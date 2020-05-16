Коронавирус

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургЗа сутки в России выявили 9200 новых случаев заражения коронавирусом

За стуки в России зафиксировали 9200 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах.
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В России за сутки выявили 9709 новых случаев коронавируса

Rambler News Service03:43

В России за прошедшие сутки выявлено 9200 новых случаев заболевания коронавирусом

Новгородские ведомостивчера в 04:19

За сутки в России выявили еще 9709 случаев коронавируса

Телеканал 360°03:35

За сутки в России выявили 9709 новых случаев COVID-19

Известия03:36

Саратовская область уже второй день на шестом месте в РФ по числу заболевших коронавирусом за сутки

КП - Саратов03:40

В России за сутки выявили 9200 случаев заболевания коронавирусом

RT на русскомвчера в 03:49

За сутки в России выявили больше девяти тысяч новых случаев коронавируса

RZN.infoвчера в 03:47
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Политика

Путин отметил важность высоких технологий для российской цивилизации

Будущее российской цивилизации зависит от успеха в развитии высоких технологий, считает президент России Владимир Путин.
RT на русском 08:53
2,6K
Общество

Мясников рассказал о мерах индивидуальной защиты от коронавируса

Врач Александр Мясников в своём Telegram-канале написал о мерах индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:45
502
Политика

США понадеялись на участие России в освоении ресурсов Луны

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) понадеялось, что Россия присоединится к проекту по добыче ресурсов на Луне.
Lenta.ru вчера в 00:56
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Происшествия

В Северной Осетии родился младенец с коронавирусом

В Северной Осетии родился ребенок с коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав республики.
Газета.Ru 10:28
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Здоровье

Бельгийские медики сделали «коридор позора» для приехавшего премьера

В Бельгии врачи больницы "Сен-Пьер", являющейся одной из ведущих в стране, устроили "коридор презрения и позора" премьер-министру королевства Софи Вильмес, которая посетила в воскресенье это медучреждение для того, чтобы морально поддержать его персонал, как сообщает телеканал Эр-тэ-бэ-эф.
РЕН ТВ 10:48
Общество

Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая

Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
REGNUM 10:09
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Кино

Продюсер новых «Пиратов Карибского моря» рассказал об участии Джонни Деппа

Участие актера Джонни Деппа в новом фильме «Пираты Карибского моря» остается под вопросом, заявил продюсер новой части Джерри Брукхаймер в интервью, опубликованное 14 мая в издании Collider.
ИА Красная Весна 09:27
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Политика

Хакеры опубликовали часть компромата на Трампа

Группа хакеров, называющие себя REvil, опубликовала часть компромата на президента США Дональда Трама.
Lenta.ru 10:30
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом COVID-19, умерли более 40 медицинских работников, сообщил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Коммерсантъ вчера в 21:45
2,7K
Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Газета.Ru 01:15
1K
Шоу-бизнес

Адвокат Муцениеце прокомментировала задержание актрисы

Адвокат актрисы Агаты Муцениеце, которую накануне задержали из-за нарушения режима самоизоляции, прокомментировала инцидент.
РИА Новости 09:28
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Общество

В Башкирии мэрия Стерлитамака ночью снесла памятник Колчаку

Московский Комсомолец 05:22
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Политика

США допустили размещение ядерных ракет в Польше

Говоря о «справедливой доле» Польши, посол, вероятно имела в виду, что страна выполняет обязательство о выделении 2 процентов ВВП на военные расходы, в то время как Германия не следует этим правилам НАТО, отмечает «Голос Америки».
Lenta.ru вчера в 07:05
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Здоровье

Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу

Руководитель группы медицинской экспертизы одной из частных медлабораторий Татьяна Панкратова рассказала "Пятому каналу" о том, как правильно подготовиться к тесту на антитела к коронавирусу.
РИА Новости вчера в 18:03
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Ранее компания анонсировала бесплатный доступ к игре Grand Theft Auto V от студии Rockstar. Акция, как предполагалось, продлится до 21 мая.
ПРАЙМ 14 мая в 15:15
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали более 200 тысяч человек

Петицию с требованием запретить въезд в Европу и США российскому телеведущему Владимиру Соловьеву на сайте Change.org поддержали более 200 тысяч человек.
Национальная служба новостей 09:09
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Общество

Минтранс надеется на возобновление международных полетов в июле

Минтранс России надеется на возобновление международного авиасообщения в июле этого года, сообщил министр Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:49
166
Общество

В мэрии Москвы не ждут ослабления режима самоизоляции раньше 22 мая

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что преждевременно говорить про ослабление режима самоизоляции в Москве раньше 21-22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:01
935
Политика

Украина обновила санкционный список против российских организаций

Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС 15 мая в 16:45
1,3K
Музыка

Лоза восхитился обращением украинских участников Евровидения

Российского музыканта Юрия Лозу восхитило обращение представителей Украины на музыкальном шоу «Европа зажигает свет», где выступали участники отменённого из-за коронавируса конкурса «Евровидение-2020».
News.ru 02:05
3
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»

Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru вчера в 16:02
6K
Здоровье

Введение штрафов за нарушение масочного режима в Башкирии противоречит рекомендациям ВОЗ, МЧС и первоначальным заявлениям Центра эпидемиологии республики

С 12 мая в Башкирии ужесточили ответственность за нарушение масочного режима.
UfaTime.ru 14 мая в 22:04
38
Политика

Власти Чехии хотят наказать допустившего утечку секретной информации

Власти Чехии ищут человека, допустившего утечку секретной информации, на основе которой СМИ сообщили о прибытии в Прагу российского дипломата, якобы доставившего яд для отравления пражских муниципальных чиновников.
News.ru 10:49
Общество

Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы

Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
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Общество

В нижегородском лесу обнаружена свалка вакцины от гриппа

Нижегородский минздрав начал расследование по факту обнаружения в лесу под Дзержинском свалки с партией вакцины против гриппа.
Коммерсантъ Нижний Новгород 05:35
28
Общество

В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах

Речь идет о модели компании-разработчика аналитических продуктов Megaputer Intelligence и модели проектного офиса по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).
РБК 05:52
16
Футбол

Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив»

Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.
RT на русском 02:40
Политика

В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
267
Общество

В России остановился рост распространения коронавируса

В России, по состоянию на 17 мая, остановился рост распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:41
1,9K
Общество

В Варшаве полиция использовала слезоточивый газ против протестующих

Слезоточивый газ против демонстрантов, требующих открыть предприятия в стране, применила полиция, 16 мая сообщает международное агентство Reuters.
ИА Красная Весна вчера в 17:42
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