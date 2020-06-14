Коронавирус

Expert.ruExpert.ruЗа сутки в России выявили 8 835 новых больных коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, в России за минувшие сутки выявлено ещё 8 835 новых больных COVID-19. Таким образом, к утру 14 июня в РФ зафиксировано 502 436 заболевших новой инфекцией.
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За сутки в России выявили 8,2 тыс. больных коронавирусом

РБК04:09

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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 08:23, Ашберн
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