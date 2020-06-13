Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНазваны регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявили в Москве (1493), Подмосковье (725) и Петербурге (262). Соответствующие регионы назвал оперативный штаб в своем Telegram-канале.
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Свои заявления Чапутович делал в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, который заявил, что ФРГ по-прежнему поддерживает «Северный поток-2» и выступает против экстерриториальных санкций США в отношении этого проекта.
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В Башкирии пьяный водитель сбил двух подростков

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В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
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