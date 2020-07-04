За сутки в России выявлено 6632 случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Среди них выявлено активно 1960 (29,6%) без клинических проявлений.

Более 6600 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

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