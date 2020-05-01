Коронавирус
РБКЗа сутки в России выявили почти 8 тыс. зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки в России выявлено 7933 случая новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб. Общее число заболевших выросло до 114,4 тыс. За сутки от COVID-19 умерли 96 человек.
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Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
Происшествия
В Челябинской области за сутки умерли двое заболевших коронавирусом
По информации министерства, за прошедшие сутки зафиксировано два случая смерти пациентов с коронавирусом.
Южноуральская панорама 02:56
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 29 апреля в 00:55
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Происшествия
В Курской области пропал трехлетний мальчик
Известия 29 апреля в 16:07
Здоровье
У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили COVID-19
У 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Санкт-Петербурге была выявлена коронавирусная инфекция.
Газета.Ru вчера в 16:50
Общество
Коронавирусом за сутки заразилось рекордное количество россиян
COVID-19 в России за сутки заболели 7933 человека, это самый большой прирост за все время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Sibnet Новости 03:58
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Происшествия
Нанесла 20 ударов ножом - кадры суда над украинкой Татьяной Пьяновой, отрезавшей голову дочери
Российский Диалог вчера в 12:15
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Общество
В России выявлено еще 7933 заболевших коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 7933 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:38
Здоровье
За сутки 64 человека в Ростовской области заболели коронавирусом
По информации Роспотребнадзора на 10:50, вторника, 28 апреля на территории Ростовской области COVID-19 подтвержден еще у 64 человек.
Kursk.com 28 апреля в 04:52
Общество
В Калининградской области умер ещё один пациент с коронавирусом
В Калининградской области умер ещё один пациент с коронавирусом.
Клопс 04:09
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом людей в Республике Крым достигло 100
В Севастополе известно о 84 случаях заражения, 9 человек выздоровело, 1 человек скончался - у него было сопутствующее онкологическое заболевание.
Новый Севастополь 03:21
Происшествия
В больнице Святого Георгия разлилось 100 литров перекиси водорода
Ночью в пятницу, 1 мая, в больнице Святого Георгия на Северном проспекте в Петербурге разлилось 100 литров 30-процентной перекиси водорода.
Форпост Северо-Запад 03:40
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализовали готовивших теракты боевиков ИГ
RT на русском вчера в 04:47
Гаджеты
Спецификации и даты выхода новых видеокарт Nvidia RTX утекли в Сеть
В Сети оказались спецификации и даты выпуска новых графических процессоров Nvidia Ampere, которые пока еще не были представлены компанией широкой аудитории.
NewInform вчера в 02:27
Общество
Пекин не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса
Китай не пригласил экспертов Всемирной организации здравоохранения поучаствовать в изучении истоков коронавирусной инфекции, сообщили в ВОЗ.
Газета.Ru 03:02
Общество
За сутки у 232 человек в Свердловской области выявлен коронавирус
Уральский меридиан 03:45
Армия и оружие
На Украине обнаружили незаконную бронетехнику и сто тонн боеприпасов
На Украине обнаружили незаконную бронетехнику и сто тонн боеприпасов.
Piter.tv вчера в 05:15
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:18
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru 29 апреля в 15:18
Общество
Еще семь жителей Карелии заболели коронавирусом
Напомним, в минувший четверг глава Карелии сообщил о заболевших коронавирусом медработниках в Сегеже.
Столица на Онего 01:55
Энергетика
Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+
Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
Спорт
WADA завершило расследование в отношении российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов, допинг-пробы которых хранились в московской лаборатории.
RT на русском 01:50