Коронавирус

В курсе.руВ курсе.руВ России за сутки коронавирусом заразились 1175 человек

В России за сутки коронавирусом заболели 1 175 человек. Рост числа заболевших зафиксирован в 56 регионах страны. Таким образом, общее число заражений в стране с начала мировой пандемии достигло 8 672.
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В России за сутки подтвердили 1 тыс. 175 случаев коронавируса

Взгляд.ру04:22

За сутки в России выявили 954 случая заражения коронавирусом

ТАСС06 апреля в 04:01

В России за сутки еще 658 случаев заражения CoVid-2019

ТюменьPRO05 апреля в 06:38

Оперштаб: за сутки в России выявлена почти тысяча зараженных коронавирусом

ИА Красная Весна06 апреля в 03:49

За сутки в России выявлено 658 новых случаев заражения коронавирусом

Форпост Севастополь05 апреля в 06:39

За сутки в России выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом

RT на русском06 апреля в 03:39

За сутки в РФ выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Вечерняя Москва05 апреля в 06:34
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Общество

В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 05:17
Происшествия

В Омске ураган сорвал крыши с 69 домов

Над Омской областью бушует ураган. Десятки сорванных крыш, покореженных машин, вырванных с корнем деревьев.
Российская газета 03:37
Армия и оружие

В Сирии убит секретарь правящей партии Баас

Секретаря правящей партии Баас в городе Нава застрелили неизвестные 7 апреля в Сирии, сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска».
ИА Красная Весна вчера в 06:14
Общество

Основатель Twitter пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом

РБК вчера в 19:44
Общество

Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры

Правительство России приняло решение о возврате туристам денежных сумм из средств фонда персональной ответственности туроператоров.
Российская газета 04:19
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM вчера в 11:02
Политика

В Кремле рассказали, когда будет понятен эффект от режима самоизоляции

Эффект от режима самоизоляции в России будет понятен во второй половине следующей недели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:40
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Авто

Kia готовит модель, которая сотрет границу между седаном и кроссовером

Издание Motorgraph сообщает, что Kia провела онлайн-конференцию с дилерами и инвесторами, в ходе которой были озвучены планы компании.
Российская газета вчера в 10:02
Общество

Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Газета.Ru 02:50
Здоровье

Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса

В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 05:17
Технологии

Sony представила геймпад PlayStation 5

Sony представила игровой контроллер для приставки PlayStation 5. Аксессуар DualSense получил курки с обратной связью, сообщается на сайте компании.
Lenta.ru 05:35
Политика

«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга после скандала

В пресс-службе уточнили, что комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии.
РИА Новости 05:39
Игры

Gears Tactics ушла на золото — переносы не ожидаются

На Xbox Inside разработчики показали трейлер, рассказывающий о «крутых» вещах в Gears Tactics: она создавалась прежде всего для ПК, её боевая система основана на трёх очках действий, а у казней будет стратегическое значение.
CyberSport.ru вчера в 22:52
Музыка

Певец Джон Прайн умер от коронавируса

Фолк-исполнитель Джон Прайн умер от коронавируса, сообщает ABC News. 73-летнего музыканта госпитализировали в конце марта.
Газета.Ru 02:47
Происшествия

Генерала СКР случайно осудили за торговлю наркотиками

В приговоре бывшего начальника столичного главка Следственного комитета России (СКР), генерала Александра Дрыманова обнаружена ошибка: в документе есть абзац, согласно которому осужденный «в составе организованной группы» торговал наркотиками.
Lenta.ru 04:43
Общество

В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса

За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
РИА Новости 03:45
Футбол

«Реал» не собирается возвращать Криштиану Роналду

«Реал» не планирует возвращать португальского форварда Криштиану Роналду, который летом 2018 года перешел в туринский «Ювентус», передает АS.
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Наука

Созданные учёными в США лечебные микробиороботы могут преодолевать защиту иммунной системы организма

Группа учёных под руководством Николь Басс и Юнуса Алапана говорят о том, что для перемещения лечебных микробиороботов по организму используется система управления, основанная на магнитных и даже на звуковых импульсах.
Военное обозрение 04:37
Интернет

Facebook запустила мессенджер для влюбленных

Корпорация Facebook представила новое приложение — мессенджер для парочек Tuned. Об этом стало пишет портал The Verge.
Adindex.ru 00:16
Армия и оружие

На Украине у пяти военных выявили коронавирус

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине подтвердили 1668 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки выявили 206 новых случаев.
REGNUM 04:52
Политика

В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС

Напомним, причиной отставки Модли стал скандал, вызванный утечкой информации о том, что он раскритиковал в оскорбительных выражениях капитана авианосца «Теодор Рузвельт» перед командой.
REGNUM вчера в 20:35
Политика

Песков раскритиковал бывших послов США за абсурдные размышления

Москва не изменит позицию по урегулированию на Украине и по принадлежности Крыма ни при каких условиях, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 05:39
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей до 3 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество

Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года

РИА Новости вчера в 09:22
Экономика

Необходимую для спасения экономики России сумму назвал Кудрин

Глава Счетной палаты считает, что итоговая сумма антикризисных мер должна составлять от 7,6-7,7 трлн рублей.
Live24 03:23
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Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса

«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 05:23
Здоровье

В Ивановской области зарегистрировано 33 случая коронавируса

На сегодняшний день, 06.04.2020 года, число заболевших в Ивановской области достигло 33 человек.
SMINEWS в Иванове 06 апреля в 06:12
Энергетика

Сокращение нефтедобычи: Саудиты предлагают России хитрую сделку

Первые резкий обвал цены связали с тем, что страны ОПЕК и 10 независимых производителей (Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан) решили не ограничивать нефтедобычу с 1 апреля, так как не смогли достичь консенсуса по продлению сделки, действовавшей с начала 2017 года.
ANNA-News 03:40
Гаджеты

Названы самые безопасные новые смартфоны в России

Специалисты "Роскачества" протестировали 18 новых смартфонов семи различных брендов, чтобы изучить их на предмет безопасности.
Российская газета вчера в 09:29
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