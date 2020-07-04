Коронавирус
Телеканал 360°Более 6600 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За сутки в России выявлено 6632 случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Среди них выявлено активно 1960 (29,6%) без клинических проявлений.
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Авто
Названа дата начала продаж обновленного Honda CR-V
Letnews.ru 04:29
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости вчера в 09:40
Космос
Металл в лунных кратерах прольет свет на происхождение спутника Земли
Новые исследования лунных кратеров под руководством Эссам Хэги из Инженерной школы Университета Южной Калифорнии ставят под сомнение существующие теории происхождения Луны.
Русская Планета 02 июля в 10:12
Происшествия
Останки умерших и гробы бросили на берегу реки при перезахоронении могил в Нижнеудинском районе
По версии следствия, в 2019 году администрация Шумского муниципального образования и индивидуальный предприниматель заключили договор на перезахоронение 300 могил с кладбища «Мостотрест» в поселке Шумском.
ИА Альтаир вчера в 23:06
Армия и оружие
Россия показала оружие, используемое в Сирии
Источники: imag.one vpk.name Россия показала оружие, используемое в Сирии во время парада, посвященного Дню Победы.
HotGeo 02 июля в 07:29
Здоровье
Медики назвали помогающую восстановить печень после алкоголя диету
Восстановить печень после воздействия алкоголя помогут также регулярные физические нагрузки и отказ от никотина.
Evo-rus.com вчера в 04:50
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
Происшествия
В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
Политика
Глава НАО отказался от планов по объединению с Архангельской областью
Временно исполняющий обязанности главы Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил, что регион не будет объединяться с Архангельской областью.
Эксперт Северо-Запад вчера в 04:05
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова высмеял преобразившегося на 100 кг Фадеева
Пианист заявил, что хотел поработать с Максом: «Это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера».
Вестник вчера в 06:50
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Известия вчера в 20:58
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 09:42
Общество
Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля
Режим повышенной готовности, введенный на территории Краснодарского края, продлили до 21 июля.
ТАСС вчера в 09:39
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости вчера в 13:24
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
РБК вчера в 01:30
Авто
INEOS представил внедорожник Grenadier
Компания INEOS Automotive, которая готовит внедорожник на замену снятому с производства Land Rover Defender первого поколения, показала дизайн новой модели Grenadier.
Коммерсантъ 02 июля в 05:37
Наука
Причина алмазных дождей на Уране и Нептуне была найдена
В ходе эксперимента выяснилось, что особые погодные условия, которые царят в их недрах, способствуют тому, чтобы углероды превращались в алмазы.
Evo-rus.com 04:21
Политика
Рябков назвал ущербной идею проведения расширенного саммита G7
Повестка дня саммита "пятерки" СБ ООН Москва продолжает прилагать дипломатические усилия для разработки повестки дня саммита "пятерки" СБ ООН, заявил Сергей Рябков.
ТАСС 04:55
Политика
Кабулов рассказал, что разведка США участвует в наркотрафике
Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что обвиняющая Россию в сговоре с членами радикального движения Талибан разведка США участвует в наркотрафике.
NewInform 06:42
Происшествия
Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе
Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
Интерфакс 06:30
Общество
Жителей Москвы и области предупредили о грозе с крупным градом
Вести.Ru вчера в 10:41
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
Политика
В МИД РФ ответили на критику США о голосовании по поправкам
Заявления Вашингтона о попытках российских властей манипулировать результатами голосования по поправками в Конституцию осложняют нормализацию отношений между РФ и США.
News.ru 06:11
Политика
США потребовали от России прекратить разработку радиоактивных ракет
Утро.ru вчера в 03:50
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Разработчики анонсировали пять новых функций, которые скоро появятся в приложении.
АБН вчера в 02:29
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 674 тыс. (6632 за сутки).
РБК 01:58
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Политика
Поправки к Конституции РФ вступили в силу
Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12