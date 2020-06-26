В России за сутки выявили менее семи тысяч новых заболевших коронавирусом. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

За сутки в России выявили менее 7 тысяч случаев COVID-19

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