В России за прошедшие сутки выявлено 4 852 новых случая коронавирусной инфекции в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб, 23,6% из них не имели клинических проявлений болезни. За минувшие 24 часа в стране от COVID-19 полностью выздоровели 3 162 человека.

В России за сутки выявлено 4 852 новых случая коронавируса

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