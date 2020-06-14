Коронавирус
Expert.ruЗа сутки в России выявили 8 835 новых больных коронавирусом
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в России за минувшие сутки выявлено ещё 8 835 новых больных COVID-19. Таким образом, к утру 14 июня в РФ зафиксировано 502 436 заболевших новой инфекцией.
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Коронавирус в России: за сутки число новых заболевших COVID-19 составило 8835
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