«За последние сутки в России выявлено 9709 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах», — говорится в сообщении штаба в Telegram. Таким образом, общее число случаев инфицирования COVID-19 в стране достигло 281 752.

В России за сутки выявили 9709 случаев заболевания коронавирусом

Футбол Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию Правительство Российской Федерации сняло ограничение на въезд в страну иностранных спортсменов и членов тренерских штабов отечественных команд. 8

Здоровье Больше 200 случаев коронавируса подтверждено в Приамурье В Амурской области еще у десяти человек подтвердился коронавирус. Теперь в регионе подтверждено 204 случая COVID-19. 54

Экономика Рублю придают сил нефть и налоговый период Благодаря предпосылкам дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей и стартовавшего налогового периода доллар и евро вполне возможно уже по итогам дня 15 мая обновят минимумы с середины марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. 9

Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 5,6K

Общество В Москве вылечили от коронавируса более 27 тысяч человек Всего от коронавирусной инфекции в столице выздоровели уже более 27 тысяч человек.

Общество Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram. 209

Футбол Салах отклонил предложение «Реала» в 2018 году Позднее, в мае 2018 года «Ливерпуль» уступил «Реалу» (1:3) в финале Лиги чемпионов, а Салах получил в той встрече повреждение.

Общество Россиянам предсказали аномально холодную погоду На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода. 647

Культура «Пухляш» из клипа Little Big попал в Forbes Харизматичный танцор из Алтайского края Дмитрий Красилов, известный по участию в клипе Uno группы Little Big, попал в рейтинг 30 до 30 журнала Forbes. 28

Общество Фальков: в ряде регионов в вузах могут пройти традиционные экзамены В регионах РФ, где позволит эпидемиологическая ситуация, экзамены в вузах могут пройти в традиционной форме, но ориентация на дистанционный формат, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Политика В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США. 152

Шоу-бизнес 39-летняя Маша Малиновская рассказала о своих пластических операциях В своем микроблоге в Instagram 39-летняя телеведущая призналась, что делала ринопластику, изменяла форму щек, проводила подтяжку лица, а также несколько раз удаляла биополимер из губ. 13