Коронавирус

Новый Калининград.RuНовый Калининград.RuЗа сутки в России выявили 8595 новых случаев коронавируса

За последние сутки умер 171 человек, число жертв пандемии в стране достигло 6 142 человек. Выписали сутки 11 709 человек, за весь период — 242 397 человек. Всего в РФ зарегистрировано 485 253 случаев коронавируса в 85 регионах.
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В России за сутки выявили 8 595 заболевших коронавирусом

RuNews24.ru03:46

В России снова больше 8 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

Daily07 июня в 03:38

Коронавирус за сутки подтвердили у 8855 пациентов в России

Вечерняя Москва06 июня в 03:41

В России выявили 8855 новых случаев заражения коронавирусом

Ведомости06 июня в 04:19

В России за сутки выявили 8855 случаев заражения коронавирусом

News.ru06 июня в 03:46

В России за сутки выявили 8 984 КОВИД-пациентов, скончались 134 инфицированных

Невские Новости07 июня в 03:49

8 855 случаев коронавируса подтверждено за сутки в России

БИЗНЕС Online06 июня в 03:36
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Футбол

Хеведес расторг контракт с «Локомотивом»

«Локомотив» пошел навстречу игроку. Контрактное соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Vprognoze.ru вчера в 15:32
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Происшествия

Дочь Ефремова отреагировала на ДТП с участием отца

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала ДТП с участием артиста в центре Москвы.
Известия вчера в 20:59
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Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО

Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Российская газета 05:23
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«Газпром» подписал крупнейший контракт на поставку газа в России

ТАСС вчера в 12:29
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ФРДВ предложили сделать агентом правительства на шельфе в Арктике

Минвостокразвития РФ предлагает сделать Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) агентом правительства РФ на континентальном шельфе России в Северном Ледовитом и Тихом океанах, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 03:53
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Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru вчера в 10:51
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Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
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Происшествия

«Это конец»: Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП

РИА Новости 05:22
Политика

Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях

Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допуская превращения сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.
РБК 05:30
Общество

Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России вчера в 05:23
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Игры

СМИ: переиздание трилогии Mass Effect выйдет осенью 2020 года

Electronic Arts может выпустить ремастеры трилогии Mass Effect осенью 2020 года.
CyberSport.ru 04:30
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые ответил на разговоры о разводе

Супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе, которые прозвучали в СМИ в середине мая.
Газета.Ru вчера в 06:37
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Рэпер Моргенштерн выложил скандальный трек «Кадиллак»

Bash.News вчера в 17:06
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Общество

В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года

Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
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Происшествия

В Москве задержан мужчина по подозрению в изнасиловании медсестры

В Москве задержали мужчину по обвинению в изнасиловании медсестры детской поликлиники в лесополосе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:52
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Общество

Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье

До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
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Общество

Роспотребнадзор считает нецелесообразным открытие саратовских парков

Представитель Роспотребнадзора отметила, что пока регион находится на первом этапе снятия ограничений.
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Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru вчера в 12:08
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Экономика

«Мечел» обратился к миноритариям за одобрением реструктуризации долгов

Председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин и гендиректор компании Олег Коржов обратились к миноритарным акционерам с просьбой одобрить реструктуризацию долгов компании после сделки по продаже Эльгинского месторождения, следует из обращения к акционерам, имеющегося в распоряжении RNS.
Rambler News Service 05:09
Экономика

В Ярославле повысится плата за содержание и ремонт жилья

С 1 июля в Ярославле увеличатся тарифы за содержание жилья. Оплата по этой статье вырастет на три процента.
Городские новости (г. Ярославль) 03:24
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Происшествия

Потерявшуюся в Пермском крае двухлетнюю девочку нашли живой

Двухлетняя девочка, которая потерялась в понедельник в поселке Лемзер Усольского района Пермского края, нашлась живой.
ТАСС 05:06
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
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В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров

Что происходит 06 июня в 12:08
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Происшествия

В теле командира сбитого MH17 нашли осколок в форме бабочки

Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17 сообщил, что всего в телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков.
Вести.Ru 04:27
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Общество

Русский врач в США сообщил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка

Проводя параллели между сегодняшним днем и началом марта этого года, можно увидеть ощутимые отличия: "красная зона" почти пуста, никто из медработников давно не заражался.
Вечерний курьер вчера в 01:47
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Происшествия

Осуждены еще двое участников банды Басаева и Хаттаба

Суд признал виновными участников банды под руководством террористов Шамиля Басаева и Хаттаба.
Вести.Ru 05:07
Общество

Истребитель пятого поколения F-35A совершил жесткую посадку в США

Истребитель пятого поколения F-35A Lightning II совершил жесткую посадку на расположенной в штате Юта авиабазе ВВС США Хилл.
ФАН вчера в 19:19
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Единоборства

Бой Нурмагомедова и Гэтжи может пройти в сентябре

Vprognoze.ru 05:37
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