Коронавирус

Life.ruLife.ruЗа сутки в России выявили 8595 новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили 8595 новых случаев коронавируса, у 38,1% пациентов нет клинических проявлений болезни. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 485 253 случая в 85 регионах.
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В России выявлено 8 595 новых заболевших коронавирусом

TV BRICS03:42

В России за сутки — 8 985 новых случаев коронавируса

Спорт-Экспрессвчера в 03:35

6 июня: в России выявлено 8 855 новых случаев коронавируса, 197 смертей

Весьма06 июня в 03:35

В России выявили 8984 новых случая COVID-19

РЕН ТВ07 июня в 03:41

В России выявили еще 8984 случая коронавируса

Компания07 июня в 03:35

В России за сутки выявлены 8 855 новых заболевших коронавирусом

Интерфакс06 июня в 03:38

8985 новых случаев коронавируса выявлено в России

Рамблервчера в 03:33
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Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Происшествия

Михаил Ефремов задержан полицией за ДТП в пьяном виде

Смятый фургон оттащили к обочине, а вот машину предполагаемого виновника ДТП актёра Михаила Ефремова следователям-криминалистам пришлось изучать на месте аварии.
Вести.Ru вчера в 19:14
Шоу-бизнес

Наташа Королева поделилась видео из бани

На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru вчера в 06:31
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

Известия вчера в 07:19
5,1K
Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.
РИА Новости 05:04
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Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
3,1K
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые ответил на разговоры о разводе

Супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе, которые прозвучали в СМИ в середине мая.
Газета.Ru вчера в 06:37
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Экономика

Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%

Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
REGNUM вчера в 11:34
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Баскетбол

Яннакопулос выставил «Панатинаикос» на продажу за 25 миллионов евро

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос объявил о том, что готов продать клуб за 25 миллионов евро.
Sports.ru 07:22
Общество

Названа самая популярная песня после отмены самоизоляции

По данным сервиса, большая часть слушателей пойдет на прогулку с друзьями и семьей под песню "Летние вечера" группы "Дайте танк (! )", а на вечеринку - под "Плачу на техно" дуэта Cream Sоdа и "Хлеб" и "Видели ночь" группы Zdob si Zdub.
РИА Новости 08:13
Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих

Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
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Кино

Пора прощаться: актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»

Актриса Инна Королева, сыгравшая в «Сватах» Машу Ковалеву, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, рассказала, что покинула телепроект.
Городовой вчера в 07:02
31
Происшествия

Известные адвокаты отказались защищать Ефремова

Адвокаты Татьяна Стукалова и Александр Добровинский, защищавшие многих известных спортсменов и актеров, отказались защищать артиста Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в Москве, 9 июня сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 07:55
6
Происшествия

В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия

В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 08:26
1
Происшествия

Чемпион мира по хоккею Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне

Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что сотрудники полиции проводят обыск в его доме и автосалоне, который ему принадлежит.
Газета.Ru 07:56
96
Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
37
Политика

Пушков высмеял американского историка из-за слов о России

Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
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Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу

РИА Новости 07:24
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Авто

Тестовую сборку новых двигателей запустили на «КамАЗе»

Пресс-служба отечественного предприятия сообщила о старте тестовой сборки силовых агрегатов для нового семейства машин К5.
SpeedMe вчера в 08:59
5
Общество

Новосибирский избирком пригрозил забастовкой

В Новосибирской области члены избирательных комиссий внезапно высказали опасения из-за предстоящего всеобщего голосования по поправкам в Конституцию.
Atas.info 07:49
6
Происшествия

В Элисте воспитательница убила троих детей и покончила с собой

Убив всех детей, женщина покончила с собой. Тела погибших обнаружил ее муж, когда вернулся домой - дверь была заперта изнутри.
Газета.Ru 08:22
102
Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
1K
Происшествия

В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб

В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 04:45
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Здоровье

Глава Алтая ввел дополнительные ограничения из-за роста заражений

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ввел 9 июня дополнительные ограничительные меры из-за роста числа зараженных коронавирусом в регионе.С 10 июня запрещается въезжать в Кош-Агачский район и выезжать из него всем, кроме зарегистрированных там местных жителей.
Алтайская правда 08:18
Армия и оружие

На Украине насчитали 23 уничтоженных Турцией российских «Панциря-С1»

За последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства, подсчитал Defense Express, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 06 июня в 17:08
330
Общество

Экс-глава ВЭБа попросил суд в Лондоне отправить Дерипаску за решетку

Бывший глава ВЭБа Владимир Чернухин подал иск против миллиардера Олега Дерипаски в Высокий суд Лондона, в котором попросил отправить предпринимателя в тюрьму за неуважение к суду.
РБК 08:13
1
Происшествия

Менеджеров «МЭС Северо-Запад» задержали за взятку в 100 млн рублей

Следователи предполагают, что через посредников менеджеры требовали от директора компании "Усть-Луга Ойл" 100 млн рублей за согласование подключения ООО "Новатэк — Усть-Луга" к электрической подстанции "Слободка".
DP.RU 08:12
12
Происшествия

Защита историка Соколова добилась переноса судебного заседания

REGNUM 06:19
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Шоу-бизнес

Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел

Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма 07 июня в 13:43
56
Общество

Россиян предупредили о 42-градусной жаре

В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области.
Lenta.ru вчера в 11:16
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Главное