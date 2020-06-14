За последние сутки в России было выявлено 8248 случаев заражения коронавирусом, говорится в сообщении федерального оперативного штаба. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 545 458 человек. В 2950 случаях (35,8%) болезнь протекает без клинических проявлений.

За сутки в России выявили 8,2 тыс. больных коронавирусом

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