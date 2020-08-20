Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВВ России за сутки выявлено 4 852 новых случая коронавируса

В России за прошедшие сутки выявлено 4 852 новых случая коронавирусной инфекции в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб, 23,6% из них не имели клинических проявлений болезни. За минувшие 24 часа в стране от COVID-19 полностью выздоровели 3 162 человека.
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В России выявили еще 4 921 случай Covid-19

Вечерние Ведомостивчера в 03:45

В России выявили 4 852 новых случаев заражения коронавирусом

Комсомольская правда03:50

В России выявлено 4 852 новых заболевших коронавирусом

TV BRICS05:02

В России на 23 августа выявлено 4 852 новых случая коронавируса

Глас Народа03:45

В России выявили 4 852 случая коронавируса, 73 человека умерли

Вести Татарстан03:58

Ещё 4870 случаев коронавирусной инфекции выявили в России

Life.ru21 августа в 03:35

В России подтвердили 4,8 тыс. новых случаев коронавируса

Взгляд.ру20 августа в 03:41
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Общество

Протестующие в Минске начали движение к дворцу Лукашенко

Московский Комсомолец 11:17
Единоборства

Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом

Povetkin knocking Whyte out 🥊🥊 pic.twitter.com/DrtYYh49hx— Chris Chambers (@CapitalChambo) August 22, 2020 В сети появилось видео нокаута в бою россиянина Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом.
Lenta.ru 09:15
5
Происшествия

В Белоруссии найдено тело мужчины, пропавшего в ходе протестов

Минск, 23 августа 2020, 03:38 — REGNUM Мужчина, пропавший в ходе протестных акций в Белоруссии, найден мёртвым в Минске.
REGNUM вчера в 20:38
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Происшествия

Самосвал и автобус столкнулись на Калужском шоссе в Москве

Десять человек пострадали при столкновении автобуса и самосвала на Калужском шоссе в Москве.
ТАСС 10:05
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Политика

Лавров назвал нереалистичными условия США по ДСНВ

Солнечногорск, Московская область, 23 августа 2020, 17:34 — REGNUM Соединенные Штаты выдвигают нереалистичные условия по сохранению договора по сокращению стратегического и наступательного вооружения (ДСНВ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM 10:34
7
Политика

МО Белоруссии взяло под защиту военные монументы и памятники

RT на русском 07:14
641
Общество

ZDF: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»

Доставленный в берлинскую клинику «Шарите» Алексей Навальный формально прибыл в ФРГ как «гость канцлера», сообщает немецкий телеканал ZDF.
RT на русском 06:44
2,3K
Политика

Лавров не исключил, что на Тихановскую могли оказать давление

Москва, 23 августа 2020, 16:08 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла подвергнуться давлению и стала делать политические заявления, причем все чаще — на английском языке.
REGNUM 09:08
489
Политика

Лихтенштейн потребовал от Чехии вернуть конфискованные земли

По итогам Второй мировой войны на основе чехословацких декретов Бенеша у Лихтенштейна были конфискованы около 2 тыс. квадратных километров территорий.
Говорит Москва вчера в 09:23
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Хоккей

Клуб НХЛ «Вашингтон» уволил тренера Рирдена

Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Тодд Рирден уволен со своего поста, передает сайт команды.
Газета.Ru 11:21
Политика

Зеленский высказался за повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидеру Белоруссии Александру Лукашенко нужно провести в стране новые выборы.
Моя Москва.онлайн 02:49
2,2K
Футбол

Форвард «Уфы» Кротов удален на 39-й минуте матча с «Ростовом»

На 39-й минуте форвард Вячеслав Кротов ударил шипами в голень защитнику Алексею Козлову.
Sports.ru 10:31
Армия и оружие

Спутник компании Planet запечатлел на фото российскую базу в Арктике

Издание The Drive 13 августа получило эксклюзивные спутниковые снимки от компании Planet. Вследствие чего материалы появились в Сети.
Политическая Экспертиза вчера в 06:47
14
Происшествия

Дети убили восьмилетнюю девочку и спрятали тело в реке

Вести.Ru 10:14
19
Политика

Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского

Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 09:06
144
Происшествия

На петербуржца завели дело за выброшенный в урну флаг России

Возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ (надругательство над гербом или флагом РФ).
Интерфакс 05:19
122
Происшествия

Двое силовиков ранены в ходе спецоперации в Ингушетии

REGNUM 09:02
179
Здоровье

Коронавирус SARS-CoV-2 может проникать в сердечную мышцу

ToDay News Ufa 11:21
2
Политика

Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия

Лидер белорусского народа Александр Лукашенко заявил, что все предприятия, сотрудники которых участвовали в забастовках, подлежат закрытию в понедельник.
CT news вчера в 14:37
3,2K
Происшествия

В Новокузнецке кондуктор трамвая напал на женщину из-за маски

Газета.Ru 06:24
120
Футбол

Лечившийся от лейкемии тренер «Болоньи» заболел коронавирусом

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Болонья» Синиша Михайлович заболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском 08:24
Биатлон

В команду Румынии перешли три российских биатлониста

МонаВиста вчера в 13:06
Общество

Турция нашла 320 млрд кубометров газа в Черном море

Evo-rus.com 01:19
999
Общество

Зимин прокомментировал оплату самолета для Навального

Борис Зимин прокомментировал оплату перевозки Алексея Навального на лечение в Германию.
BFM.ru 07:22
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Футбол

«Локомотив» и «Спартак» объявили стартовые составы на дерби

РИА Новости 11:01
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева в бикини продемонстрировала пикантную татуировку

Подписчикам понравилась и татуировка на животе 35-летней ведущей, они сочли, что рисунок на теле придаёт пикантности образу женщины.
News.ru вчера в 18:42
Здоровье

Перечислены ошибочно считающиеся полезными вредные продукты

Эксперт по питанию Зинаида Медведева из Национального исследовательского центра «Здоровое питание» перечислила пять вредных продуктов, которые ошибочно считаются полезными.
Lenta.ru 09:49
17
Общество

38-летний Борис Корчевников резко теряет слух

Борис Корчевников резко теряет слух.
ТВ Центр 07:28
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Технологии

«ВКонтакте» тестирует нейросеть для борьбы с оскорблениями

Разработчики социальной сети "ВКонтакте" тестируют нейросеть для борьбы с враждебными высказываниями.
Деловое.ТВ 20 августа в 07:28
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Общество

Адвокат Ефремова Пашаев объяснил свою отставку на видео

Эльман Пашаев объяснил свою отставку с позиции адвоката Михаила Ефремова. Он многих раздражает, и поэтому останется консультантом.
Московский Комсомолец 21 августа в 12:34
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