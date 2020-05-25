За последние 24 часа в России выявили 8915 новых случаев заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом, эта цифра уже 11 дней не превышает 10 тыс. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с этой инфекцией во вторник, 26 мая. Среди новых пациентов у 41,1% нет клинических проявлений болезни.

За сутки в России выявили 8915 новых случаев коронавируса

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