Коронавирус

REGNUMREGNUMВ РФ за сутки выявили 8863 случая заражения коронавирусом

Москва, 2 июня 2020, 10:49 — REGNUM В России за минувшие сутки выявлено 8863 носителя коронавируса. Об этом 2 июня сообщили в московском оперштабе. Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах страны.
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В РФ за сутки выявили 8863 случая заражения коронавирусом

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В России выявлено 8 863 новых случая COVID-19

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Количество случаев COVID-19 в России приближается к 400 тысячам. Подробная статистика на 30 мая

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За сутки в России подтверждено 8863 случая COVID-19 в 84 регионах

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Заразились коронавирусом 9 035 россиян за сутки на 1 июня. Сводка по регионам

Курьер. Среда. Бердсквчера в 03:54

В России за сутки коронавирусом заразилось 9035 человек, отмечено 162 летальных исхода

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В каких регионах скончались пациенты с коронавирусом на 2 июня

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Правительство подготовило план восстановления экономики России

Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM вчера в 04:26
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Премия российской нефти Urals к цене Brent дошла до рекорда

Москва, 2 июня 2020, 10:04 — REGNUM Премия нефти российской марки Urals по сравнению с ценой на североморскую нефть Brent достигла рекордных значений за 30 лет.
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Космос

В NASA предупредили о летящем к Земле потенциально опасном астероиде

Потенциально опасный астероид 163348 (2002 NN4), размер которого оценивается в 250–570 м, сблизится с Землей в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 22:08
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Здоровье

В Челябинской области зафиксировано 110 новых случаев коронавируса

На утро 2 июня в Челябинской области подтверждены 3242 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Магнитогорский рабочий 02:12
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Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
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Происшествия

В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки

В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
Российская газета вчера в 16:39
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Финансы

Доллар опустился ниже 69 рублей

Индекс Мосбиржи на открытии торгов (10:00) рос на 0,4%, до 2760,63 пункта, индекс РТС повышался на 0,8%, до 1258,1 пункта.
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Шнуров написал ещё один матерный стих про звезд, попросивших денег

Pravda.Ru 31 мая в 06:32
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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой

Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru вчера в 07:04
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Общество

Россиянам начали выплачивать пособия на детей в 10 тысяч рублей

Выплаты президентских единовременных пособий на детей от трех до 16 лет начались.
BFM.ru вчера в 03:48
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Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде в июне

Вильфанд добавил, что метеорологи не исключают первую волну тепла в начале лета.
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Шоу-бизнес

Алсу впервые показала маленького сына

Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
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Здоровье

Умер еще один заболевший коронавирусом свердловчанин

Число летальных случаев среди коронавирусных больных в Свердловской области достигло 27, сообщил в воскресенье, 31 мая оперативный штаб региона.
Kursk.com 31 мая в 06:11
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Кубани

Землетрясение, предварительно, магнитудой 3,5 произошло в Крымском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС России.
ТАСС вчера в 15:24
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Политика

Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам

Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
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Происшествия

Полиция задержала поджигателя автомобилей в автосалоне Кургана

В Кургане полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге 13 автомобилей в автосалоне.
Газета.Ru 00:53
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Общество

В Татарстане выявили 53 новых случая коронавируса

По данным на 2 июня в Татарстане выявлено 53 новых случая коронавируса: один завозной, а остальные контактные.
КП - Казань 03:49
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Общество

В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от COVID-19 будут проводиться на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России, где ранее были изучены вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома, сообщает МО РФ.
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Шоу-бизнес

Супруга Эмина Агаларова Алёна обратилась к сыну

Вчера наследнику Алёны исполнилось уже 13 лет. В честь такого события Гаврилова опубликовала снимок с родным для себя человеком.
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Энгельсские медики записали видео с жалобой на отсутствие президентских выплат

Хотим вам сказать о том, что не получили президентских выплат за работу с ковидными больными.
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В Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом

Сообщается, что за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, их них 25 человек проходит лечение в больницах, 32 — без симптомов изолированы на дому.
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Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города

Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
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Воссоединение актеров «Властелина колец» растрогало зрителей

Актер Джош Гад в своей YouTube-передаче "Воссоединение на расстоянии" собрал вместе авторов и актеров трилогии "Властелин колец".
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Космос

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

МордовМедиа вчера в 14:09
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Общество

В России умерли более 5 тыс. носителей коронавируса

Москва, 2 июня 2020, 10:55 — REGNUM Число погибших пациентов с коронавирусом в России превысило 5 тыс. человек.
REGNUM 03:55
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«Лейпциг» обыграл «Кельн» в матче чемпионата Германии

Футболисты "Лейпцига" обыграли на выезде "Кёльн" в заключительном матче 29-го тура чемпионата Германии.
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По факту обрушения моста в Заполярье возбуждено уголовное дело

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения пролета железнодорожного моста.
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Дональд Трамп перенес саммит G7 и позовет на него Владимира Путина

Дату проведения саммита G7 перенесли с конца июня на сентябрь. Такое решение принял американский руководитель Дональд Трамп.
Актуальные Новости 31 мая в 04:41
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Онколог назвал признак возможного рака кожи

Петербургский дневник 30 мая в 05:45
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Общество

МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров

Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
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