За сутки в России выявили 8595 новых случаев коронавируса, у 38,1% пациентов нет клинических проявлений болезни. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 485 253 случая в 85 регионах.

За сутки в России выявили 8595 новых случаев коронавируса

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