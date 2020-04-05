Коронавирус
В курсе.руВ России за сутки коронавирусом заразились 1175 человек
В России за сутки коронавирусом заболели 1 175 человек. Рост числа заболевших зафиксирован в 56 регионах страны. Таким образом, общее число заражений в стране с начала мировой пандемии достигло 8 672.
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Оперштаб: за сутки в России выявлена почти тысяча зараженных коронавирусом
ИА Красная Весна06 апреля в 03:49
За сутки в России выявлено 658 новых случаев заражения коронавирусом
Форпост Севастополь05 апреля в 06:39
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Общество
В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий
Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Происшествия
В Омске ураган сорвал крыши с 69 домов
Над Омской областью бушует ураган. Десятки сорванных крыш, покореженных машин, вырванных с корнем деревьев.
Армия и оружие
В Сирии убит секретарь правящей партии Баас
Секретаря правящей партии Баас в городе Нава застрелили неизвестные 7 апреля в Сирии, сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска».
Общество
Определен порядок возврата туристам денег за отмененные туры
Правительство России приняло решение о возврате туристам денежных сумм из средств фонда персональной ответственности туроператоров.
Экономика
Украина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
Политика
В Кремле рассказали, когда будет понятен эффект от режима самоизоляции
Эффект от режима самоизоляции в России будет понятен во второй половине следующей недели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Авто
Kia готовит модель, которая сотрет границу между седаном и кроссовером
Издание Motorgraph сообщает, что Kia провела онлайн-конференцию с дилерами и инвесторами, в ходе которой были озвучены планы компании.
Общество
Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Здоровье
Больницу в Крыму закрыли из-за коронавируса
В городе Армянске (Крым) закрыли на карантин местную больницу из-за пациента с подозрением на коронавирус.
Технологии
Sony представила геймпад PlayStation 5
Sony представила игровой контроллер для приставки PlayStation 5. Аксессуар DualSense получил курки с обратной связью, сообщается на сайте компании.
Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга после скандала
В пресс-службе уточнили, что комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии.
Игры
Gears Tactics ушла на золото — переносы не ожидаются
На Xbox Inside разработчики показали трейлер, рассказывающий о «крутых» вещах в Gears Tactics: она создавалась прежде всего для ПК, её боевая система основана на трёх очках действий, а у казней будет стратегическое значение.
Музыка
Певец Джон Прайн умер от коронавируса
Фолк-исполнитель Джон Прайн умер от коронавируса, сообщает ABC News. 73-летнего музыканта госпитализировали в конце марта.
Происшествия
Генерала СКР случайно осудили за торговлю наркотиками
В приговоре бывшего начальника столичного главка Следственного комитета России (СКР), генерала Александра Дрыманова обнаружена ошибка: в документе есть абзац, согласно которому осужденный «в составе организованной группы» торговал наркотиками.
Общество
В США зафиксировали рекордную суточную смертность от коронавируса
За минувшие сутки в США от коронавируса умерли 1736 человек, это стало рекордом с момента начала эпидемии в стране, сообщили в Университете Джона Хопкинса.
Футбол
«Реал» не собирается возвращать Криштиану Роналду
«Реал» не планирует возвращать португальского форварда Криштиану Роналду, который летом 2018 года перешел в туринский «Ювентус», передает АS.
Наука
Созданные учёными в США лечебные микробиороботы могут преодолевать защиту иммунной системы организма
Группа учёных под руководством Николь Басс и Юнуса Алапана говорят о том, что для перемещения лечебных микробиороботов по организму используется система управления, основанная на магнитных и даже на звуковых импульсах.
Интернет
Facebook запустила мессенджер для влюбленных
Корпорация Facebook представила новое приложение — мессенджер для парочек Tuned. Об этом стало пишет портал The Verge.
Армия и оружие
На Украине у пяти военных выявили коронавирус
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине подтвердили 1668 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки выявили 206 новых случаев.
Политика
В США назначен новый исполняющий обязанности министра ВМС
Напомним, причиной отставки Модли стал скандал, вызванный утечкой информации о том, что он раскритиковал в оскорбительных выражениях капитана авианосца «Теодор Рузвельт» перед командой.
Политика
Песков раскритиковал бывших послов США за абсурдные размышления
Москва не изменит позицию по урегулированию на Украине и по принадлежности Крыма ни при каких условиях, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей до 3 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Общество
Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года
Экономика
Необходимую для спасения экономики России сумму назвал Кудрин
Глава Счетной палаты считает, что итоговая сумма антикризисных мер должна составлять от 7,6-7,7 трлн рублей.
Здоровье
Минздрав разъяснил правила медпомощи на время пандемии коронавируса
«В целях безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав России рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме», — говорится в сообщении.
Здоровье
В Ивановской области зарегистрировано 33 случая коронавируса
На сегодняшний день, 06.04.2020 года, число заболевших в Ивановской области достигло 33 человек.
Энергетика
Сокращение нефтедобычи: Саудиты предлагают России хитрую сделку
Первые резкий обвал цены связали с тем, что страны ОПЕК и 10 независимых производителей (Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан) решили не ограничивать нефтедобычу с 1 апреля, так как не смогли достичь консенсуса по продлению сделки, действовавшей с начала 2017 года.
Гаджеты
Названы самые безопасные новые смартфоны в России
Специалисты "Роскачества" протестировали 18 новых смартфонов семи различных брендов, чтобы изучить их на предмет безопасности.