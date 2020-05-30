Коронавирус
Российская газетаЗа сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах
За сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом 40,10% вновь выявленных случаев - без клинических проявлений.
Читать в источнике
Оценить209
Подробнее о событии
Показать все источники
В России за сутки коронавирусом заразилось 9035 человек, отмечено 162 летальных исхода
Чемпионатвчера в 03:36
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Футбол
Бывший начальник ЦСКА получил работу в «Велесе»
Бывший начальник ЦСКА Сергей Якунчиков занял аналогичный пост в столичном клубе «Велес».
Матч ТВ 04:25
Политика
Украина предлагает вести переговоры по Донбассу без участия России
Украинский вице-премьер Алексей Резников предложил Великобритании и США, которые в 1994 году подписали Будапештский меморандум, начать консультации по положению в Донбассе.
Газета.Ru 04:39
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Общество
В водохранилищах Крыма заканчивается вода
Вести Крым 03:26
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8863 новых случая коронавируса в 84 регионах.
Lenta.ru 03:37
Политика
Песков прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Пресс-секретарь президента России оценил идею Дональда Трампа пригласить РФ на саммит G7.
Ореанда-Новости вчера в 06:35
Экономика
Власти РФ разработали план восстановления занятости россиян
Российский премьер Михаил Мишустин в ближайшее время ознакомит президента РФ Владимира Путина с общенациональным планом по восстановлению экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции, пишет РБК.
iReactor 01:56
Общество
В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива
В России официально вступил в силу запрет на ввоз в страну импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
ТАСС 01:34
Космос
Роскосмос и NASA обсуждают возможность полетов к МКС
Политика Сегодня 03:14
Происшествия
Экс-главу Следственного департамента МВД вызвали на допрос в СКР
В Следственный комитет РФ вызвали для допроса бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Романова, ранее возглавлявшего Следственный департамент МВД.
Первое антикоррупционное СМИ 03:21
Общество
Пенсионер из Владивостока, обвиняемый в госизмене, объявил голодовку
Виктор Королев с 1 мая объявил голодовку в следственном изоляторе "Лефортово" в связи с тем, что следствие в течение нескольких месяцев не реагирует на его многократные обращения о проведении служебной проверки в отношении оперативников.
Владивосток-Новости 03:54
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Политика
Памфилова отметила большой интерес к голосованию по Конституции
Люди проявляют большой интерес к голосованию по поправкам в Конституцию РФ, в информационный центр ЦИК за время переноса даты голосования поступило почти 2,5 тысячи обращений, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
РИА Новости 05:25
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске дал отпор судебным приставам
RuNews24.ru 04:54
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
Армия и оружие
Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России
По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU вчера в 04:42
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной намекнул на семейный кризис в печальных стихах
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков опубликовал грустные стихи в соцсетях, поклонники уверены что пара находится на грани развода.
ФАН вчера в 20:05
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту обрушения моста под Мурманском
Мурманск, 2 июня 2020, 12:03 — REGNUM В Мурманской области по факту обрушения железнодорожного моста возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности».
REGNUM 05:03
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Гаджеты
Продажи смартфонов в мире упали на 20%
Продажи смартфонов в первом квартале 2020 года упали на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, согласно отчету исследовательской компании Gartner, сообщает 1 июня TechCrunch.
ИА Красная Весна вчера в 09:24
Кино
«Текст» по версии продюсеров стал лучшим фильмом года
«Текст» ранее получил четыре премии «Золотой орел». Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручают с 2013 года.
Соловей.Инфо 04:24
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
Происшествия
В Брянске нашли истощённую девочку с обмороженными ногами
Брянск, 2 июня 2020, 12:20 — REGNUM Семилетнюю истощённую девочку с обмороженными ногами обнаружили полицейские в Брянске.
REGNUM 05:20
Авто
Infiniti задумалась о ребрендинге
США уже являются основным рынком Infiniti по всему миру. В 2019 году подразделение продало 188 994 автомобиля по всему миру.
SpeedMe вчера в 14:01
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
Происшествия
В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика
Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, который в Миннеаполисе едва не въехал в толпу демонстрантов, участвовавших в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 31 мая в 21:56
Политика
В Кремле рассказали о деталях предстоящего парада Победы
URA.Ru 31 мая в 08:21
Авто
Компания Jeep запускает продажи машин онлайн
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Jeep, в рамках сервиса «СберАвто» весь модельный ряд бренда доступен с дополнительной скидкой от 35 до 50 тысяч рублей, которая может суммироваться с другими акциями и спецпредложениями, актуальными в июне.
Автоновости дня вчера в 02:28