Коронавирус
RZN.infoЗа сутки в России выявили 8 764 новых случая заболевания коронавирусом
За сутки в России выявили 8 764 новых случая заболевания коронавирусом в 84 регионах. Об этом в среду, 20 мая, сообщил федеральный оперштаб.
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Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 04:46, Ашберн
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Общество
В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19
В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
Здоровье
Эксперты сравнили зарубежный и российский опыт снятия карантина
Эксперты сравнили зарубежный и российский опыт снятия карантина Экспертный институт социальных исследований изучил «дорожные карты» зарубежных стран по выходу из карантина.
Коммерсантъ вчера в 17:00
Политика
В Киеве проходит пресс-конференция Зеленского
Украинский президент подводит итоги первого года своего правления. Сегодня, 20 мая, в 10:30 началась пресс-конференция Владимира Зеленского.
Новостной фронт 04:36
Здоровье
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
Общество
Песков рассказал о лечении от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заболевший коронавирусом, рассказал, что продолжает лечение от COVID-19 в одной из московских больниц.
Gazeta.SPb 04:42
Общество
Сотрудники склада сети «Красное и белое» отстранены от работы
REGNUM вчера в 09:49
Здоровье
В Пермском крае выявили 53 новых случая коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 03:37
Армия и оружие
Индия и Китай усилили военный контингент в Ладакхе
Нью-Дели, 19 мая 2020, 13:10 — REGNUM Индийские и китайские подразделения переброшены в область Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между странами.
REGNUM вчера в 06:10
Общество
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
РИА Новости вчера в 04:59
Происшествия
Завели уголовное дело на полковника УМВД Сергея Артемова в Брянске
Как стало известно «БрянскToday» сегодня, 20 мая, задержанным оказался полковник юстиции Сергей Артемов.
БрянскToday 04:14
Общество
Все уведомления от государства переводят в электронный вид
Например, если гражданин подал заявление на получение социальной выплаты, он получит электронные уведомления о ходе и результатах рассмотрения на портале госуслуг или через мобильное приложение, указывают в Минкомсвязи.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Происшествия
В США мужчина выстрелил в работника кафе из-за просьб надеть маску
Аврора, США, 20 мая 2020, 10:31 — REGNUM В США житель города Аврора выстрелил в повара местного ресторана после просьб надеть медицинскую маску, передает телеканал KDVR.
REGNUM 03:31
Энергетика
Турции оказался не нужен российский газ
Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru 04:02
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой
Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
Происшествия
В Саратовской области мусоровоз задавил женщину во дворе жилого дома
Мусоровоз в среду во дворе жилого дома в городе Балаково Саратовской области сбил насмерть пожилую женщину, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости 04:38
Спорт
Синхронистка Шишкина рассказала, как выступала без купальника
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как в детстве вынуждена была выступать без купальника.
Metaratings вчера в 13:32
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова заявил об обещании Путина помочь отцу бойца
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал об обещании Владимира Путина предоставить отцу и тренеру бойца Абдулманапу Нурмагомедову лучшее лечение.
РБК 04:05
Здоровье
Соцработники Челябинской области получат выплаты до 60 тысяч рублей
Работникам центров соцобслуживания заплатят по 10 тысяч рублей. Федеральные деньги на стимулирующие выплаты придут после первого июня.
Московский Комсомолец 02:27
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
Космос
Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска
Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале.
РЕН ТВ вчера в 15:01
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека
23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Политика
Опубликована запись разговора Порошенко и Байдена о миллиардной взятке
На Украине была обнародована запись телефонного разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Pravda.Ru вчера в 08:46
Политика
Зеленский анонсировал нормандский саммит после окончания пандемии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Донбассе состоится после окончания пандемии коронавируса.
РБК 04:36
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
Политика
Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
ТАСС вчера в 15:59