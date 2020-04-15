Как отметили в оперативном штабе, заболевших нет только в в Республике Алтай. На данный момент около двух тысяч человек выздоровели, 198 – умерло от опасной инфекции. В Карелии за последние сутки число зараженных коронавирусом выросло на три.

За сутки в России выявили больше трех тысяч заболевших коронавирусом

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