За прошедшие сутки в России выявлено 7933 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб. Общее число заболевших выросло до 114,4 тыс. За сутки от COVID-19 умерли 96 человек.

За сутки в России выявили почти 8 тыс. зараженных коронавирусом

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Наука Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи. 80