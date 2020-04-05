В России за сутки коронавирусом заболели 1 175 человек. Рост числа заболевших зафиксирован в 56 регионах страны. Таким образом, общее число заражений в стране с начала мировой пандемии достигло 8 672.

В России за сутки коронавирусом заразились 1175 человек

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