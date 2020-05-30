Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЗа сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах

За сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом 40,10% вновь выявленных случаев - без клинических проявлений.
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В России новых заболевших 8 863, в Ростовской области – 253

Вперёд (г. Батайск)03:52

В Ивановской области количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией опять значительно выросло

Частник.Ru30 мая в 03:36

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Piter.tvвчера в 03:35

За сутки в России подтверждено 9035 случаев COVID-19 в 84 субъектах

Российская газетавчера в 03:35

В России выявлено 9 035 новых случаев COVID-19

Москва 24вчера в 03:35

В России выявлено почти 9000 новых больных коронавирусом

Ведомости30 мая в 04:09

В России за сутки коронавирусом заразилось 9035 человек, отмечено 162 летальных исхода

Чемпионатвчера в 03:36
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Футбол

Бывший начальник ЦСКА получил работу в «Велесе»

Бывший начальник ЦСКА Сергей Якунчиков занял аналогичный пост в столичном клубе «Велес».
Матч ТВ 04:25
Политика

Украина предлагает вести переговоры по Донбассу без участия России

Украинский вице-премьер Алексей Резников предложил Великобритании и США, которые в 1994 году подписали Будапештский меморандум, начать консультации по положению в Донбассе.
Газета.Ru 04:39
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Недвижимость

Найм дачи: сколько стоит дом в Подмосковье для летнего отдыха

РБК 05:19
Происшествия

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки

В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
66
Общество

В водохранилищах Крыма заканчивается вода

Вести Крым 03:26
24
Общество

Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8863 новых случая коронавируса в 84 регионах.
Lenta.ru 03:37
Политика

Песков прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

Пресс-секретарь президента России оценил идею Дональда Трампа пригласить РФ на саммит G7.
Ореанда-Новости вчера в 06:35
33
Экономика

Власти РФ разработали план восстановления занятости россиян

Российский премьер Михаил Мишустин в ближайшее время ознакомит президента РФ Владимира Путина с общенациональным планом по восстановлению экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции, пишет РБК.
iReactor 01:56
Общество

В России вступил в силу временный запрет на ввоз топлива

В России официально вступил в силу запрет на ввоз в страну импортного топлива в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке.
ТАСС 01:34
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Космос

Роскосмос и NASA обсуждают возможность полетов к МКС

Политика Сегодня 03:14
Происшествия

Экс-главу Следственного департамента МВД вызвали на допрос в СКР

В Следственный комитет РФ вызвали для допроса бывшего заместителя министра внутренних дел Александра Романова, ранее возглавлявшего Следственный департамент МВД.
Первое антикоррупционное СМИ 03:21
1
Общество

Пенсионер из Владивостока, обвиняемый в госизмене, объявил голодовку

Виктор Королев с 1 мая объявил голодовку в следственном изоляторе "Лефортово" в связи с тем, что следствие в течение нескольких месяцев не реагирует на его многократные обращения о проведении служебной проверки в отношении оперативников.
Владивосток-Новости 03:54
1
Общество

В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах

МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
255
Политика

Памфилова отметила большой интерес к голосованию по Конституции

Люди проявляют большой интерес к голосованию по поправкам в Конституцию РФ, в информационный центр ЦИК за время переноса даты голосования поступило почти 2,5 тысячи обращений, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
РИА Новости 05:25
56
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске дал отпор судебным приставам

RuNews24.ru 04:54
Общество

В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной

Министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-фестиваля «Большая перемена» заявил о планах провести выпускной для школьников в очном формате, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 18:21
73
Армия и оружие

Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России

По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island».
ГЛАС.RU вчера в 04:42
17
Общество

Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца

Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
882
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной намекнул на семейный кризис в печальных стихах

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков опубликовал грустные стихи в соцсетях, поклонники уверены что пара находится на грани развода.
ФАН вчера в 20:05
1
Происшествия

Уголовное дело возбудили по факту обрушения моста под Мурманском

Мурманск, 2 июня 2020, 12:03 — REGNUM В Мурманской области по факту обрушения железнодорожного моста возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности».
REGNUM 05:03
1K
Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Гаджеты

Продажи смартфонов в мире упали на 20%

Продажи смартфонов в первом квартале 2020 года упали на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, согласно отчету исследовательской компании Gartner, сообщает 1 июня TechCrunch.
ИА Красная Весна вчера в 09:24
Кино

«Текст» по версии продюсеров стал лучшим фильмом года

«Текст» ранее получил четыре премии «Золотой орел». Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручают с 2013 года.
Соловей.Инфо 04:24
71
Наука

Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение

Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
4
Происшествия

В Брянске нашли истощённую девочку с обмороженными ногами

Брянск, 2 июня 2020, 12:20 — REGNUM Семилетнюю истощённую девочку с обмороженными ногами обнаружили полицейские в Брянске.
REGNUM 05:20
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Авто

Infiniti задумалась о ребрендинге

США уже являются основным рынком Infiniti по всему миру. В 2019 году подразделение продало 188 994 автомобиля по всему миру.
SpeedMe вчера в 14:01
2
Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Автоновости дня 31 мая в 02:46
280
Происшествия

В США задержали едва не сбившего демонстрантов водителя грузовика

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя грузовика, который в Миннеаполисе едва не въехал в толпу демонстрантов, участвовавших в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 31 мая в 21:56
291
Политика

В Кремле рассказали о деталях предстоящего парада Победы

URA.Ru 31 мая в 08:21
2,5K
Авто

Компания Jeep запускает продажи машин онлайн

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Jeep, в рамках сервиса «СберАвто» весь модельный ряд бренда доступен с дополнительной скидкой от 35 до 50 тысяч рублей, которая может суммироваться с другими акциями и спецпредложениями, актуальными в июне.
Автоновости дня вчера в 02:28
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