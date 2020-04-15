Коронавирус
КарелинформЗа сутки в России выявили больше трех тысяч заболевших коронавирусом
Как отметили в оперативном штабе, заболевших нет только в в Республике Алтай. На данный момент около двух тысяч человек выздоровели, 198 – умерло от опасной инфекции. В Карелии за последние сутки число зараженных коронавирусом выросло на три.
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Общество
В России коронавирус может сойти на нет в июне, заявил эксперт
Коронавирус в России может закончиться к началу или середине июня, такой вывод можно сделать исходя из накопленного опыта, заявил академик РАН, пульмонолог, заведующего кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, Александр Чучалин.
РИА Новости 05:29
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Шоу-бизнес
«Такая кругленькая»: Татьяну Навку заподозрили в новой беременности
Навка дополнила образ золотыми туфлями «лодочками» и золотым браслетом. Кадр и видео из гримерки фигуристка разместила в своем Instagram.
Киноафиша России 05:08
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru 13 апреля в 07:47
Общество
Василий Уткин назвал Соловьёва трусом и вызвал на баттл
Спортивный журналист и блогер Василий Уткин обратился к телеведущему Владимиру Соловьёву и вызвал его на баттл.
News.ru 04:57
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Происшествия
В Астрахани задержали грабителей, истязавших жертв на камеру
Троих молодых мужчин задержали в Астрахани за серию дерзких и жестоких ограблений: заманив ровесников на пустыри и в заброшенные здания, они отбирали их имущество, избивали битой, а одного из пострадавших облили бензином и подожгли.
Российская газета 05:01
Общество
В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение
С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
Общество
В Пензенской области коронавирус выявлен у младенца
Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у трех детей в Пензенской области, одному из них - один месяц.
ТАСС 04:33
Происшествия
В Воронежской области коронавирус подтверждён у семи пациентов
Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, сообщили 15 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:17
Общество
В Москве изолировали более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама
Более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама изолировали в гостиницах Москвы, у троих нашли симптомы ОРВИ и отправили в больницу, говорится в сообщении на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 04:20
Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК 01:42
Происшествия
В Калуге умер житель Подмосковья с коронавирусом
Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Калужской области, это житель Подмосковья, оказавшийся в больнице после того, как ему стало плохо на улице, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.
РИА Новости 04:42
Общество
В России создали карту бизнеса, терпящего бедствие
Любой предприниматель может самостоятельно внести данные на карту: адрес, описание проблемы, количество рабочих мест, находящихся под угрозой сокращения, а также меры, которые помогут спасти бизнес.
Свойкировский.рф 04:35
Футбол
Гендиректор «Зенита» опроверг сведения о возможном уходе Дзюбы
Интерфакс-Спорт вчера в 13:09
Кино
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Армия и оружие
Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси
Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:40
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
Общество
На сайте мэрии Москвы открылся доступ к оформлению цифровых пропусков
На официальном сайте мэра и правительства Москвы открылся доступ к оформлению цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
РБК 12 апреля в 21:36
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Общество
Во Владимирской области выявлено 45 новых случаев коронавируса
Во Владимирской области на последние сутки выявлено 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Довод 04:52
Экономика
В России могут вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru вчера в 22:57
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Авто
Китайцам дадут деньги на покупку автомобилей
Как сообщает CNN со ссылкой на представителей отрасли, продажи на авторынке Китае упали на 42% в первом квартале текущего года, а наибольший спад был зафиксирован в феврале и составил -79%.
32CARS.ru 02:33