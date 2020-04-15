Медработники провели более 1,517 млн. тестов. За минувшие сутки специалисты выявили на территории России 3388 случаев коронавируса. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

За сутки в России выявили более 3000 случаев коронавируса

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