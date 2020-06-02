Коронавирус
ПрофильВ России за сутки выявили еще 8536 новых заражений коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 8536 человек. Так, к 3 июня общее число инфицированных россиян достигло отметки в 432277. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, новые заражения были зафиксированы в 84 регионах .
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Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
Политика
Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье
Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 07:01
Экономика
В реестре операторов инвестиционных платформ появился первый участник
Банк России включил в реестр операторов инвестиционных платформ первую компанию – регистратора «НРК-Р.О.С.Т.».
Ведомости вчера в 22:39
Происшествия
Демонстранты в Лондоне подрались с полицией возле резиденции премьера
Демонстрация в знак солидарности с американскими протестующими против полицейского произвола в Лондоне закончилась столкновениями с местной полицией.
Российская газета вчера в 15:42
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о безопасности масок при занятиях спортом
В ведомстве уточнили, что медицинские маски эффективны, особенно при использовании инфицированным человеком.
Интерфакс - Россия 07:12
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку. Беларусь забурлила
Хорошие новости 04:39
Политика
В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов
МВД разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 05:24
Происшествия
Почетного адвоката России УФСБ задержало за мошенничество
В момент передачи денег противоправные действия адвоката были пресечены сотрудниками УФСБ по Саратовской области.
Общественное мнение 05:54
Экономика
В Банке «Санкт-Петербург» назначен главный исполнительный директор
Первый заместитель председателя правления банка ПАО «Банк Санкт-Петербург» Павел Филимоненок назначен главным исполнительным директором кредитной организации.
РБК Санкт-Петербург 07:39
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Кино
Отмененный Каннский кинофестиваль объявил программу
Каннский кинофестиваль объявил программу фильмов 2020 года.
Газета.Ru 05:22
Политика
Турция с 10 июня начнет возобновлять международное авиасообщение
Турция начнет возобновлять авиасообщение с 40 странами с 10 июня, об этом сообщил в четверг министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу.
ТАСС 07:46
Политика
В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ
Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 23:12
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 07:22
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета 02 июня в 21:30
Происшествия
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
Более 30 тысяч кубических метров дизельного топлива разлилось из резервуара-хранилища и попало в реку Амбарная, которая связана с водозабором Норильска.
Рамблер вчера в 22:27
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Общество
Прокуроры запросили ордер на арест руководителя Samsung
Прокуроры Южной Кореи запросили ордер на арест вице-президента Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена, сообщает Reuters.
Ведомости 02:38
Общество
Соведущая Соловьева разошлась с ним во мнениях и уволилась
Ведущая телеканала «Спас» и радиостанции «Вести FM», соведущая Владимира Соловьева в передаче «Полный контакт» Анна Шафран объявила об уходе из программы.
Свободная Пресса вчера в 11:59
Общество
На мясокомбинате под Псковом выявили вспышку коронавируса
Более 40 случаев коронавируса выявлено у сотрудников колбасного цеха Великолукского мясокомбината в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
РИА Новости 03:58
Кино
Сериал «Чернобыль» получил больше всего номинаций на премию BAFTA
На втором месте по числу номинаций на премию BAFTA располагается сериал «Корона», а затем комедийный проект «Дрянь».
iReactor 07:11
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Вести.Ru вчера в 15:39
Шоу-бизнес
«Рабочая сторона»: Асмус показала фото сочных ягодиц
«Рабочая сторона», — написала в подписи к публикации Асмус. Фанаты мгновенно отреагировали на пост знаменитости.
Московский Комсомолец 06:08
Политика
Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с новым составом правительства, которое возглавил Роман Головченко, потребовал диверсифицировать рынки сбыта.
РИА Новости 06:57
Общество
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48