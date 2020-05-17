Коронавирус
RT на русскомВ России за сутки выявили 9709 случаев заболевания коронавирусом
«За последние сутки в России выявлено 9709 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах», — говорится в сообщении штаба в Telegram. Таким образом, общее число случаев инфицирования COVID-19 в стране достигло 281 752.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В России за прошедшие сутки выявлено 9200 новых случаев заболевания коронавирусом
Новгородские ведомостивчера в 04:19
В Забайкалье за сутки зафиксировано 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией
ГТРК Чита14 мая в 01:59
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Футбол
Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию
Правительство Российской Федерации сняло ограничение на въезд в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов отечественных команд.
Вести.Ru 03:40
Общество
Дрозденко вновь закроет «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о решении закрыть торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые работали несколько дней после длительного открытия.
АиФ Санкт-Петербург 02:35
Происшествия
Посла Китая в Израиле нашли мертвым в своем доме
Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости 04:05
Здоровье
Больше 200 случаев коронавируса подтверждено в Приамурье
В Амурской области еще у десяти человек подтвердился коронавирус. Теперь в регионе подтверждено 204 случая COVID-19.
EastRussia 15 мая в 02:00
Экономика
Рублю придают сил нефть и налоговый период
Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 15 мая в 06:11
Шоу-бизнес
Сын Джигарханяна расстался с бывшей женой Казаченко
News.ru вчера в 03:16
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Авто
Автомобили Skoda снова подешевели на 300 000 рублей
Российские дилеры Skoda снова объявили акцию для желающих приобрести автомобили марки, предложив выгоду до 300 тыс. рублей.
SpeedMe вчера в 10:53
Здоровье
Врачи омских клиник круглосуточно борются за жизни людей
В полной амуниции врач выходит на смену – в корпус, где лежат больные коронавирусом.
ГТРК Иртыш 15 мая в 05:18
Здоровье
В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерли более 40 врачей
РИА Новости вчера в 22:47
Общество
В Москве вылечили от коронавируса более 27 тысяч человек
Всего от коронавирусной инфекции в столице выздоровели уже более 27 тысяч человек.
Вести.Ru 03:17
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости 02:54
Футбол
Салах отклонил предложение «Реала» в 2018 году
Позднее, в мае 2018 года «Ливерпуль» уступил «Реалу» (1:3) в финале Лиги чемпионов, а Салах получил в той встрече повреждение.
Спорт-Экспресс 02:50
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
Культура
«Пухляш» из клипа Little Big попал в Forbes
Харизматичный танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов, известный по участию в клипе Uno группы Little Big, попал в рейтинг 30 до 30 журнала Forbes.
iReactor 02:39
Общество
Фальков: в ряде регионов в вузах могут пройти традиционные экзамены
В регионах РФ, где позволит эпидемиологическая ситуация, экзамены в вузах могут пройти в традиционной форме, но ориентация на дистанционный формат, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
РИА Новости 04:40
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Общество
Анонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений
Анонсируя постепенное снятие ограничений, губернатор добавил, что открывать все сразу власти региона не имеют права.
Lenta.ru 03:13
Игры
Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA V
RuNews24.ru 14 мая в 16:25
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 мая
Власти разрешили иностранным спортсменам приехать в Россию при пандемии.
РБК 04:09
Общество
В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции
В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции с помощью электронного мониторинга.
РБК вчера в 07:02
Шоу-бизнес
39-летняя Маша Малиновская рассказала о своих пластических операциях
В своем микроблоге в Instagram 39-летняя телеведущая призналась, что делала ринопластику, изменяла форму щек, проводила подтяжку лица, а также несколько раз удаляла биополимер из губ.
Вокруг ТВ 15 мая в 05:11
Политика
Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты»
Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране идет работа над новой сверхмощной ракетой, передает ТАСС.
Газета.Ru 15 мая в 15:16
Общество
В России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных
За последние сутки число новых выявленных инфицированных COVID-19 в России составило 9709 человек.
РБК 03:42
Общество
Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары
Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае.
РИА Новости вчера в 19:14
Фигурное катание
Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трехкратной победительницы Игр Ирины Родниной.
Газета.Ru 02:37
Кино
Умер актер из «Друзей» и «Американского пирога» Фред Уиллард
РИА Новости 03:18
Путешествия
Турция откроет границы для иностранных туристов в июне
Мехмет Нури Эрсой заявил, что прием иностранных туристов может начаться с середины мая.
МИР 24 вчера в 16:30