Коронавирус
РБКЗа сутки в России выявили 8,2 тыс. больных коронавирусом
За последние сутки в России было выявлено 8248 случаев заражения коронавирусом, говорится в сообщении федерального оперативного штаба. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 545 458 человек. В 2950 случаях (35,8%) болезнь протекает без клинических проявлений.
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COVID-19 за сутки в России: 8 835 – заболели, 5 409 – выздоровели, 119 – умерли
Собеседник14 июня в 04:04
Коронавирус в России: за сутки число новых заболевших COVID-19 составило 8835
Свободная Пресса14 июня в 03:50
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 06:56, Ашберн
Происшествия
СК возбудил новое уголовное дело против сотрудников «Норникеля»
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело из-за нарушения экологических норм сотрудниками «Норникеля», говорится в сообщении красноярского управления ведомства.
РБК 06:26
Общество
В Совфеде предложили сократить новогодние праздники в 2021 году
"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", - говорится в законопроекте.
Газета.Ru 05:49
Шоу-бизнес
Агутин прокомментировал «неважный» вид Расторгуева
Одному из подписчиков показалось, что вид у Николая Расторгуева неважный, после чего посыпались комментарии с вопросами о здоровье лидера «Любэ».
Культуромания 02:46
Происшествия
В Дагестане 93 азербайджанца задержаны после нападения на полицейских
Сотрудники СК по Дагестану начали проверку после столкновения граждан Азербайджана с сотрудниками пограничной службы и полицией.
Российская газета 04:44
Политика
КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей
Ведомости 04:58
Политика
Япония приостанавливает развертывание комплексов ПРО Aegis Ashore
Российская газета вчера в 05:45
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал, почему актер выпивал перед аварией
РИА Новости вчера в 09:41
Происшествия
Четыре человека погибли при спасении тонущей девочки в Забайкалье
Четыре человека погибли на реке Онон в Забайкальском крае, спасая тонущую 15-летнюю девочку.
Известия вчера в 23:52
Транспорт
На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда
В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
Футбол
Сегодня «Бавария» приедет в гости к «Вердеру»
В матче первого круга «Бавария» разгромила «Вердер» со счётом: 6:1. Отметим, что мюнхенцы одержали в чемпионате Германии уже десять побед подряд и находятся в фантастической форме.
ГЛАС.RU вчера в 21:26
Происшествия
В Ленобласти из реки выловили тело мужчины с женской грудью
В Ленинградской области в реке Мга обнаружили тело мужчины без рук, ног и головы с грудными имплантатами. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
Газета.Ru 06:07
Экономика
Российские банки могут ввести плату за выпуск и обслуживание карт
Москва, 15 июня 2020, 10:54 — REGNUM Банки в России могут ввести плату за выпуск и обслуживание карт, а также вынуждены будут отменить программы лояльности, если Центральный банк сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-ритейла и медучреждений на уровне 1%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо Ассоциации банков России (АБР), направленное в правительство страны.
REGNUM вчера в 03:54
Авто
«КамАЗ» разработал первый грузовой электромобиль
Автоновости дня 03:15
Наука
Разработан первый в мире прототип трёхмерного бионического глаза
Пока что степень восприятия глаза далека от идеала, но учёные надеются, что повышение массива датчиков, а также эксперименты с другими материалами позволят им в перспективе создать полноценную замену человеческому глазу.
Машины и Механизмы 14 июня в 14:34
Общество
Миллионер Александр Лебедев запустит в России издание Independent
Долларовый миллионер Александр Лебедев запустит русскоязычную версию британского издания Independent, заявил предприниматель в интервью телеканалу РБК.
РБК 05:19
Общество
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей.
Lenta.ru 06:29
Экономика
Законопроект, расширяющий деятельность по патенту, внесен в Госдуму
Москва, 16 июня 2020, 10:39 — REGNUM Законопроект, расширяющий применение патентного налогообложения, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.
REGNUM 03:39
Происшествия
Стрелявший в сотрудников ДПС в Москве не находился в розыске
ТАСС вчера в 13:12
Политика
В Кремле отреагировали на предоставление Украине статуса партнера НАТО
Предоставление Украине статуса партнера НАТО не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе.
Lenta.ru 05:54
Шоу-бизнес
Муж покойной Норкиной показал покупки жены до смерти
Вчера муж покойной радиоведущей Юлии Норкиной Андрей Норкин опубликовал в своей социальной сети Instagram фотографию старинной печи, которую его жена заказала за несколько дней до смерти в их дачный дом.
NewInform 02:23
Происшествия
Полиция в Красноярске нашла женщину, избившую внучку в лифте
Полиция нашла и передала в Следственный комитет женщину, избившую в лифте в Красноярске маленькую внучку.
ТАСС вчера в 23:23
Финансы
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки Банка России на предстоящем 19 июня заседании совета директоров на 50 базисных пунктов, до 5% годовых.
ТАСС 03:41
Политика
«Прямая линия с Путиным» пройдет после голосования по Конституции
Президент России пообщается с гражданами страны в формате прямой линии после проведения голосования по поправкам в Конституцию.
Вести.Ru 06:32
Кино
Крис Эванс хотел бы сыграть Человека-паука, но ему не нравится костюм супергероя
В интервью SCMP исполнитель роли Капитана Америка Крис Эванс признался, что его любимым супергероем с детства был Человек-паук.
КиноПоиск 05:02
Кино
Чулпан Хаматова снимется в триллере об инцелах
Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова снимутся в триллере "Они" о женщинах, которых преследуют инцелы - представители радикального интернет-сообщества мужчин, намеренно сохраняющих девственность.
Газета.Ru 06:17
Общество
В 14 российских городах отменили парад Победы
Власти 14 российских городов из-за сложной ситуации с коронавирусом отменили Парад Победы, который должен пройти 24 июня.
РИА Новости 03:48
Экономика
Спрос на аренду жилья в Москве вырос на 17% после снятия ограничений
"Постепенное снятие карантинных ограничений активизировало квартирантов: по отношению к показателю аналогичного периода в мае число запросов на подбор жилплощади увеличилось на 17%, предложение приросло 10%", - говорится в исследовании компании.
Интерфакс 03:56
Армия и оружие
США пытались следить за спуском аппарата «Витязь» в Марианскую впадину
МИР 24 14 июня в 14:17