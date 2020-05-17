Коронавирус
ИзвестияЗа сутки в России выявили 9709 новых случаев COVID-19
Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 4207 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса в 85 регионах.
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За сутки в России выявили 9709 новых случаев заболевания коронавирусом
Телеканал Санкт-Петербург04:03
В Москве выявлено более 3,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Будущее России. Национальные проектывчера в 04:15
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Общество
В России остановлен рост распространения коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день остановлен рост коронавируса.
Газета.Ru 06:55
Общество
В ВОЗ рассказали, как утилизировать защитные маски после использования
Использованные маски, которые носят в целях защиты от коронавируса, могут утилизироваться как обычные бытовые отходы.
Российская газета 06:42
Общество
Пожаловавшиеся на нехватку средств защиты чеченские медики извинились
Сотрудники центральной больницы Гудермесского района Чечни извинились за жалобу на нехватку средств индивидуальной защиты в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:49
Армия и оружие
Новейшие китайские танки Тип 15 заменят устаревшие клоны Т-54
В Китайской армии продолжают получать легкие танки Тип 15.
Российская газета 14 мая в 07:23
Здоровье
Более 40 врачей в Дагестане умерли от коронавируса и пневмонии
RT на русском вчера в 23:45
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Политика
Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
Президент Владимир Путин назвал Россию не просто страной, а отдельной цивилизацией.
Lenta.ru 07:31
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Подмосковье будет готово начать частичный запуск экономики к понедельнику, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
Газета.Ru 07:27
Происшествия
На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк
На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 15 мая в 07:30
Общество
Доктор Мясников назвал самую эффективную меру защиты от коронавируса
Врач Александр Мясников посоветовал россиянам не забывать о самой эффективной мере защиты от COVID-19 в период пандемии - социальном дситанциировании.
Газета.Ru 07:45
Культура
Умерла режиссер сериала «И повсюду тлеют пожары» Линн Шелтон
Скончалась американский режиссер, сценарист и продюсер Линн Шелтон. Знаменитость ушла из жизни в возрасте 54 лет.
Пятый канал 05:34
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Политика
NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне
NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия 15 мая в 20:46
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Происшествия
Посол КНР в Израиле обнаружен мертвым у себя дома
Интерфакс 04:41
Общество
В Омске от коронавируса умерли еще двое пациентов
Несмотря на все усилия омских врачей, за минувшие сутки от коронавируса скончались двое пациентов.
КП - Омск 04:29
Игры
Epic Games представила движок нового поколения Unreal Engine 5
Буквально на днях компания Epic Games впервые представила Unreal Engine 5. Вместе с этим также был опубликован промо-ролик, показывающий основные технические возможности нового игрового движка.
ITZine.ru 14 мая в 09:11
Общество
В Варшаве полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов
По словам Радзивиновича, полиция задержала порядка 40 человек, которым грозит штраф за несоблюдение режима изоляции.
Эхо Москвы 02:03
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Общество
В Крыму могут открыть гостиницы и санатории после 15 июня
"Примерно до 15 июня наблюдаем ситуацию, если у нас не будет взрывного заражения, то по внутреннему туризму [будут сняты ограничения]", - добавил чиновник.
Газета.Ru 05:55
Общество
Задания ЕГЭ из-за пандемии коронавируса не планируют упрощать
Задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом упрощать не планируется, заявила в воскресенье руководитель подведомственного Рособрнадзору Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в интервью радиостанции "Комсомольская правда".
ТАСС 05:00
Футбол
«Челси» готов продать пятерых игроков ради трансферов Чилвела и Санчо
Ради трансфера двух игроков "аристократы" собираются продать целую группу своих футболистов: Эмерсона, Миши Батчуайи, Маркоса Алонсо, Тимуйе Бакайоко и Давиде Дзаппакосту.
Sport.ru вчера в 05:13
Единоборства
Тони Фергюсон ответил Хабибу Нурмагомедову
FightTime.ru вчера в 01:17
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Общество
Вакцину от гриппа выбросили в лесу Дзержинска
Случайные прохожие нашли в лесу в Дзержинске десятки коробок с вакциной против гриппа.
Newsroom24 04:07
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Шоу-бизнес
Васильев: Бабкина за время болезни похудела на 20 килограммов
За период нахождения в больнице певица Надежда Бабкина сильно похудела.
Росбалт 06:16
Космос
Плохая погода задерживает запуск космического самолета X-37B
Плохая погода задержала запуск ULA Atlas V с космическим самолетом X-37B.
AstroNews.ru вчера в 11:19
Политика
Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам
Президент России Владимир Путин назвал канителью работу чиновников по выплатам врачам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Lenta.ru 15 мая в 07:44
Общество
Утверждены правила приостановки работы предприятий в регионах
Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым власти регионов должны согласовывать приостановку деятельности отдельных компаний и индивидуальных предпринимателей.
РИА Новости 06:06