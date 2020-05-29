За все время от COVID-19 в России скончались 4 374 человека. За минувшие сутки выписали из больниц 8 264 человека. Всего выздоровели 159 257 зараженных.

За сутки в России выявили 8 572 заболевших коронавирусом

Авто УАЗ «Профи» получил новую версию Ульяновский автозавод представил новый маловысотный автомобильный рычажно-гидравлический подъемник на базе УАЗ «Профи».

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