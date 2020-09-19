Коронавирус
Online47.ruЗа сутки в России выявили 6 065 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 6 065 новых случаев коронавируса. Об этом оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил в эту субботу, 19-ого сентября.
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Политика
Посольство РФ требует от США объяснений по репортажу NBC о Крыме
Посольство РФ в США обеспокоено недавним репортажем NBC, где сообщили, что Вашингтон поддерживает украинских боевиков на Крымском полуострове.
Discover24 06:05
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух девочек в Рыбинске
Рыбинский городской суд поместил под стражу обвиняемого в убийстве и изнасиловании двух девочек Виталия Молчанова.
Известия 07:48
Общество
Из-за желающих выехать мигрантов в районах Башкирии ввели ограничения
Решение принято из-за скопившихся в приграничных районах республики граждан Киргизии, которые не могут пересечь российско-казахстанскую границу из-за ограничений по COVID-19.
Интерфакс 04:51
Политика
Путин обвинил США в создании Россией гиперзвукового оружия
Россия вынуждена была создать гиперзвуковое оружие по вине США, которые вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.
Lenta.ru 07:27
Здоровье
В Коми 67 детей и педагогов не пустили в школы
Министерство образования, науки молодежной политики Коми рассказало БНК, как обстоит ситуация с заболеваемостью в школах региона.
ИА БНК 07:53
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев: «Пугачева сказала, что я любовник Максима Галкина»
Телеведущий подчеркнул, что его идеалом является женщина.
Evo-rus.com 01:08
Политика
В Германии предложили создать содружество от Владивостока до Лиссабона
Газопровод должны были сдать еще в 2019 году, однако у проекта возникли проблемы сначала из-за позиции Дании, а затем в связи с санкциями США.
Lenta.ru 02:45
Кино
Объявлены победители российского фестиваля «Кинотавр» 2020 года
В Зимнем театре в Сочи объявили, кто стал победителем российского фестиваля «Кинотавр» в текущем году.
ToDay News Ufa 06:01
Происшествия
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в ложном минировании храмов
По данным силовиков, задержанный по фамилии Галлямов 1997 года рождения, за последние двое суток несколько раз сообщал по номеру 112 о «ликвидации криминальным способом Храма на Крови по улице Царской, 10, спортивного комплекса «Динамо» на улице Василия Еремина,12, и Среднеуральского женского монастыря по проезду Северный, 1».
РБК 06:16
Общество
Жена Семака рассказала, как недавно испугалась за свою жизнь
Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, рассказала, что минувшей ночью испугалась за свою жизнь.
RT на русском 07:07
Общество
Саратовский губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусом
РИА Новости 06:45
Фигурное катание
Худайбердиева и Базин победили в танцах на льду на этапе Кубка России
Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин победили в танцах на льду на первом этапе Кубка России в Сызрани.
РИА Новости 07:45
Общество
Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
Александр Добровинский заявил телеканалу "360", что будет скучать по своему оппоненту в деле Ефремова Эльману Пашаеву, которого на год лишили статуса адвоката.
РИА Новости вчера в 12:39
Политика
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко ушел в отставку, он является рекордсмен по сроку среди всех российских глав регионов – он возглавлял регион с 1993 года, 6 сроков подряд.
Радио Маяк 17 сентября в 12:11
Здоровье
В Минздраве не прогнозируют вторую волну коронавируса в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов ожидает рост числа заразившихся COVID-19 в России в сентябре и октябре из-за сезонного фактора, а также активизации людей, передает ТАСС.
BFM.ru 04:46
Политика
МИД РФ приветствует возобновление добычи нефти Ливией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министерство приветствует возобновление добычи нефти в Ливии.
Коммерсантъ 06:24
Политика
Познер назвал санкции против России «наказанием» за речь Путина
Введение западными странами санкций против России стало наказанием за речь президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене.
РИА Новости 06:20
Здоровье
Роспотребнадзор: в Петербурге школы могут закрыть из-за коронавируса
В Петербурге из-за COVID-19 школы могут снова закрыть на карантин, предупредили в Роспотребнадзоре.
Что происходит 01:54
Экономика
Кудрин предложил увеличить поддержку бедного населения в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал расширить программы поддержки бедного населения.
Накануне.Ru вчера в 04:46
Политика
МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ
Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости вчера в 02:31
Авто
Легендарный Mitsubishi Pajero покинул российский авторынок
Реализация внедорожника еще идет в Южной Америке, Австралии и на Ближнем Востоке, однако в 2021 году модель уйдет и с перечисленных авторынков, так как выпуск Mitsubishi Pajero будет остановлен.
SpeedMe 03:35
Фигурное катание
Фигуристку сборной России Сотскову дисквалифицировали на 10 лет
Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало фигуристку Марию Сотскову на 10 лет.
Anews 17 сентября в 17:20
Космос
Норильск, Челябинск и Венера: всюду кипит жизнь
Условия жизни на Венере напоминают экологию Норильска, Магнитогорска или Челябинска: черное небо, углекислота вместо кислорода, и дожди из серной кислоты.
Мосмонитор 16 сентября в 12:27
Гаджеты
Названа дата выхода дешевого Xiaomi с камерой на 108 мегапикселей
Новый телефон Mi под кодовым названием Gauguin станет самым дешевым телефоном Xiaomi с 108-мегапиксельной камерой, утверждают осведомленные источники.
ФедералПресс вчера в 04:52
Общество
На юге Крыма ограничат подачу воды
В Алуште и поселках Партените и Малом Маяке на юге Крыма со среды, 23 сентября, ограничат водоснабжение, сообщила глава администрации города Галина Огнева.
Коммерсантъ 08:22
Шоу-бизнес
Певица Анна Нетребко встречает день рождения в больнице
Популярная оперная певица Анна Нетробко, которая недавно была госпитализирована с коронавирусом, до сих под находится в медицинском учреждении.
Территория новостей 07:37