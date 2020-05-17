Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 4207 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса в 85 регионах.

За сутки в России выявили 9709 новых случаев COVID-19

Общество В России остановлен рост распространения коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса. 732

Общество Пожаловавшиеся на нехватку средств защиты чеченские медики извинились Сотрудники центральной больницы Гудермесского района Чечни извинились за жалобу на нехватку средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса. 26

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Происшествия В США разбился истребитель пятого поколения F-22 Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today. 369

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Общество Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда". 3

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Политика Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов "Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он. 1K