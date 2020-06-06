За последние сутки умер 171 человек, число жертв пандемии в стране достигло 6 142 человек. Выписали сутки 11 709 человек, за весь период — 242 397 человек. Всего в РФ зарегистрировано 485 253 случаев коронавируса в 85 регионах.

За сутки в России выявили 8595 новых случаев коронавируса

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