Число зараженных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 8536 человек. Так, к 3 июня общее число инфицированных россиян достигло отметки в 432277. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, новые заражения были зафиксированы в 84 регионах .

В России за сутки выявили еще 8536 новых заражений коронавирусом

Общество Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео. 332

Политика Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией. 22

Экономика В реестре операторов инвестиционных платформ появился первый участник Банк России включил в реестр операторов инвестиционных платформ первую компанию – регистратора «НРК-Р.О.С.Т.».

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня. 957

Происшествия Почетного адвоката России УФСБ задержало за мошенничество В момент передачи денег противоправные действия адвоката были пресечены сотрудниками УФСБ по Саратовской области. 2

Экономика В Банке «Санкт-Петербург» назначен главный исполнительный директор Первый заместитель председателя правления банка ПАО «Банк Санкт-Петербург» Павел Филимоненок назначен главным исполнительным директором кредитной организации.

Политика Турция с 10 июня начнет возобновлять международное авиасообщение Турция начнет возобновлять авиасообщение с 40 странами с 10 июня, об этом сообщил в четверг министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу. 4

Политика В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24». 93

Общество Глава Роспотребнадзора назвала неизбежной новую пандемию коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала неизбежной новую пандемию коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 56

Политика Свердловские депутаты отказали в доверии Путину Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию. 234

Происшествия Опубликовано видео разлива топлива в Норильске Более 30 тысяч кубических метров дизельного топлива разлилось из резервуара-хранилища и попало в реку Амбарная, которая связана с водозабором Норильска.

Общество Прокуроры запросили ордер на арест руководителя Samsung Прокуроры Южной Кореи запросили ордер на арест вице-президента Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена, сообщает Reuters. 1

Общество На мясокомбинате под Псковом выявили вспышку коронавируса Более 40 случаев коронавируса выявлено у сотрудников колбасного цеха Великолукского мясокомбината в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников. 6