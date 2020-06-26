Общество

Новая газетаНовая газетаЗа сутки в России выявили менее 7 тысяч случаев COVID-19

В России за сутки выявили менее семи тысяч новых заболевших коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Голикова объявила о снижении прироста новых случаев COVID-19 в России

NewInform03:31

За сутки в России выявили менее 7 тысяч случаев COVID-19

Новая газета03:23

Голикова: в России за сутки выявлено 6 800 случаев COVID-19

РЕН ТВ03:13
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Общество

Полиция начала проверку данных о двойном голосовании по поправкам

«Столичной полицией проводится административное расследование в связи с публикацией на одном из интернет-ресурсов видеосюжета «Как проголосовать дважды» о нарушениях законодательства на голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Известия вчера в 12:36
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Общество

Серебренникова признали виновным по делу «Седьмой студии»

1. Суд признал Серебренникова виновным в хищении Режиссера признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере — суд постановил, что он организовал хищение бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:40
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Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины

Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
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Общество

Явка на онлайн-голосование по Конституции почти достигла 50%

Общая явка на дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию составила 49,51%.
Известия 01:47
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Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
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Общество

Минздрав сравнил продолжительность жизни женщин и мужчин в России

Мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 04:16
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Происшествия

Подмосковный сантехник-маньяк сознался еще в двух убийствах

Вести.Ru 02:56
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Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

Коммерсантъ вчера в 13:10
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
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Происшествия

ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело

Коммерсантъ вчера в 04:53
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Технологии

Студия Артемия Лебедева создала виртуального дизайнера

Sostav.ru 00:30
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Наука

Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
Вести.Ru вчера в 12:20
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Общество

Трамп оценил уровень смертности от коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп в соцсетях заявил, что уровень смертности от коронавируса в его стране один из самых низких в мире.
Свободная Пресса 03:10
Авто

УАЗ раз и навсегда похоронил «русский Prado», так и не успев породить на свет

Ульяновский Автозавод принял кардинальное для себя решение - производитель окончательно откажется от выпуска своего нового кроссовера, получившего в народе название «русского Prado».
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Blizzard раскрыла новые подробности Diablo IV. В игре будет открытый мир

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Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 24 июня в 08:57
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Авто

Компания Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качества

Американский бренд Tesla, специализирующийся на выпуске электрифицированных машин, занял в рейтинге последнее место.
Car.ru вчера в 04:27
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Samsung выпустил изогнутый игровой монитор Odyssey G9

Компания Samsung анонсировала игровой монитор Samsung Odyssey G9 нового поколения.
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«Монако» объявил о расставании с шестью футболистами

Пресс-служба "Монако" объявила о расставании с шестью футболистами.
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Кабмин разрешил выплачивать субсидии продающим алкоголь компаниям

Ранее кабмин выделил ещё более 23 млрд рублей на субсидии, чтобы сохранить рабочие места в организациях малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях.
RT на русском 04:11
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Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о состоянии артиста, и сообщила, что он сожалеет и раскаивается в смертельной аварии с его участием.
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Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru вчера в 15:05
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на своей странице в Instagram, что сломала нос и попала в больницу.
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Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, погиб от ранения в голову.
iReactor вчера в 08:15
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Финляндия откроет границы для россиян в последнюю очередь

В Финляндии границу с Россией для туризма планируют открыть в последнюю очередь и только после возобновления свободного передвижения внутри Шенгенской зоны.
Невские Новости вчера в 14:01
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В Сети появился кадр со съемок подводных сцен второй части «Аватара»

Кадр со съемок подводных сцен во второй части научно-фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар» опубликовали создатели картины в официальном аккаунте в Twitter.
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Распродажа завершится девятого июля в 20:00 мск. Пользователям будут доступны особые очки на этот период.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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