Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
MOS.newsMOS.news

За сутки в России выявили меньше 7 тысяч зараженных коронавирусом

За сутки в России выявили 6852 новых случая коронавируса, из них 750 - в Москве, 366 - в Подмосковье, передает Оперативный штаб.В источнике
Подробнее о событии

COVID-19 за сутки выявили в 85 регионах России

Северпоствчера в 04:05

В России за сутки выявили 6 800 случаев заражения коронавирусом

Медиазонавчера в 03:50

В Крыму за сутки выявили шесть заразившихся COVID-19

ИА Красная Весна26 июня в 11:41

За сутки в России выявили меньше 7 тысяч зараженных коронавирусом

MOS.newsвчера в 03:52

В России за сутки выявлено менее 7000 пациентов с коронавирусом

BFM.ru26 июня в 03:48
Реклама

В Forbes сочли бессмысленными санкции США против «Северного потока – 2»

Несколько дней назад в палату представителей конгресса США внесен альтернативный законопроект о расширении американских санкций в отношении российского газопровода «Северный поток – 2». Прежде украинский «Нафтогаз» призвал США скорее принять закон о санкциях против российского газопровода.
Известия12:42
24
Реклама

WSJ: США принуждают Европу отказаться от закупок китайских грузовых сканеров

Совет национальной безопасности и ряд других агентств США побуждают страны Европы отказаться от закупок грузовых сканеров китайской компании Nuctech, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники и документы.
Ведомости09:41

Московская пенсионерка обвинила внука в сексуальном насилии

По данным телеканала, 75-летняя женщина сообщила полицейским, что шесть месяцев подвергалась сексуальному насилию со стороны 29-летнего внука, но боялась заявить об этом раньше из-за страха перед насильником.
Lenta.ru11:10
58
Реклама
Реклама

Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн

Киев, 27 июня 2020, 13:08 — REGNUM Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил 26 июня решение о преставлении Украине первого займа в сумме $350 млн, сообщили в пресс-службе финансовой организации.
REGNUMвчера в 06:08
6
Реклама

Симулятор от NASA показал закат на Венере и Уране

Анимация показывает закат для наблюдателя, находящегося на Венере, Земле, Марсе, Уране, крупнейшем спутнике Сатурна Титане и на землеподобной планете TRAPPIST-1e, открытой «Спитцером» в 2017 году.
N+125 июня в 09:10
3
Реклама

Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «группы восьми» (G8) по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму.
Известия10:15
88
Реклама
Реклама