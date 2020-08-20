Коронавирус
РЕН ТВВ России за сутки выявлено 4 852 новых случая коронавируса
В России за прошедшие сутки выявлено 4 852 новых случая коронавирусной инфекции в 83 регионах. Как сообщает оперативный штаб, 23,6% из них не имели клинических проявлений болезни. За минувшие 24 часа в стране от COVID-19 полностью выздоровели 3 162 человека.
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Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 11:41, Ашберн
Общество
Протестующие в Минске начали движение к дворцу Лукашенко
Московский Комсомолец 11:17
Единоборства
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
Povetkin knocking Whyte out 🥊🥊 pic.twitter.com/DrtYYh49hx— Chris Chambers (@CapitalChambo) August 22, 2020 В сети появилось видео нокаута в бою россиянина Александра Поветкина с британцем Диллианом Уайтом.
Lenta.ru 09:15
Происшествия
В Белоруссии найдено тело мужчины, пропавшего в ходе протестов
Минск, 23 августа 2020, 03:38 — REGNUM Мужчина, пропавший в ходе протестных акций в Белоруссии, найден мёртвым в Минске.
REGNUM вчера в 20:38
Происшествия
Самосвал и автобус столкнулись на Калужском шоссе в Москве
Десять человек пострадали при столкновении автобуса и самосвала на Калужском шоссе в Москве.
ТАСС 10:05
Политика
Лавров назвал нереалистичными условия США по ДСНВ
Солнечногорск, Московская область, 23 августа 2020, 17:34 — REGNUM Соединенные Штаты выдвигают нереалистичные условия по сохранению договора по сокращению стратегического и наступательного вооружения (ДСНВ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM 10:34
Политика
МО Белоруссии взяло под защиту военные монументы и памятники
RT на русском 07:14
Общество
ZDF: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»
Доставленный в берлинскую клинику «Шарите» Алексей Навальный формально прибыл в ФРГ как «гость канцлера», сообщает немецкий телеканал ZDF.
RT на русском 06:44
Политика
Лавров не исключил, что на Тихановскую могли оказать давление
Москва, 23 августа 2020, 16:08 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла подвергнуться давлению и стала делать политические заявления, причем все чаще — на английском языке.
REGNUM 09:08
Политика
Лихтенштейн потребовал от Чехии вернуть конфискованные земли
По итогам Второй мировой войны на основе чехословацких декретов Бенеша у Лихтенштейна были конфискованы около 2 тыс. квадратных километров территорий.
Говорит Москва вчера в 09:23
Хоккей
Клуб НХЛ «Вашингтон» уволил тренера Рирдена
Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Тодд Рирден уволен со своего поста, передает сайт команды.
Газета.Ru 11:21
Политика
Зеленский высказался за повторные выборы в Белоруссии
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что лидеру Белоруссии Александру Лукашенко нужно провести в стране новые выборы.
Моя Москва.онлайн 02:49
Футбол
Форвард «Уфы» Кротов удален на 39-й минуте матча с «Ростовом»
На 39-й минуте форвард Вячеслав Кротов ударил шипами в голень защитнику Алексею Козлову.
Sports.ru 10:31
Армия и оружие
Спутник компании Planet запечатлел на фото российскую базу в Арктике
Издание The Drive 13 августа получило эксклюзивные спутниковые снимки от компании Planet. Вследствие чего материалы появились в Сети.
Политическая Экспертиза вчера в 06:47
Политика
Минск заявил, что не нуждается в «заезженных советах» Зеленского
Белоруссия в непростой для себя период хотела бы ощутить от Украины поддержку, а не слушать "уже заезженные со всех сторон советы", заявил в воскресенье пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
РИА Новости 09:06
Происшествия
На петербуржца завели дело за выброшенный в урну флаг России
Возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ (надругательство над гербом или флагом РФ).
Интерфакс 05:19
Здоровье
Коронавирус SARS-CoV-2 может проникать в сердечную мышцу
ToDay News Ufa 11:21
Политика
Лукашенко поручил c понедельника закрыть бастующие предприятия
Лидер белорусского народа Александр Лукашенко заявил, что все предприятия, сотрудники которых участвовали в забастовках, подлежат закрытию в понедельник.
CT news вчера в 14:37
Футбол
Лечившийся от лейкемии тренер «Болоньи» заболел коронавирусом
Главный тренер итальянского футбольного клуба «Болонья» Синиша Михайлович заболел коронавирусной инфекцией.
RT на русском 08:24
Биатлон
В команду Румынии перешли три российских биатлониста
МонаВиста вчера в 13:06
Общество
Турция нашла 320 млрд кубометров газа в Черном море
Evo-rus.com 01:19
Общество
Зимин прокомментировал оплату самолета для Навального
Борис Зимин прокомментировал оплату перевозки Алексея Навального на лечение в Германию.
BFM.ru 07:22
Футбол
«Локомотив» и «Спартак» объявили стартовые составы на дерби
РИА Новости 11:01
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева в бикини продемонстрировала пикантную татуировку
Подписчикам понравилась и татуировка на животе 35-летней ведущей, они сочли, что рисунок на теле придаёт пикантности образу женщины.
News.ru вчера в 18:42
Здоровье
Перечислены ошибочно считающиеся полезными вредные продукты
Эксперт по питанию Зинаида Медведева из Национального исследовательского центра «Здоровое питание» перечислила пять вредных продуктов, которые ошибочно считаются полезными.
Lenta.ru 09:49
Общество
38-летний Борис Корчевников резко теряет слух
Борис Корчевников резко теряет слух.
ТВ Центр 07:28
Технологии
«ВКонтакте» тестирует нейросеть для борьбы с оскорблениями
Разработчики социальной сети "ВКонтакте" тестируют нейросеть для борьбы с враждебными высказываниями.
Деловое.ТВ 20 августа в 07:28
Общество
Адвокат Ефремова Пашаев объяснил свою отставку на видео
Эльман Пашаев объяснил свою отставку с позиции адвоката Михаила Ефремова. Он многих раздражает, и поэтому останется консультантом.
Московский Комсомолец 21 августа в 12:34