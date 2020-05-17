Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России за сутки выявили 9709 случаев заболевания коронавирусом

«За последние сутки в России выявлено 9709 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах», — говорится в сообщении штаба в Telegram. Таким образом, общее число случаев инфицирования COVID-19 в стране достигло 281 752.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

В России за сутки проведено меньше 10 тысяч положительных тестов на COVID-19

Ruposters.ru04:28

В России за сутки выявлено 9709 новых случаев заражения коронавирусом

ФедералПресс03:50

За сутки в России выявили 9 974 новых случая коронавируса

Говорит Москва14 мая в 03:39

В России за прошедшие сутки выявлено 9200 новых случаев заболевания коронавирусом

Новгородские ведомостивчера в 04:19

В России зафиксировано 9974 новых случая коронавируса

Gazeta.SPb14 мая в 03:46

За сутки в России зафиксировали еще 9 709 случаев коронавируса

Полит.ру03:44

В Забайкалье за сутки зафиксировано 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

ГТРК Чита14 мая в 01:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Футбол

Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию

Правительство Российской Федерации сняло ограничение на въезд в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов отечественных команд.
Вести.Ru 03:40
8
Общество

Дрозденко вновь закроет «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о решении закрыть торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые работали несколько дней после длительного открытия.
АиФ Санкт-Петербург 02:35
252
Происшествия

Посла Китая в Израиле нашли мертвым в своем доме

Посол Китая в Израиле Ду Вэй обнаружен мертвым у себя дома в Герцлии, сообщает издание "Едиот Ахронот".
РИА Новости 04:05
5
Здоровье

Больше 200 случаев коронавируса подтверждено в Приамурье

В Амурской области еще у десяти человек подтвердился коронавирус. Теперь в регионе подтверждено 204 случая COVID-19.
EastRussia 15 мая в 02:00
54
Экономика

Рублю придают сил нефть и налоговый период

Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
REGNUM 15 мая в 06:11
9
Шоу-бизнес

Сын Джигарханяна расстался с бывшей женой Казаченко

News.ru вчера в 03:16
28
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
5,6K
Авто

Автомобили Skoda снова подешевели на 300 000 рублей

Российские дилеры Skoda снова объявили акцию для желающих приобрести автомобили марки, предложив выгоду до 300 тыс. рублей.
SpeedMe вчера в 10:53
116
Здоровье

Врачи омских клиник круглосуточно борются за жизни людей

В полной амуниции врач выходит на смену – в корпус, где лежат больные коронавирусом.
ГТРК Иртыш 15 мая в 05:18
7
Здоровье

В Дагестане от коронавируса и пневмонии умерли более 40 врачей

РИА Новости вчера в 22:47
1,7K
Общество

В Москве вылечили от коронавируса более 27 тысяч человек

Всего от коронавирусной инфекции в столице выздоровели уже более 27 тысяч человек.
Вести.Ru 03:17
Общество

Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России

Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости 02:54
209
Футбол

Салах отклонил предложение «Реала» в 2018 году

Позднее, в мае 2018 года «Ливерпуль» уступил «Реалу» (1:3) в финале Лиги чемпионов, а Салах получил в той встрече повреждение.
Спорт-Экспресс 02:50
Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
647
Культура

«Пухляш» из клипа Little Big попал в Forbes

Харизматичный танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов, известный по участию в клипе Uno группы Little Big, попал в рейтинг 30 до 30 журнала Forbes.
iReactor 02:39
28
Общество

Фальков: в ряде регионов в вузах могут пройти традиционные экзамены

В регионах РФ, где позволит эпидемиологическая ситуация, экзамены в вузах могут пройти в традиционной форме, но ориентация на дистанционный формат, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
РИА Новости 04:40
Политика

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
684
Политика

В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
152
Общество

Анонсирован частичный выход Подмосковья из режима ограничений

Анонсируя постепенное снятие ограничений, губернатор добавил, что открывать все сразу власти региона не имеют права.
Lenta.ru 03:13
335
Игры

Магазин Epic Games Store обрушился из-за бесплатной раздачи GTA V

RuNews24.ru 14 мая в 16:25
895
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 мая

Власти разрешили иностранным спортсменам приехать в Россию при пандемии.
РБК 04:09
8
Общество

В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции

В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции с помощью электронного мониторинга.
РБК вчера в 07:02
200
Шоу-бизнес

39-летняя Маша Малиновская рассказала о своих пластических операциях

В своем микроблоге в Instagram 39-летняя телеведущая призналась, что делала ринопластику, изменяла форму щек, проводила подтяжку лица, а также несколько раз удаляла биополимер из губ.
Вокруг ТВ 15 мая в 05:11
13
Политика

Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране идет работа над новой сверхмощной ракетой, передает ТАСС.
Газета.Ru 15 мая в 15:16
1K
Общество

В России второй день подряд выявили менее 10 тыс. новых инфицированных

За последние сутки число новых выявленных инфицированных COVID-19 в России составило 9709 человек.
РБК 03:42
Общество

Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае.
РИА Новости вчера в 19:14
124
Фигурное катание

Ягудин высказался о конфликте Тарасовой и Родниной

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о конфликте заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и трехкратной победительницы Игр Ирины Родниной.
Газета.Ru 02:37
3
Кино

Умер актер из «Друзей» и «Американского пирога» Фред Уиллард

РИА Новости 03:18
1
Путешествия

Турция откроет границы для иностранных туристов в июне

Мехмет Нури Эрсой заявил, что прием иностранных туристов может начаться с середины мая.
МИР 24 вчера в 16:30
13
Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Газета.Ru 01:15
662
ещё по теме
Главное