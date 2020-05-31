Москва, 2 июня 2020, 10:49 — REGNUM В России за минувшие сутки выявлено 8863 носителя коронавируса. Об этом 2 июня сообщили в московском оперштабе. Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах страны.

В РФ за сутки выявили 8863 случая заражения коронавирусом

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