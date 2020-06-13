Коронавирус
Lenta.ruНазваны регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявили в Москве (1493), Подмосковье (725) и Петербурге (262). Соответствующие регионы назвал оперативный штаб в своем Telegram-канале.
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Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование
Вестник вчера в 05:45
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста вчера в 14:03
Армия и оружие
Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
Здоровье
На Ванкорском месторождении у работников обнаружили коронавирус
Городские новости. Красноярск 08:36
Общество
Оператор «Северного потока — 2» отправил Дании новый запрос по судам
Оператор "Северного потока — 2", компания Nord Stream 2 AG, попросила власти Дании внести изменение в полученное разрешение на строительство, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе.
РИА Новости 09:36
Энергетика
Турецкие компании отказались платить «Газпрому»
Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Lenta.ru вчера в 09:30
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Кино
Крис Эванс признался, что всегда хотел сыграть Человека-паука
Оказывается, Эванс уже много лет мечтал сыграть Человека-паука в кино, но есть одна проблема, которая не позволяет ему этого сделать.
Телепрограмма 07:43
Происшествия
Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии
RT на русском 07:53
Политика
Польша выступает против «Северного потока-2»
Свои заявления Чапутович делал в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, который заявил, что ФРГ по-прежнему поддерживает «Северный поток-2» и выступает против экстерриториальных санкций США в отношении этого проекта.
Нефтегазовая вертикаль 09:38
Общество
Жену Зеленского госпитализировали из-за коронавируса
«Жену президента Украины Елену Зеленскую доставили в больницу Киева», — указывается в заявлении.
RT на русском 03:48
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Игры
В GOG дарят третьего «Ведьмака» всем обладателям игры на консолях и РС
CD Projekt объявила о неожиданной акции небывалой щедрости: все обладатели «Ведьмака 3: Дикая охота» независимо от платформы могут получить бесплатную копию игры в GOG Galaxy 2.0.
Игромания.ру 08:49
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
Энергетика
Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России – на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
Вести.Ru 07:34
Гаджеты
HTC представила сразу два новых среднебюджетных смартфона
HTC U20 5G уже имеет процессор Snapdragon 765G, благодаря которому смартфон стал первым в линейке компании, получившим поддержку работы в сетях пятого поколения.
Astera 09:50
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия вчера в 19:50
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Транспорт
В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
Происшествия
В Башкирии пьяный водитель сбил двух подростков
Автомобиль наехал на двух девочек-подростков в Иглинском районе Башкирии, одна из девочек погибла.
ТАСС 04:52
Здоровье
Амурский минздрав разъяснил, кому из медиков положены «коронавирусные» выплаты
Минздрав Амурской области дал разъяснения относительно выплат медработникам, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19.
Амур.инфо 04:33
Происшествия
В ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в ДТП на трассе М-5
Как сообщало ИА REGNUM, на трассе М-5 грузовик протаранил пять легковых машин.
REGNUM 09:46
Политика
Парламент Армении голосует за возможность лишения Царукяна свободы
Голосование по ходатайству генпрокурора Армении о получении права лишить лидера ППА Гагика Царукяна свободы началось в Национальном Собрании.
Sputnik Армения 09:19
Общество
В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары
Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве, где в ближайшее время температура достигнет 30-31 градуса выше нуля.
ТАСС 07:59
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Экономика
Московская биржа запустит торги иностранными акциями до конца лета
Мосбиржа до конца лета рассчитывает запустить торги акциями 25-30 иностранных эмитентов, входящих в индекс S&P 500, а к концу года предложит 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных компаний.
Российская газета 09:37
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Энергетика
Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти
В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru вчера в 11:55
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54