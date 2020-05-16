За стуки в России зафиксировали 9200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах.

За сутки в России выявили 9200 новых случаев заражения коронавирусом

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