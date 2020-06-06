Коронавирус
Новый Калининград.RuЗа сутки в России выявили 8595 новых случаев коронавируса
За последние сутки умер 171 человек, число жертв пандемии в стране достигло 6 142 человек. Выписали сутки 11 709 человек, за весь период — 242 397 человек. Всего в РФ зарегистрировано 485 253 случаев коронавируса в 85 регионах.
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В России за сутки выявили 8 984 КОВИД-пациентов, скончались 134 инфицированных
Невские Новости07 июня в 03:49
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 05:40, Ашберн
Футбол
Хеведес расторг контракт с «Локомотивом»
«Локомотив» пошел навстречу игроку. Контрактное соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Vprognoze.ru вчера в 15:32
Происшествия
Дочь Ефремова отреагировала на ДТП с участием отца
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала ДТП с участием артиста в центре Москвы.
Известия вчера в 20:59
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Осужденный за убийство Старовойтовой отказался от УДО
Экс-депутат Госдумы России Михаил Глущенко, осужденный за убийство Галины Старовойтовой, подал ходатайство о своем отказе от условно-досрочного освобождения, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Российская газета 05:23
Экономика
ФРДВ предложили сделать агентом правительства на шельфе в Арктике
Минвостокразвития РФ предлагает сделать Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) агентом правительства РФ на континентальном шельфе России в Северном Ледовитом и Тихом океанах, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 03:53
Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
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Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
Политика
Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях
Лукашенко назвал Белоруссию «островком безопасности» и, напомнив о том, как развивалась ситуация на Украине, потребовал от силовиков сохранить стабильность в стране, в том числе не допуская превращения сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия.
РБК 05:30
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Глава правительства поручил Ростуризму совместно с регионами оперативно проработать все вопросы по проведению курортного сезона и подготовиться к приему гостей.
Общественное телевидение России вчера в 05:23
Игры
СМИ: переиздание трилогии Mass Effect выйдет осенью 2020 года
Electronic Arts может выпустить ремастеры трилогии Mass Effect осенью 2020 года.
CyberSport.ru 04:30
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые ответил на разговоры о разводе
Супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе, которые прозвучали в СМИ в середине мая.
Газета.Ru вчера в 06:37
Музыка
Рэпер Моргенштерн выложил скандальный трек «Кадиллак»
Bash.News вчера в 17:06
Общество
В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года
Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
Происшествия
В Москве задержан мужчина по подозрению в изнасиловании медсестры
В Москве задержали мужчину по обвинению в изнасиловании медсестры детской поликлиники в лесополосе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:52
Общество
Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье
До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59
Общество
Роспотребнадзор считает нецелесообразным открытие саратовских парков
Представитель Роспотребнадзора отметила, что пока регион находится на первом этапе снятия ограничений.
Общественное мнение 05:35
Армия и оружие
Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru вчера в 12:08
Экономика
«Мечел» обратился к миноритариям за одобрением реструктуризации долгов
Председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин и гендиректор компании Олег Коржов обратились к миноритарным акционерам с просьбой одобрить реструктуризацию долгов компании после сделки по продаже Эльгинского месторождения, следует из обращения к акционерам, имеющегося в распоряжении RNS.
Rambler News Service 05:09
Экономика
В Ярославле повысится плата за содержание и ремонт жилья
С 1 июля в Ярославле увеличатся тарифы за содержание жилья. Оплата по этой статье вырастет на три процента.
Городские новости (г. Ярославль) 03:24
Происшествия
Потерявшуюся в Пермском крае двухлетнюю девочку нашли живой
Двухлетняя девочка, которая потерялась в понедельник в поселке Лемзер Усольского района Пермского края, нашлась живой.
ТАСС 05:06
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Культура
В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров
Что происходит 06 июня в 12:08
Происшествия
В теле командира сбитого MH17 нашли осколок в форме бабочки
Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17 сообщил, что всего в телах членов экипажа было найдено 29 стальных осколков.
Вести.Ru 04:27
Общество
Русский врач в США сообщил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Проводя параллели между сегодняшним днем и началом марта этого года, можно увидеть ощутимые отличия: "красная зона" почти пуста, никто из медработников давно не заражался.
Вечерний курьер вчера в 01:47
Происшествия
Осуждены еще двое участников банды Басаева и Хаттаба
Суд признал виновными участников банды под руководством террористов Шамиля Басаева и Хаттаба.
Вести.Ru 05:07
Общество
Истребитель пятого поколения F-35A совершил жесткую посадку в США
Истребитель пятого поколения F-35A Lightning II совершил жесткую посадку на расположенной в штате Юта авиабазе ВВС США Хилл.
ФАН вчера в 19:19
Единоборства
Бой Нурмагомедова и Гэтжи может пройти в сентябре
Vprognoze.ru 05:37