За последние сутки в России зарегистрировали 6 065 новых случаев коронавируса. Об этом оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил в эту субботу, 19-ого сентября.

За сутки в России выявили 6 065 новых случаев коронавируса

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