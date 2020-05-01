За прошедшие сутки в России выявлено 7933 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб. Общее число заболевших выросло до 114,4 тыс. За сутки от COVID-19 умерли 96 человек.

За сутки в России выявили почти 8 тыс. зараженных коронавирусом

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