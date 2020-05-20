За сутки в России выявили 8 764 новых случая заболевания коронавирусом в 84 регионах. Об этом в среду, 20 мая, сообщил федеральный оперштаб.

За сутки в России выявили 8 764 новых случая заболевания коронавирусом

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