.
Neva.Today 07:30
Происшествия
В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР
Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
РБК 03:09
Общество
В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи
Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
Коммерсантъ 04:02
Политика
В Грузии пообещали за высказывания Саакашвили «спросить с Украины»
Киев, 10 июля 2020, 08:37 — REGNUM Высказывания экс-президента Грузии, председателя Совета реформ Украины Михаила Саакашвили о «нелегитимности» грузинского правительства не останется без реагирования со стороны Тбилиси.
REGNUM 01:37
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором
Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 05:28
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Происшествия
Оползень перекрыл федеральную трассу в Красноярском крае
Оползень объемом около 200 кубометров, сошедший сегодня днем на 33 км федеральной трассы Р-257 "Света", полностью перекрыл движение на участке, соединяющем Дивногорс с поселком Усть-Мана.
Российская газета 06:20
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за 8,5 млн евро
Ранее «Сан-Лоренсо» отказался продать Гайча ЦСКА за 8 млн евро.
Sports.ru вчера в 02:33