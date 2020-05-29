Коронавирус
RuNews24.ruЗа сутки в России выявили 8 572 заболевших коронавирусом
За все время от COVID-19 в России скончались 4 374 человека. За минувшие сутки выписали из больниц 8 264 человека. Всего выздоровели 159 257 зараженных.
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Саратовская область вошла в 20-ку регионов с суточным приростом больных COVID-2019
Четвертая Власть04:21
Новых заболевших 48, умерших - 2: последние данные по коронавирусу в Самарской области
Маленькая Сызрань03:38
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Происшествия
У главврача калининградской больницы нашли коронавирус
Российская газета 06:50
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин, Григорий Лепс и другие подали заявки на получение МРОТ
Как сообщает «Собеседник», довольно многие знаменитости уже обратились в ФНС за предоставлением финансовой помощи в размере МРОТ.
Bimru.ru 05:26
Авто
УАЗ «Профи» получил новую версию
Ульяновский автозавод представил новый маловысотный автомобильный рычажно-гидравлический подъемник на базе УАЗ «Профи».
Автоновости дня 03:22
Политика
Украинский посол в Германии обиделся на Герхарда Шредера за «карлика»
Напомним, что ранее Герхард Шредер позволил себе резкое высказывание в адрес украинского посла в Берлине Андрея Мельника, назвав его карликом (zwerg).
Евразия Daily 06:41
Происшествия
Жительница Марий Эл без маски на рынке укусила полицейского
Йошкар-Ола, 29 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Марий Эл в отношении 38-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).
REGNUM 06:22
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
Происшествия
Глава МВД наградил полицейских, задержавших подозреваемых в стрельбе на Каширском шоссе
Министр МВД России Владимир Колокольцев подписал указ о награждении сотрудников полиции, отличившихся при задержании злоумышленников, устроивших стрельбу на Каширском шоссе в Москве, об этом в пятницу, 29 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Вести.Ru 04:34
Общество
Масочный режим усилят в Москве с 1 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице с 1 июня будет усилен масочный и перчаточный режим, а также установлены определенные правила прогулок.
Газета.Ru 27 мая в 13:33
Общество
В России за сутки умерли 232 пациента с COVID-19
В России за сутки скончались 232 человека с COVID-19 — это самый высокий показатель за все время, общее количество погибших — 4374, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:39
Общество
Илон Маск лично протестировал Tesla Cybertruck под Лос-Анджелесом
Фото: instagram.com / teslamotors / В ходе съемок Илон Маск и главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен показали Лено кузов пикапа с отъезжающей стальной крышкой багажника.
Inc-news.ru 05:43
Политика
МИД Германии: санкции по делу «хакеров» включают заморозку активов
Представитель МИД ФРГ Мария Адебар в пятницу подтвердила, что "киберсанкции" по делу о хакерской атаке на бундестаг, в которой Германия подозревает россиянина, подразумевают заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз.
РИА Новости 06:48
Происшествия
В Миннеаполисе участники протестов подожгли отделение полиции
Миннеаполис, США, 29 мая 2020, 13:05 — REGNUM Одно из отделений полиции в американском городе Миннеаполисе сгорело в результате беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
REGNUM 06:05
Общество
Столичные власти опубликовали подомовой график прогулок с 1 июня
Столичные власти опубликовали подомовой график прогулок с 1 июня Столичные власти опубликовали карту-график, которым должны руководствоваться горожане, выходя на прогулку.
Коммерсантъ вчера в 14:38
Политика
Липецкий губернатор рассказал о чистках в «Единой России»
Чистки в «Единой России» проводились для того, чтобы во власти не было непорядочных людей, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов 28 мая в ходе видеоотчета о своей работе, который был размещен в Youtube.
ИА Красная Весна вчера в 16:13
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Онищенко оценил риск заболеть коронавирусом в подъезде дома
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о «самом забытом» месте, где есть риск заболеть коронавирусом.
RT на русском 03:34
Игры
Общий тираж «Ведьмака» превысил 50 млн копий
По данным разработчика, общий тираж серии на всех платформах превысил 50 млн копий. На долю «Ведьмака 3» приходится 28 млн копий.
Чемпионат 06:41
Происшествия
Московский таксист спас клиентку из плена с помощью приложения
Работающий таксистом москвич спас клиентку из плена благодаря мобильному приложению.
Газета.Ru 05:14
Экономика
В Башкирии начали создавать особую экономическую зону
Уфа, 28 мая 2020, 18:47 — REGNUM Особая экономическая зона будет создана в Башкирии, сообщили 28 мая в правительстве региона.
REGNUM вчера в 11:47
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Общество
Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП
Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 27 мая в 10:49
Общество
Еврокомиссия одобрила выделение кредита Украине
Брюссель, 29 мая 2020, 13:45 — REGNUM Еврокомиссия одобрила выделение Украине макрофинансовой помощи на сумму €500 млн, сообщила пресс-служба органа исполнительной власти ЕС.
REGNUM 06:45
Экономика
Автодилеры пожаловались в Совфед на критическую ситуацию в отрасли
Сфера торговли автомобилями в России оказалась в критической ситуации, сложившейся из-за катастрофического падения продаж автомобилей в апреле, но не получила поддержки от государства.
РБК 06:32
Происшествия
Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет
Ведомости вчера в 06:21
Игры
Геймплей новой The Last of Us показали на видео
Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
Evo-rus.com вчера в 13:07
Происшествия
Новый фигурант дела экс-министра Абызова заочно арестован
Басманный суд Москвы арестовал заочно руководителя столичного офиса бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Константина Тяна, обвиняемого участии в преступном сообществе и мошенничестве.
ТАСС 06:07
Футбол
«Зенит» поздравил Андрея Аршавина с 39-летием
С днем рождения экс-полузащитника поздравил футбольный клуб.
Телеканал Санкт-Петербург 06:42
Здоровье
На Кубани 68% заболевших коронавирусом выздоровели
За сутки выздоровели 128 человек, всего — 2521 человек это более 68% от всех инфицированных.
Kursk.com 04:43
Армия и оружие
Новый способ бомбардировки изобрели в Пентагоне
В США разработана сбрасываемая платформа, предназначенная для запуска авиабомб с военно-транспортных самолётов.
Цензуры.Нет вчера в 14:18